Le fondateur, président du conseil, président et chef de la direction, Stéphan Crétier, ainsi que certains membres de la direction, détiennent maintenant environ 70% de GardaWorld. Fonds gérés par HPS Investment Partners (« HPS »), une importante société d'investissement internationale avec des actifs sous gestion d'environ 148 milliards de dollars, ainsi que Oak Hill Advisors (« OHA »), One Investment Management (« OneIM ») et d'autres investisseurs minoritaires sophistiqués, détiendront la participation restante, aux côtés de BC Partners qui continuera également à détenir une participation minoritaire.

« GardaWorld bâtit des entreprises championnes à l'échelle mondiale. Nos champions mondiaux à forte croissance mènent leur industrie grâce à l'excellence opérationnelle, l'innovation, l'adaptabilité et la création de valeur exceptionnelle. Tout le monde aime les histoires à succès - notre parcours vers le leadership mondial en sécurité est l'un des plus fascinants et inspirants, alimenté par un esprit entrepreneurial », a déclaré Stéphan Crétier, fondateur, président du conseil, fondateur, président et chef de la direction de GardaWorld. « La clôture de cette transaction renforce notre capacité à continuer à transformer et à façonner le paysage mondial de la sécurité. Nous sommes chanceux d'avoir des partenaires d'investissement, des intervenants et des clients qui reconnaissent le même potentiel dans notre entreprise. Qu'il s'agisse de relever des défis complexes en matière de sécurité ou de répondre à des besoins locaux, nous fournissons des solutions qui assurent la résilience de tous nos clients à travers le monde. »

Cette transaction représente le plus grand rachat privé de l'histoire du Canada.

Simpson Thacher & Bartlett LLP et Langlois Avocats S.E.N.C.R.L. ont agi en tant que conseillers juridiques de GardaWorld, Stéphan Crétier et de la haute direction. Stikeman Elliott LLP et Latham & Watkins LLP ont agi en tant que conseillers juridiques de HPS Investment Partners et Kirkland Ellis LLP et Osler, Hoskin & Harcourt LLP ont agi en tant que conseillers juridiques de BC Partners.

Jefferies International Limited, UBS Investment Bank et BofA Securities ont agi en tant que conseillers financiers de GardaWorld, tandis que TD Securities a conseillé HPS Investment Partners et JPMorgan a conseillé BC Partners.

GardaWorld est une entreprise à l'esprit entrepreneurial axée sur la création de champions mondiaux en matière de services de sécurité, de technologie de sécurité basée sur l'IA, de gestion intégrée du risque et de solutions d'automatisation de la gestion du numéraire, employant plus de 132 000 professionnels hautement qualifiés et dévoués à travers le monde. Animée par une culture entrepreneuriale et des valeurs fondamentales d'intégrité, de vigilance, de confiance et de respect, GardaWorld offre des solutions technologiques et de sécurité personnalisées et sophistiquées grâce à des partenariats de haut niveau et à une prestation de services de qualité supérieure. Conscients que la sécurité est essentielle à la résilience organisationnelle des entreprises et au maintien de la sécurité des communautés, les entreprises de GardaWorld sont, depuis longtemps, des partenaires de choix en matière de sécurité de grandes marques, de personnes influentes, d'entreprises classées au Fortune 500 et de gouvernements. Pour plus d'informations, visitez gardaworld.com/fr.

