MONTRÉAL, le 18 mars 2025 /CNW/ - Crisis24, une plateforme mondiale améliorée par l'IA pour la gestion des risques liés au voyage, la communication de masse, la gestion des événements critiques, le conseil en sécurité et gestion de crise et les solutions de protection personnelle, y compris une pratique mondiale de conciergerie médicale a annoncé aujourd'hui que ses activités en France ont obtenu la cote Or d'EcoVadis, leader mondial en matière d'évaluation du développement durable des entreprises. Crisis24 s'est classée dans le 96e percentile parmi plus de 150 000 entreprises évaluées en fonction de leurs efforts de développement durable à l'échelle mondiale.

La médaille d'or EcoVadis (Groupe CNW/Crisis24)

Amélioration continue

2025 est la deuxième année consécutive où Crisis24 a obtenu la cote Or d'EcoVadis, augmentant à la fois son résultat et son classement par percentile d'une année à l'autre. Il s'agit également de la cinquième année consécutive d'amélioration des cotes d'EcoVadis de Crisis24, après les cotes Bronze en 2021 et Argent en 2022 et 2023.

« Nous sommes fiers d'obtenir à nouveau la médaille d'or d'EcoVadis, après cinq années d'amélioration continue de nos cotes, a déclaré Sid Kosaraju, président de Crisis24. En tenant compte des principaux marqueurs de développement durable, la cote Or d'EcoVadis reflète l'engagement de notre équipe à faire progresser notre mission, qui est de permettre à des organisations et à des individus de premier plan d'opérer en toute confiance n'importe où sur la planète. »

EcoVadis est reconnue mondialement comme l'une des sources les plus réputées de cotes et de renseignements sur la durabilité des entreprises. Sa méthodologie valide le respect par les entreprises de 21 critères reconnus de responsabilité sociale de l'entreprise et évalue les forces et les possibilités environnementales, sociales et éthiques pour les organisations du monde entier.

À propos de Crisis24

Crisis24, une plateforme mondiale renforcée par l'IA pour la gestion des risques liés au voyage, la communication de masse, la gestion des événements critiques, le conseil en sécurité et gestion de crise et les solutions de protection personnelle, y compris une pratique mondiale de conciergerie médicale, permet aux organisations de premier plan, aux marques disruptives et aux personnes influentes d'opérer en toute confiance dans un monde incertain. Soutenus par des technologies SaaS basées sur l'intelligence artificielle, des centres des opérations mondiales avancés et la plus grande équipe d'analystes d'information et d'analyse du secteur privé au monde, nous fournissons des informations localisées et des perspectives globales ainsi que des services médicaux, de sécurité, d'interventions en cas de crises et de conseil en tant que partenaire privilégié d'entreprises du Fortune 500. Avec une plateforme intégrée et adaptable unique, Crisis24 présente un profil financier inégalé qui lui permet d'investir davantage dans la technologie que ses homologues de l'industrie. Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez https://crisis24.garda.com/fr.

