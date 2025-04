Fruit de l'intégration d'ECAMSECURE et de Stealth Monitoring de GardaWorld, ECAM est maintenant en tête du marché nord-américain avec le plus grand nombre d'unités de surveillance fixes et mobiles à son actif.

MONTRÉAL et DALLAS, le 29 avril 2025 /CNW/ - Corporation de Sécurité Garda World (« GardaWorld »), une société animée par un fort esprit entrepreneurial qui forme des champions mondiaux en matière de services de sécurité, de technologie de sécurité assistée par l'IA, de gestion intégrée du risque et de solutions d'automatisation du numéraire, a annoncé aujourd'hui le lancement d'ECAM, un chef de file nord-américain de la technologie de pointe en matière de surveillance assistée par l'IA. ECAM combine la technologie de surveillance vidéo en direct la plus avancée au monde à l'expertise humaine pour offrir une protection en temps réel avec une précision et une vigilance inégalées.

ECAM offre une sécurité intelligente grâce à une technologie brevetée et exclusive de surveillance vidéo à distance, mobile et fixe, adaptée aux secteurs comme les communautés résidentielles, la construction, l'immobilier commercial, la logistique, les concessionnaires automobiles et les infrastructures essentielles. En combinant la technologie intelligente avec un regard d'expert sur chaque caméra, ECAM offre une solution de surveillance de sécurité hybride inégalée qui combine la vitesse et la précision de la détection et de la dissuasion des menaces assistée par l'IA avec l'analyse critique et l'expérience de professionnels humains de la sécurité.

« Avec ECAM, nous bâtissons plus qu'une entreprise : nous bâtissons un leader mondial de l'industrie qui façonnera l'avenir de la surveillance et de la sécurité. En combinant l'extensibilité de l'IA avancée à des décennies d'expertise opérationnelle, nous avons créé une plateforme qui offre un niveau d'efficacité, de fiabilité et d'intuition inégalé dans le secteur », déclare Stéphan Crétier, fondateur, président du conseil d'administration, président et chef de la direction de GardaWorld. « ECAM détient déjà le plus vaste réseau d'unités de surveillance fixes et mobiles en Amérique du Nord, ce qui nous place à la tête des marchés émergents dans un secteur en expansion rapide. Nous avons investi de façon dynamique pour accroître, innover et dégager de la valeur à long terme, en mettant l'accent de manière extrêmement ciblée sur l'augmentation de la part de marché, l'excellence opérationnelle et la croissance durable. Les occasions qui se profilent à l'horizon en matière de surveillance sont énormes et ECAM est particulièrement bien placé pour mener la danse. »

Déploiement d'une nouvelle technologie exclusive et unique

Dans le cadre de son lancement, ECAM a également lancé une technologie de mise à l'échelle exclusive supérieure et un processus visant à améliorer la résolution et la qualité des séquences vidéo à basse résolution à l'aide d'algorithmes avancés. Cette nouvelle technologie, actuellement connue sous le nom d'« Integra », est désormais déployée dans tous les systèmes de surveillance ECAM et représente un progrès important dans la façon dont les séquences de surveillance vidéo sont traitées et analysées. Contrairement aux approches traditionnelles, la résolution d'image peut rester faible à l'origine et mise à l'échelle jusqu'à 6 fois avec la détection assistée par l'IA et la fidélité de la surveillance. Tout cela se produit dans le nuage ECAM avancé. Résultat : une réduction significative de l'utilisation de la bande passante et une amélioration spectaculaire des performances de détection.

Grâce à une précision augmentée jusqu'à 40 % de la détection assistée par l'IA et à une augmentation de 50 % de la portée d'identification, la technologie « Integra » d'ECAM permet une reconnaissance plus rapide et plus fiable des menaces. « Integra » est conçue pour une entrée à basse résolution du signal, mais une sortie à haute résolution dans l'IA en nuage, offrant une efficacité de transmission des données jusqu'à 6 fois supérieure. Une révolution pour les organisations qui souhaitent étendre leur surveillance sans compromettre la performance de leur réseau.

« ECAM arrive sur le marché à un moment où les clients veulent une technologie plus intelligente, une détection et une réponse plus rapides aux menaces et plus de rentabilité », explique Christopher Brooks, chef de l'exploitation d'ECAM. « Notre modèle profondément axé sur le client repose sur l'excellence opérationnelle et une technologie exclusive innovante, mise au point par nos propres équipes de recherche et développement. Nous mettons en œuvre des solutions de sécurité haute performance avec rapidité, précision et valeur, sans complexité ni coûts inutiles. En combinant l'innovation axée sur l'IA à une expertise humaine et opérationnelle approfondie, nous permettons à nos clients d'accroître leur sécurité de façon plus intelligente, de réagir plus rapidement et d'obtenir un meilleur rendement du capital investi, dès le premier jour. »

ECAM est le produit d'une fusion stratégique entre ECAMSECURE, un pionnier de la surveillance vidéo extérieure, et Stealth Monitoring, leader nord-américain dans le domaine des solutions commerciales de sécurité vidéo mobiles et permanentes. Cette intégration opérationnelle fait suite à l'acquisition de Stealth Monitoring par GardaWorld à la fin de 2024. Elle tire parti du succès de la plateforme bien établie ECAMSECURE de GardaWorld pour créer une offre de sécurité encore plus robuste, innovante et complète assistée par l'IA.

ECAM compte environ 140 000 caméras actuellement surveillées en Amérique du Nord.

À propos d'ECAM

ECAM est un leader nord-américain des solutions technologiques de surveillance en direct assistées par l'intelligence artificielle, avec le plus grand nombre d'unités de surveillance mobiles et fixes sur le continent. ECAM combine la technologie de surveillance vidéo en direct assistée par l'IA la plus avancée au monde avec l'expertise humaine, pour offrir une protection en temps réel avec une précision et une vigilance inégalées. De la R&D au développement de produits et à l'innovation de sa plateforme, ECAM est propriétaire de l'ensemble de son exploitation et de sa technologie. L'entreprise met au point des technologies exclusives spécialement conçues pour relever les défis les plus courants en matière de surveillance. Cette approche interne permet aux clients de bénéficier d'innovations rapides et de solutions de pointe adaptées à leurs défis quotidiens. Avec son siège social à Dallas, ECAM est l'une des filiales mondiales cheffe de file de GardaWorld, une société animée par un fort esprit entrepreneurial qui forme des champions mondiaux en matière de services de sécurité, de technologie de sécurité assistée par l'IA, de gestion intégrée du risque et de solutions d'automatisation du numéraire. Pour plus d'information, veuillez visiter le site ecam.com.

À propos de GardaWorld

GardaWorld est une entreprise dotée d'un fort esprit entrepreneurial qui forme des champions mondiaux en matière de services de sécurité, de technologies de sécurité axées sur l'intelligence artificielle, de gestion intégrée des risques et de solutions d'automatisation de la trésorerie, et qui emploie plus de 132 000 professionnels hautement qualifiés et dévoués partout dans le monde. Guidés par une culture entrepreneuriale et des valeurs d'intégrité, de vigilance, de confiance et de respect, les champions mondiaux de GardaWorld offrent des solutions de sécurité et de technologie personnalisées, appuyées par des partenariats à forte valeur ajoutée ainsi que par une prestation de services hors pair. Reconnaissant que la sécurité est essentielle à la résilience organisationnelle des affaires et à la sécurité des communautés, GardaWorld s'engage à assurer une gouvernance impeccable, des soins professionnels et le bien-être de tous. Grâce à une réputation bien méritée, les entreprises de GardaWorld sont depuis longtemps des partenaires de choix en matière de sécurité pour certaines des marques les plus en vue, des personnes influentes, des sociétés du Fortune 500 et des gouvernements. Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez gardaworld.com

