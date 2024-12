Des cartes et des rapports sur les risques importants de l'industrie permettent aux entreprises de renforcer leur résilience grâce à des informations et des analyses d'experts.

ANNAPOLIS, Md., le 12 déc. 2024 /CNW/ - Crisis24 est une entreprise de GardaWorld et une plateforme mondiale renforcée par l'IA pour la gestion des risques liés au voyage, la communication de masse, la gestion des événements critiques, le conseil en sécurité et gestion de crise et les solutions de protection personnelle, y compris une pratique mondiale de conciergerie médicale. L'entreprise a publié aujourd'hui Risques mondiaux 2025, une analyse approfondie des informations et des analyses sur les tendances et les événements clés qui sont les plus susceptibles d'avoir une incidence sur les organisations au cours de la prochaine année.

« Les organisations doivent se préparer à faire face à des crises simultanées à grande échelle tout au long de l'année 2025, compte tenu des conséquences grandissantes des conflits au Moyen-Orient et en Ukraine, de la concurrence géostratégique croissante, des conditions météorologiques extrêmes et des défis en matière de santé publique, de la volatilité économique, et de la prolifération d'informations de masse non validées, de la désinformation et de l'utilisation de plus en plus libre de l'IA, créant ainsi un effet multiplicateur », explique Mick Sharp, vice-président principal, Opérations mondiales et renseignement à Crisis24. « La résilience des entreprises et leur prise de décisions seront mises à l'épreuve par de nouvelles façons stimulantes, mais le hasard ne favorise que les esprits préparés. Crisis24 a rapproché ses équipes Service mondial du renseignement et Opérations mondiales, alors que nous continuons d'aider nos clients à opérer avec confiance dans cet environnement sans précédent. »

Appuyé par la plus grande équipe d'analystes d'information et d'analyse du secteur privé, Risques mondiaux 2025 de Crisis24 constitue un rapport complet qui couvre les risques par région et par catégorie, incluant aussi des cartes d'évaluation du risque pour chaque région géographique. Voici les principales constatations pour 2025 :

Géopolitique

Il est presque certain que la Russie poursuivra la guerre hybride en Europe occidentale, y compris les cyberattaques, les campagnes de désinformation et les attaques de sabotage. Les organisations gouvernementales et des sociétés civiles occidentales, ainsi que les entreprises du secteur privé et les organismes sans but lucratif, pourraient être ciblés directement ou par l'entremise de procurations.

Une hausse des tensions entre l'Iran et l'Israël aura presque certainement pour effet d'affaiblir la stabilité dans la région MENA, tandis que le conflit au Moyen-Orient menace d'engendrer de nouvelles vagues de radicalisation qui mèneront à une augmentation des mesures antiterroristes. Une confrontation prolongée entre l'Israël et l'Iran demeure une possibilité et perturberait énormément les marchés de l'énergie.

L'intensification de la concurrence entre les États-Unis et la Chine continuera de façonner la politique nationale et les opérations commerciales dans toute l'Asie du Sud-Est.

Environnement

Les changements climatiques aggravent l'ampleur, la durée et l'intensité des phénomènes météorologiques extrêmes dans le monde et continueront de le faire tout au long de 2025 et des années ultérieures.

Les rendements agricoles diminuent dans de nombreuses régions en raison des températures plus élevées, des sécheresses et des changements dans la distribution des pluies. Dans l'ensemble, la production alimentaire accuse un retard par rapport à la population mondiale qui ne cesse d'augmenter.

Santé publique

Les conflits entraveront de plus en plus les efforts de santé publique mondiale à mesure que les infrastructures de soins de santé s'effondreront, que les programmes de vaccination s'interrompront et que les maladies infectieuses augmenteront dans les régions touchées.

Les crises sanitaires dans les zones de conflit auront le potentiel d'avoir des effets mondiaux à cause du déplacement des populations, affectant ainsi les systèmes de santé publique régionaux et internationaux.

Cybersécurité

La cybersécurité décroît en raison de l'instabilité découlant des conflits prolongés en Ukraine et au Moyen-Orient et de la concurrence entre l'Occident et la Chine pour exercer une influence à l'échelle mondiale.

L'informatique quantique est susceptible de transformer la cybersécurité. Bien qu'elle soit encore précoce, la technologie devrait rendre les normes de chiffrement existantes les plus complexes obsolètes, une fois pleinement opérationnelle, en raison de sa vaste expansion de la puissance informatique.

Le rapport complet est accessible ici.

