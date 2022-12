L'équipe d'experts publie son rapport annuel analysant les menaces mondiales afin d'aider les organisations à se préparer pour l'année à venir

MONTRÉAL, le 7 déc. 2022 /CNW Telbec/ - Le leader mondial en gestion intégrée du risque Crisis 24, une compagnie de GardaWorld, a diffusé son Rapport sur les risques mondiaux qui fournit un aperçu et une analyse d'experts sur divers risques pour les entreprises et les organisations en 2023.

Compilé par plus de 150 experts du renseignement basés sur quatre continents et s'appuyant sur plus de 21 000 sources dans 25 langues différentes, le rapport présente les risques dans diverses catégories de renseignement, en mettant l'accent sur les risques catégoriels et régionaux. Le Rapport sur les risques mondiaux 2023 vise à aider les dirigeants d'organisations à prendre des décisions stratégiques pour protéger au mieux leur personnel et leurs opérations partout dans le monde en décortiquant les principaux risques mondiaux.

Les prévisions mettent en évidence les tendances mondiales les plus pressantes dans les domaines de l'aviation, de la cybernétique, de l'environnement, de la santé, du transport maritime et d'autres encore, dans les régions géographiques suivantes : Amériques, Europe/CEI*, Moyen-Orient et Afrique du Nord (MENA), Asie et Afrique.

Les principaux sujets analysés dans les prévisions mondiales pour 2023 comprennent :

L'insécurité et l'instabilité croissantes attendues en Afrique en raison des retombées de la guerre entre la Russie et l' Ukraine .

. La concurrence économique entre les États-Unis et la Chine, susceptible de remodeler les chaînes d'approvisionnement dans la région APAC**.

Les troubles économiques qui provoqueront des bouleversements politiques dans les Amériques.

Le conflit en cours en Ukraine ; implications dans toute l' Europe

; implications dans toute l' La recrudescence des troubles sociaux dans la région ANMO***, dans un contexte de hausse des prix des denrées alimentaires et des carburants.

Les prévisions des oscillations de La Nina.

Les maladies évitables par la vaccination dans un monde post-COVID-19

L'avenir du transport aérien

Augmentation anticipée de la piraterie de faible niveau.

« En tant que champions mondiaux dans le domaine de la gestion intégrée des risques, nous prenons très au sérieux la responsabilité d'être la source principale qui prévient la clientèle des risques les plus susceptibles d'affecter leurs biens et leurs personnes afin qu'ils puissent prendre des décisions éclairées pour l'année à venir », a déclaré Mike Susong, premier vice-président du renseignement mondial. « Qu'il s'agisse d'un climat politique turbulent ou d'une crise sanitaire naissante, notre équipe d'analystes hautement spécialisés décortique les problèmes mondiaux complexes afin que les entreprises et les organisations puissent les anticiper et et s'y préparer.

*Communauté des États indépendants, qui comprend l'Arménie, l'Azerbaïdjan, le Belarus, le Kazakhstan, le Kirghizistan, la Moldavie, la Russie, le Tadjikistan et l'Ouzbékistan. ** Asie/Pacifique ***Afrique du Nord/Moyen-Orient

Les experts en intelligence de Crisis24 sont disponibles pour parler aux médias de l'importance des résultats.

Les clients actuels recevront Global Risk Forecast 2023 : A Look Beyond the Horizon (en anglais uniquement) dès la publication du rapport. Pour les autres entreprises, si vous désirez réserver une copie numérique du rapport dans son intégrité, vous pouvez vous inscrire ici ou s'adresser à : [email protected] pour obtenir plus d'information.

À propos de GardaWorld

GardaWorld est l'une des plus importantes sociétés de services de sécurité au monde, offrant des solutions de sécurité physique intégrées, des solutions innovantes complètes en gestion du numéraire et via Crisis24, la gestion globale des risques de sécurité. Partenaire de choix pour les entreprises privées, les gouvernements, les organisations humanitaires et les multinationales, GardaWorld emploie plus de 120 000 professionnels hautement qualifiés et dévoués qui desservent une clientèle diversifiée en Amérique du Nord, en Afrique, en Europe, en Asie et au Moyen-Orient.

À propos de Crisis24, une compagnie de GardaWorld

Crisis24, une compagnie de GardaWorld, offre une expertise mondiale en gestion intégrée des risques de sécurité. Notre service du renseignement et nos solutions d'intervention de crise et de solutions de protection globale permettent aux organisations, aux marques et aux personnes les plus influentes et innovatrices du monde de mener leurs activités en toute confiance. S'appuyant sur nos Centres des opérations mondiales, sur le travail constant de notre équipe d'analystes du renseignement et la puissante Plateforme de gestion des risques de Crisis24, nous offrons des services de pointe, 24/7, à travers le monde. Pour de plus amples renseignements, visitez le : www.crisis24.com.

