Crisis24 remporte deux prix Platine aux ASTORS 2022

Notre équipe internationale de gestion du risque a été récompensée pour sa « Méthodologie de gestion intégrée du risque et ses solutions de gestion de crise »

ANNAPOLIS, Md., le 23 nov. 2022 /CNW Telbec/ - Crisis24, une compagnie de GardaWorld, s'est vue décerner le prix Platine à deux reprises pour ses solutions de sécurité innovantes lors des récents Prix « ASTORS » de la sécurité intérieure, organisés par American Security Today.

Programme de reconnaissance de premier plan dans l'industrie américaine de la sécurité intérieure, les « ASTORS » d'American Security Today sont conçus pour honorer les fournisseurs privés et les agences gouvernementales dont les solutions se démarquent par leur création de valeur, leurs avantages et leurs connaissances pour le bénéfice de leurs utilisateurs au sein des gouvernements, des grandes entreprises, ou des organismes de sécurité intérieure et civile. Les « ASTORS » soulignent les accomplissements de chefs de file dans les secteurs de la sécurité physique et aux frontières, de la cybersécurité, de la préparation aux urgences, des interventions en cas de crise, des forces policières, des premiers répondants, ainsi que dans les agences fédérales, étatiques et municipales, et reconnaissent leurs efforts hors du commun pour préserver la sécurité du public.

Les nominations sont évaluées selon des critères d'innovation technique, d'interopérabilité, d'impact sur leur catégorie ou sur leur industrie, de mise en rapport avec d'autres technologies sectorielles, et de possibilités d'application hors de l'industrie », a expliqué l'éditeur d'American Security Today, Michael J. Madsen.

Crisis24 a été retenue pour sa « éthodologie de gestion intégrée du risque et ses Ssolutions de gestion de crise. »

« Notre méthodologie de gestion intégrée du risque et nos services d'intervention sur mesure en cas de crise se trouvent au cœur de notre action, et c'est donc un grand honneur de voir nos efforts récompensés au plus haut niveau, le platine, par le prestigieux programme de reconnaissance ASTORS d'American Security Today », a déclaré Grégoire Pinton,Directeur général, chef de la gestion intégrée des risques.. « Nous sommes très fiers d'être reconnus comme fournisseurs de premier plan en matière de solutions mondiales pour la gestion du risque, car celles-ci sont non seulement nécessaires, mais indispensables dans le paysage du risque contemporain, et nous allons continuer d'assister les organisations dans l'atténuation des risques, afin qu'elles poursuivent leurs activités en toute confiance, sur leur marché intérieur comme à l'étranger. »

Avec plus de 30 ans d'expérience et des infrastructures en place dans 45 pays, plus de 150 experts spécialisés, et des solutions d'information et d'analyse internationales de premier plan, Crisis24 combine les forces de l'humain et de la machine pour assurer la sûreté du personnel et des actifs des organisations, peu importent où ils se trouvent.

Pour en savoir plus sur Crisis24 et ses solutions, veuillez visiter https://crisis24.garda.com .

À propos de Crisis24

Crisis24, une filiale de GardaWorld, est largement considérée comme la plus importante firme au monde pour la gestion intégrée du risque, les interventions en cas de crise, et les services-conseils et solutions de protection. Grâce à nos Centres d'opérations mondiales et à notre équipe d'analystes d'expérience, nous offrons des services hautement spécialisés et des services de conseil et de soutien 24/7, en exploitant l'intelligence artificielle pour rejoindre les quatre coins du monde. Pour en savoir plus, visitez www.crisis24.com.

À propos d'American Security Today

American Security Today (AST), le « nouveau visage de la sécurité intérieure », est une plateforme médiatique de premier plan dans l'industrie américaine de la sécurité intérieure et civile. En plus de diffuser les dernières nouvelles du marché, AST offre une couverture approfondie des initiatives et technologies prometteuses en matière de sécurité physique et virtuelle.

