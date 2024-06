Crisis24 combine la pratique de conciergerie médicale d’élite et les services de protection personnelle pour former la nouvelle division Crisis24 Groupe stratégique privé

Offre une expérience de « chef d'État » en matière de protection personnelle et de services de conciergerie médicale d'élite aux personnes les plus influentes au monde, aux marques perturbatrices, et aux organisations de premier plan.

BOCA RATON, Fla., le 5 juin 2024 /CNW/ - Crisis24, une entreprise de GardaWorld, et un leader mondial en matière de gestion intégrée des risques, y compris les communications de masse, la gestion des événements critiques, l'intervention en cas de crise, la sécurité et l'assistance médicale, et les services de protection personnelle, a annoncé aujourd'hui le regroupement de divers services exclusifs dans une nouvelle division appelée Crisis 24 - Groupe stratégique privé. Cette nouvelle division combine de façon unique les services de protection personnelle de renommée internationale de l'entreprise avec sa Pratique mondiale de conciergerie médicale, offrant des services de conciergerie médicale d'élite et un soutien médical exclusif aux personnalités et chefs d'entreprises les plus notoires au monde, ainsi qu'à leur famille.

La Pratique mondiale de conciergerie médicale est dirigée par une équipe reconnue dans l'ensemble de l'industrie, responsable de la santé et du bien-être des présidents des États-Unis et de chefs d'entreprises mondiales. Cette offre complète et très personnalisée permet aux personnes les plus influentes et les plus en vue du monde d'atténuer les risques personnels et, surtout, de s'assurer que leur préparation médicale correspond à leur préparation en matière de sécurité.

« En tant que partenaire de confiance d'un grand nombre de personnes et d'organisations parmi les plus prestigieuses au monde, nous reconnaissons que l'accès rapide, agile et sans égard à l'emplacement représente un défi pour les personnes qui partagent leur vie entre différents endroits et sont régulièrement présentes pour divers engagements, tout en ayant des exigences strictes en matière de protection des renseignements personnels. Ayant personnellement vécu le défi et l'incertitude que représente une urgence médicale, je comprends l'importance cruciale de la tranquillité d'esprit et d'un accès fiable aux soins de santé », a déclaré Stephan Crétier, chef de la direction de Crisis24.

« Nous avons créé le Groupe stratégique privé de Crisis24 afin de redéfinir les normes de protection personnelle et de soutien médical mondial - pour un niveau de service traditionnellement réservé aux chefs d'État. Notre approche garantit que, peu importe où l'on se trouve ou ce que l'on fait, notre santé et notre sécurité sont toujours entre les mains les plus compétentes. Nous sommes déterminés à faire preuve d'excellence et de discrétion, tout en préservant la tranquillité d'esprit de ceux qui nous confient leurs soins », a expliqué M. Crétier.

La Pratique mondiale de conciergerie médicale du Groupe stratégique privé de Crisis24 fournit aux clients une ligne téléphonique personnelle dédiée pour une connexion immédiate au service de conciergerie médicale au niveau étatique et un accès direct à notre équipe interne de médecins. Cette équipe est appuyée par un groupe de spécialistes de renommée mondiale disponible en tout temps pour s'occuper de tout, des demandes de soins de santé de routine aux urgences médicales graves, assurant des soins rapides et de première qualité dans les meilleurs établissements du monde. L'équipe interne de médecins du cabinet compte :

Le Dr William L. Lang , MD, MGSS , directeur médical en chef, Groupe stratégique privé de Crisis24, ancien directeur de l'unité médicale de la Maison-Blanche pour deux présidents des États-Unis et médecin en chef adjoint au département de la Sécurité intérieure.

Le Dr Robert G. Darling , MD, directeur médical de Crisis24, ancien médecin de la Maison-Blanche et ancien directeur de l'équipe d'isolation aéromédicale de la division de médecine opérationnelle de l'Institut de recherche médicale de l'armée des États-Unis sur les maladies infectieuses (USAMRIID).

Le Dr Andrew P. Desjardins , MD, directeur médical de Crisis24, ancien médecin de vol de la Marine américaine, chirurgien de l'élément de combat aérien et médecin de vol de la NASA, ainsi qu'expert reconnu à l'échelle nationale en matière de normes de soins pour les services d'urgence.

« Nos clients mènent des vies bien remplies et complexes où la santé est un atout inestimable. L'accès continu à des soins médicaux de classe mondiale est essentiel à toute stratégie complète de protection personnelle et familiale. Notre pratique repose sur le principe de fournir un accès immédiat ainsi que des conseils et des traitements de qualité supérieure en matière de soins de santé », a déclaré le Dr William Lang, directeur médical en chef du Groupe stratégique privé de Crisis24. « Grâce au Groupe stratégique privé de Crisis24, nous veillons à ce que nos clients soient protégés et préparés partout dans le monde, en leur offrant un suivi et une planification proactifs complets en matière de santé, un accès aux progrès médicaux et des plans d'intervention médicaux d'urgence personnalisés. »

La Pratique mondiale de conciergerie médicale du Groupe stratégique privé de Crisis24 offre une vaste gamme de services médicaux de santé et de services de conciergerie médicale, y compris un accès immédiat 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours sur 365, à des médecins, des plans d'intervention d'urgence médicale, des trousses et du matériel médicaux prépositionnés, et des accords négociés avec les ressources médicales locales. La gestion continue des cas médicaux, les services médicaux à l'étranger et la coordination avec le personnel sur le terrain sont également fournis.

Pour en savoir plus sur le Groupe stratégique privé de Crisis24, visitez https://crisis24.garda.com/fr/solutions-expertise/services/groupe-strategique-prive.

À propos de Crisis24 - Groupe stratégique privé

La liberté de profiter réellement de la vie n'existe que lorsqu'on est vraiment en sécurité. Crisis24 - Groupe stratégique privé, une division de Crisis24, une entreprise de GardaWorld, répond aux besoins médicaux, de protection et de gestion des risques uniques des familles les plus riches du monde et des dirigeants et personnalités importantes les plus éminents, et ce, en tout temps et partout dans le monde. Nos services personnalisés de protection personnelle à l'intention des personnalités importantes sont appuyés par notre grand talent, nos compétences techniques approfondies et notre vaste expérience de la protection des personnalités éminentes, y compris la protection de sept des 15 familles les plus riches de la planète. Nous améliorons également la sécurité personnelle grâce à notre service mondial de conciergerie médicale, conçu et exploité par une équipe responsable de la santé et du bien-être des présidents américains et des chefs d'entreprises internationales. Ce service offre un soutien et des services médicaux de conciergerie d'élite dans toutes les situations, accessibles à l'échelle mondiale. Nos clients bénéficient d'un accès immédiat à un réseau de 1,3 million de fournisseurs de soins de santé approuvés et d'un accès rapide à environ 50 des meilleurs médecins spécialistes au monde dans leurs domaines respectifs. Seule la division Crisis24 - Groupe stratégique privé offre une véritable expérience de chef d'État. Pour plus d'informations, visitez https://crisis24.garda.com/fr/solutions-expertise/services/groupe-strategique-prive.

