Crise dans le transport aérien et aéronautique - La FTQ et ses affiliés réclament une aide d'urgence pour ce secteur d'activité crucial pour l'économie du Québec et du Canada

MONTRÉAL, le 4 oct. 2020 /CNW Telbec/ - La Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ) demande au gouvernement Trudeau une action immédiate et urgente pour sauver l'industrie du transport aérien et de l'aéronautique. Au Québec seulement, c'est plus de 70 000 emplois qui sont en jeu, que ce soit dans l'assemblage, le personnel de vol, les travailleurs et travailleuses qui offrent les services au sol, la sécurité dans les aéroports, sans oublier toutes les PME de ce secteur.

« Il faut déplorer l'oubli du gouvernement canadien en ce qui a trait à l'aide aux secteurs aérien et aéronautique dans le dernier discours du Trône. Franchement, on se demande à quoi pense le fédéral. Ces secteurs d'activité sont en crises depuis mars dernier et on attend toujours un signe qui montre que cette industrie compte pour nos élus. À eux seuls, les transporteurs ont perdu des centaines de millions de dollars, des milliers de travailleurs et travailleuses se retrouvent sans emploi et bien souvent sans revenu. Si ça continue, nous allons perdre ces industries et les compétences qui s'y rattachent », déclare le président de la FTQ Daniel Boyer.

« Mais attention, l'aide gouvernementale ne doit pas servir à mettre d'autres millions dans les poches des dirigeants et actionnaires, c'est aux travailleurs et travailleuses qu'il faut penser. En remettant en vol et en production ces secteurs d'activité, c'est de l'oxygène qu'Ottawa injecte dans cette industrie. Mais il y a urgence, le gouvernement Trudeau, le ministre fédéral des Transports Marc Garneau, doivent agir et vite », conclut Daniel Boyer.

La FTQ, la plus grande centrale syndicale au Québec, représente plus de 600 000 travailleurs et travailleuses. Le secteur aérien et de l'aéronautique à la FTQ sont représentés par l'AIMTA, le Syndicat des Métallos, le SCFP, les Teamsters et Unifor.

Source : FTQ, https://ftq.qc.ca

SOURCE FTQ

Renseignements: Jean Laverdière, 514 893-7809, [email protected]

Liens connexes

http://ftq.qc.ca/