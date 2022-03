OTTAWA, ON, le 31 mars 2022 /CNW/ - Le Canada accorde une priorité absolue à la santé, à la sûreté et à la protection de l'environnement dans tous les aspects du secteur nucléaire. En effet, les travailleurs du secteur nucléaire canadien ont toujours eu à cœur d'assurer la santé et la sécurité de la population canadienne et de l'environnement.

Les actions des employés d'Énergie atomique du Canada limitée (EACL) qui sont courageusement intervenus lors des incidents nucléaires aux Laboratoires de Chalk River en 1952 et en 1958 sont un bon exemple de cette détermination.

Dans les années 1950, les Laboratoires de Chalk River étaient l'un des plus grands centres de recherche en science atomique de pointe à l'échelle mondiale. En 1952 et 1958, le personnel d'EACL et du ministère de la Défense nationale a été appelé à contenir et à nettoyer les sites contaminés à la suite de deux incidents nucléaires. En tout, environ 1 500 civils ont participé aux opérations de nettoyage des deux incidents.

Les leçons tirées de ces événements ont permis aux travailleurs en sciences et technologie d'EACL de mettre au point des technologies nucléaires plus sûres et plus propres et de créer les célèbres réacteurs CANDU qui fournissent, depuis des décennies, de l' énergie sûre et fiable à de nombreux pays dans le monde.

Aujourd'hui, le ministre des Ressources naturelles, l'honorable Jonathan Wilkinson, a annoncé l'octroi de 22,3 millions de dollars sur deux ans pour le Programme de reconnaissance des travailleurs atomiques (PRTA). Dans le cadre de ce programme, les anciens employés d'EACL qui se sont portés volontaires pour contenir et nettoyer les réacteurs contaminés à la suite des incidents nucléaires aux Laboratoires de Chalk River en 1952 et en 1958 recevront chacun un paiement unique à titre gracieux de 28 500 dollars.

Par l'entremise du PRTA, le gouvernement souligne le service exceptionnel rendu par les anciens employés d'EACL qui sont intervenus avec bravoure en temps de crise. Ces travailleurs ont agi dans des circonstances exceptionnelles et méritent le respect, l'admiration et la reconnaissance de toute la population.

Pour de plus amples renseignements au sujet de ce programme, visitez le site Web : www.rncan.gc.ca/reconnaissance-travailleurs-atomiques .

« Par ce programme, le gouvernement du Canada souhaite reconnaître le travail exceptionnel et le courage des anciens employés d'EACL qui ont participé aux efforts de nettoyage des deux incidents nucléaires majeurs survenus à Chalk River en 1952 et en 1958. C'est grâce en partie à la bravoure et au dévouement de ces travailleurs que nous avons pu tirer de ces incidents de précieuses leçons qui nous ont permis ensuite de mettre au point des technologies et des pratiques exemplaires plus sûres et plus fiables. »

L'honorable Jonathan Wilkinson

Ministre des Ressources naturelles

Le 12 décembre 1952, aux Laboratoires de Chalk River en Ontario , des problèmes mécaniques et une erreur humaine ont provoqué la surchauffe de barres de combustible dans le réacteur national de recherche expérimental (National Research Experimental Reactor ou NRX), infligeant d'importants dommages au cœur du réacteur.

en , des problèmes mécaniques et une erreur humaine ont provoqué la surchauffe de barres de combustible dans le réacteur national de recherche expérimental (National Research Experimental Reactor ou NRX), infligeant d'importants dommages au cœur du réacteur. Le 23 mai 1958, une rupture de barres de combustible dans le réacteur national de recherche universel (National Research Universal Reactor ou NRU) a provoqué un incendie et la contamination du bâtiment abritant le réacteur et de ses environs.

Dans les deux cas, des travailleurs civils d'EACL et des militaires canadiens ont participé à l'opération de nettoyage alors que chaque bénévole ne pouvait rester exposé qu'une courte période de temps en raison des niveaux élevés de radiations.

Le PRTA s'inspire d'un programme similaire qui s'adresse au personnel du ministère de la Défense nationale - le Programme de reconnaissance des « vétérans atomiques », créé en 2008.

Sont admissibles au programme tous les anciens travailleurs d'EACL (temps plein, temps partiel, occasionnels et contractuels) qui ont participé directement aux activités de nettoyage de 1952 ou de 1958.

Si le travailleur atomique est décédé, on envisagera de verser un paiement unique à titre gracieux à sa succession ou à son bénéficiaire principal (ou ses bénéficiaires principaux) ou, en l'absence de testament, à son aidant naturel principal.

Au début des années 1980, EACL a mené plusieurs études sur les travailleurs qui ont participé aux activités de nettoyage. Heureusement, ces études ont révélé que ces activités n'avaient pas eu d'effets néfastes mesurables sur la santé des travailleurs.

