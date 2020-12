- L'application Crave est maintenant offerte sur les appareils PS4 et PS5 partout au Canada -

TORONTO, le 10 déc. 2020 /CNW/ - Bell Média a confirmé aujourd'hui que l'application Crave était maintenant offerte sur la console PlayStation 5, étendant ainsi sa portée sur les plateformes de divertissement à travers tout le Canada. Le service Crave est maintenant offert sur PS4 et PS5 et les utilisateurs ont dorénavant accès à la programmation de HBO, HBO MAX, SHOWTIME et STARZ, à Crave Originals qui offre de grands succès cinématographiques des studios hollywoodiens, ainsi qu'aux émissions télévisées et aux films en français offerts via SUPER ÉCRAN, directement à partir de leur console PlayStation.

Ce lancement sur la plateforme PlayStation étend la portée de Crave, déjà offert aux Canadiens sur Internet à l'adresse Crave.ca ou avec l'application Crave, via les fournisseurs de services de télévision participants ou à partir d'autres plateformes numériques comme Amazon Fire TV, Android TV, Apple TV, Chromecast et Roku, ainsi que sur certains téléviseurs intelligents Samsung et sur la console Xbox One. Des plateformes supplémentaires seront annoncées prochainement.

« À l'approche des fêtes, nous sommes heureux d'étendre la portée de notre offre de divertissement de prestige sur PlayStation pour les Canadiens amateurs de jeux, de télévision et de cinéma », a déclaré Tracey Pearce, présidente à la distribution et de la télévision payante chez Bell Média. « Le lancement de la PS5 était l'un des plus attendus de l'année et nous sommes particulièrement heureux de poursuivre sur notre lancée en confirmant que nos abonnés peuvent déjà accéder à Crave sur les consoles PS5 si peu de temps après son introduction sur le marché. »

Les utilisateurs de PlayStation ont désormais accès au plus grand ensemble de contenu de qualité du Canada, dont :

L'ensemble de la programmation de The HBO Collection qui comprend des titres HBO tels que THE UNDOING, SUCCESSION, INSECURE, EUPHORIA, I MAY DETROY YOU, LOVECRAFT COUNTRY et LAST WEEK TONIGHT WITH JOHN OLIVER; les productions de HBO Max Originals tels que THE FLIGHT ATTENDANT, RAISED BY WOLVES, SUPERINTELLIGENCE et LET THEM ALL TALK; en plus des anciennes séries HBO à succès comme THE SOPRANOS, SEX AND THE CITY et THE WIRE;

