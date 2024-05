CPE : les travailleuses affiliées à la CSN proposent des solutions à la crise actuelle

MONTRÉAL, le 9 mai 2024 /CNW/ - Dans le but de résoudre la pénurie de personnel et les bris de services qui menacent les centres de la petite enfance (CPE) du Québec, les 12 400 travailleuses affiliées à la CSN revendiquent plus d'outils ainsi qu'un important rattrapage salarial pour mener à bien leur mission auprès des tout-petits.

Le 8 mai, les travailleuses ont officiellement déposé au ministère de la Famille (MFA) leurs demandes. Celles-ci constituent des solutions aux difficultés de recrutement et à l'exode de la main-d'œuvre en place.

En 2021-2022 seulement, 3 000 travailleuses ont quitté le navire. Pour compenser le départ de leurs collègues, celles qui demeurent en place doivent prendre les bouchées doubles. Le gouvernement a pourtant promis de recruter 18 000 nouvelles éducatrices d'ici 2026 pour être en mesure d'offrir les 37 000 places subventionnées prévues dans son Grand chantier pour les familles.

« Il faut attirer du personnel formé et outillé pour relever tous les défis de la profession. Il faut que le gouvernement soit cohérent : il doit offrir aux travailleuses des conditions à la hauteur des exigences législatives qui encadrent la qualité du service en CPE », martèle la représentante des CPE à la Fédération de la santé et des services sociaux (FSSS-CSN), Stéphanie Vachon.

Pour la CSN, la solution passe par un important rattrapage salarial. « Le secteur ne peut pas fonctionner avec des rattrapages salariaux aux 20 ans seulement. Il faut la parité avec le secteur public », insiste Mme Vachon. « Comment compétitionner avec la fonction publique, notamment le secteur scolaire ? Dans l'actuelle pénurie de main-d'œuvre, les travailleuses en CPE ont le choix. Elles sont de plus en plus nombreuses à se diriger vers le secteur scolaire, note la vice-présidente responsable des secteurs privés à la FSSS-CSN, Lucie Longchamp. Pour respecter ses promesses de création de places dans le réseau et d'ouverture de nouveaux CPE, le gouvernement doit recruter plus de travailleuses et être à l'écoute, car, avec les conditions de travail actuelles, il n'y arrivera tout simplement pas. »

« Le gouvernement a beau promettre de développer le modèle des CPE et d'offrir une place aux quelque 29 500 enfants sur sa liste d'attente, force est de constater que le réseau se trouve en piteux état. Ses travailleuses sont fatiguées, voire épuisées. Le ministère de la Famille doit agir rapidement pour améliorer les conditions de travail et les services éducatifs à l'enfance », ajoute la présidente de la CSN, Caroline Senneville.

Résumé des principales demandes

Les travailleuses affiliées à la CSN réclament une amélioration notable des salaires. Peu importe leurs fonctions (éducatrice spécialisée, responsable en alimentation, éducatrice technicienne, conseillère pédagogique, adjointe administrative, etc.), elles demandent la parité avec les types d'emplois équivalents dans le secteur public. Elles réclament aussi l'ajout d'un mécanisme permanent d'indexation annuelle basé sur l'indice des prix à la consommation (IPC) afin de se protéger contre l'inflation.





Les travailleuses affiliées à la CSN revendiquent plus de services pour les enfants à besoins de soutien particulier. Leur nombre a considérablement augmenté sans que les ressources nécessaires à leur intégration aient suivi la même tendance. Il faut un meilleur diagnostic afin de permettre à ces enfants d'obtenir tous les outils nécessaires pour se développer à leur plein potentiel.





Les travailleuses affiliées à la CSN réclament une augmentation des heures consacrées aux tâches pédagogiques et à la gestion de la cuisine. Au cours des dernières années, les exigences de qualité ont fortement augmenté (dossier de l'enfant et renouvellement du programme éducatif), mais peu de moyens ont été octroyés au personnel. Ce dernier doit aussi veiller aux tâches de préposé-es puisque plusieurs de ces postes essentiels ont été abolis par les coupes budgétaires. Bref, les travailleuses n'ont tout simplement plus assez de temps pour vaquer à leur mission première d'éducation.





Les travailleuses affiliées à la CSN réclament une augmentation du nombre de congés personnels et l'obtention d'une sixième semaine de vacances (après 15 ans de services). Pour faire contrepoids à la charge de travail croissante, les travailleuses ont besoin de plus de congés personnels. Cette bonification rendrait également les emplois en CPE plus alléchants et faciliterait la rétention du personnel. Pour les travailleuses les plus expérimentées, l'ajout d'une sixième semaine de vacances se veut une façon de les encourager à demeurer dans le réseau et à valoriser leur expérience.

Fortement mobilisées

Les travailleuses en CPE de partout au Québec étaient prêtes à négocier depuis plus d'un an. Elles se sont d'ailleurs dotées d'un mandat de moyens de pression, excluant la grève. Fortes de leur dernière lutte, qui a démontré la grande solidarité des travailleuses de l'ensemble des appellations d'emplois, elles sont prêtes pour cette nouvelle mobilisation.

