COVID-19 - Transport collectif à Laval - Dès le 28 mars : La STL ajuste son offre de service

LAVAL, QC, le 26 mars 2020 /CNW Telbec/ - La Société de transport de Laval (STL) avise sa clientèle que ses horaires seront ajustés à compter du samedi 28 mars 2020, dans le cadre d'une démarche concertée avec l'Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM) et l'ensemble des sociétés de transport de la région métropolitaine, et compte tenu de la baisse d'achalandage observée de quelque 75 % sur l'ensemble de son réseau. Dans la mesure du possible, ces ajustements favoriseront les correspondances avec les autres modes de transport, s'assureront de répondre adéquatement aux besoins en période de pointe et feront en sorte de faciliter l'application des directives en matière de distanciation sociale.

Le nouvel horaire correspond à une réduction d'environ 45 % du service régulier en semaine, et le même horaire sera en vigueur sept jours sur sept. La diminution de l'offre de service permettra du même coup de mieux coordonner l'utilisation des véhicules, de déployer les mesures sanitaires exigées par le gouvernement et de préparer la reprise de l'activité économique et des services au sortir de l'état d'urgence sanitaire. Par ailleurs, la STL tient à rappeler qu'aucune fermeture du transport collectif n'est envisagée, et ce, pour toute la région métropolitaine.

HORAIRES À JOUR ET EN TEMPS RÉEL

En raison de cette situation exceptionnelle, les horaires imprimés ne sont pas disponibles. Les nouveaux horaires seront disponibles dès le 27 mars en fin de journée, et la STL invite sa clientèle à se référer à l'un des outils suivants:

Visiter le site web de la STL : STLaval.ca

Envoyer un texto au 511785 et en écrivant le numéro d'arrêt indiqué sur le panneau (en bas à gauche)

Appeler le au Centre contact clients au 450 688-6520

REPORT DES MESURES D'ATTÉNUATION DU RÉSEAU EXPRESS MÉTROPOLITAIN (REM)

Considérant que la fermeture du tunnel Mont-Royal en lien avec la construction du Réseau express métropolitain (REM) est repoussée à une date ultérieure, la relocalisation des quais d'embarquement et de débarquement des lignes 144, 151, 313 et 902 de la STL au terminus Côte-Vertu, qui devait entrer en vigueur le 28 mars 2020, est également reportée.

Par ailleurs, la STL est en lien étroit avec Transport Québec, l'Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM) et les autres sociétés de transport du Québec afin de coordonner l'offre de service de transport collectif dans la grande région de Montréal.

