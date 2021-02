COVID-19 : Les travailleuses et travailleurs de la santé enfin mieux protégé-es face à la COVID-19

MONTRÉAL, le 9 févr. 2021 /CNW Telbec/ - Comme le réclame la FSSS-CSN depuis le début de la pandémie, les travailleuses et travailleurs de la santé qui travaillent auprès des patients atteints de la COVID-19 pourront utiliser des appareils de protection respiratoire N-95 ou leur équivalent pour se protéger de la COVID-19.

Rappelant que plus de 30 000 travailleuses et travailleurs de la santé ont contracté la COVID-19 et que certains y ont laissé leur vie, la FSSS-CSN se réjouit du fait que la CNESST affirme enfin et sans ambiguïté que les appareils de protection respiratoires constituent des moyens de prévention nécessaires pour réduire les risques d'exposition des travailleurs et travailleuses de la santé œuvrant en zone chaude.

Cette nouvelle directive vient calmer l'indignation que la récente décision du comité sur les infections nosocomiales (CINQ) de l'INSPQ avait provoquée au sein du personnel du réseau. En effet, tout en indiquant vouloir protéger le personnel de la santé et leur donner accès aux masques N-95, le CINQ recommandait de ne considérer offrir ces respirateurs N-95 que dans les cas d'éclosion non contrôlée et au terme d'une longue démarche bureaucratique, ainsi que d'une série de conditions restreignant considérablement leur accès au moment opportun.

« Ça fera bientôt un an que la pandémie est en cours. Il est plus que temps que la CNESST intervienne pour s'assurer que le personnel de la santé soit bien protégé. La CNESST doit s'imposer en matière de prévention en santé et de sécurité au travail. C'est son travail, et il était impératif d'intervenir en réponse aux directives du CINQ de l'INSPQ », affirme Jeff Begley, président de la FSSS-CSN.

La décision de la CNESST est l'aboutissement d'une longue lutte des organisations syndicales et de certains scientifiques et professionnels de la santé qui revendiquent ce droit depuis les débuts de la pandémie. Face à la flambée des cas au sein du personnel, mais aussi de la population, tout a été mis en œuvre pour obtenir ce changement d'orientation. Des recours juridiques ont été entrepris, des représentations constantes ont été faites auprès des organisations en cause, des documents ont été déposés et les médias alertés. Ces recours multiples ont finalement fait entendre la voix de la raison. Mieux vaut tard que jamais, surtout que nous ne sommes pas à l'abri de nouveaux variants.

« Nous n'avons ménagé aucun effort et nous continuerons de le faire, de telle sorte à s'assurer que le personnel soit bien protégé au travail à l'avenir, mais aussi pour s'assurer qu'une telle situation, où pendant un an on met la santé et la sécurité du personnel à risque, ça ne puisse plus se reproduire », ajoute Judith Huot, première vice-présidente à la FSSS-CSN.

Cette victoire démontre, une fois de plus que la mobilisation et l'organisation sont les seuls garants de la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs et travailleuses.

SOURCE Fédération de la santé et des services sociaux (FSSS-CSN)

Renseignements: Thierry Larivière, Service des communications de la CSN, 514 966-4380, [email protected]