COVID‑19 : Le gouvernement du Canada prend des mesures pour soutenir les secteurs de l'édition et de l'information

GATINEAU, QC, le 25 mars 2020 /CNW/ - En cette période sans précédent, les Canadiens et Canadiennes se tournent vers le Web, les journaux, la télévision conventionnelle et les stations de radio pour obtenir de l'information factuelle, de source fiable et pertinente pour leur communauté. Les médias sont un maillon indispensable de la chaîne de communication entre les différents ordres de gouvernement et la population.

Le gouvernement du Canada prend donc des mesures pour soutenir nos secteurs de l'édition et de l'information durant la pandémie de la COVID‑19. Grâce à ces efforts, les Canadiens et Canadiennes pourront continuer à avoir accès à des sources de nouvelles et d'information fiables au sujet de la COVID-19, ce qui leur permettra de prendre les bonnes décisions pour rester en santé et en sécurité.

Nouveau conseil consultatif indépendant sur l'admissibilité aux mesures fiscales pour soutenir le journalisme

L'Agence du revenu du Canada (ARC) a confirmé que le Conseil consultatif indépendant sur l'admissibilité aux mesures fiscales pour soutenir le journalisme (le Conseil) est désormais en place. Le Conseil a pour rôle de formuler des recommandations à l'ARC quant à savoir si une organisation journalistique répond à certains critères pour obtenir la désignation d'organisation journalistique canadienne qualifiée (OJCQ). La désignation d'OJCQ est l'une des conditions préalables que les organisations doivent remplir pour bénéficier des nouvelles mesures fiscales. Ces mesures fiscales ont été présentées dans le budget de 2019.

Le Conseil est composé de membres actuels et retraités du corps professoral des écoles de journalisme postsecondaires de partout au Canada. Les membres sont Colette Brin, qui agit à titre de présidente, et Kim Kierans, à titre de coprésidente, ainsi que Margo Goodhand, Pierre-Paul Noreau et Karim H. Karim.

Les membres ont été sélectionnés en tenant compte de la diversité linguistique, culturelle et ethnique du pays. Leurs biographies complètes se trouvent en ligne.

Fonds du livre du Canada et Fonds du Canada pour les périodiques : un processus simplifié

Patrimoine canadien travaille à la mise en place d'un processus simplifié afin de soumettre et de traiter les demandes de financement pour 2020-2021 dans le cadre du Fonds du livre du Canada et du Fonds du Canada pour les périodiques. Ce processus réduira considérablement le temps de traitement des dossiers. Les bénéficiaires admissibles pourront obtenir une aide financière beaucoup plus rapidement qu'en temps normal. Nous communiquerons avec les bénéficiaires de ces programmes dans les prochains jours afin de leur expliquer plus en détail l'approche simplifiée pour 2020‑2021.



Citations

« Je suis fortement convaincu que les médias jouent un rôle essentiel quand il s'agit d'informer les Canadiens et Canadiennes, particulièrement en temps de crise. Les médias jouent un rôle clé dans la diffusion d'informations importantes. Nous devons donc les soutenir. C'est pourquoi notre gouvernement veillera à ce que nos secteurs de l'édition et de l'information soient appuyés, et à ce que notre économie demeure forte. »



- L'honorable Steven Guilbeault, ministre du Patrimoine canadien

« Notre gouvernement demeure déterminé à favoriser une industrie du journalisme dynamique, tout en respectant le principe fondamental de l'indépendance journalistique. Les membres du Conseil consultatif indépendant nommés aujourd'hui sont tous très respectés dans leur domaine. Je les remercie d'avoir accepté de contribuer aux efforts sans précédent pour soutenir les organisations journalistiques canadiennes afin d'assurer la vitalité de notre démocratie. »



- L'honorable Diane Lebouthillier, ministre du Revenu national



Les faits en bref

À propos du Conseil :

Suivant les recommandations que le Groupe indépendant d'experts sur le journalisme et la presse écrite lui a présentées en juillet 2019, le gouvernement du Canada a nommé un conseil consultatif indépendant.

a nommé un conseil consultatif indépendant. Le Conseil consultatif indépendant assume le rôle de conseiller spécial auprès de la ministre du Revenu national, ou des fonctionnaires de l'ARC auxquels elle a délégué son pouvoir.

consultatif indépendant assume le rôle de conseiller spécial auprès de la ministre du Revenu national, ou des fonctionnaires de l'ARC auxquels elle a délégué son pouvoir. Le Conseil consultatif indépendant formulera des recommandations à la ministre quant à savoir si une organisation répond aux critères pour obtenir la désignation d'OJCQ en ce qui concerne le contenu original de l'information ainsi que les processus et principes journalistiques.

Rapport du Groupe indépendant d'experts sur le journalisme et la presse écrite

