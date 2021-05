MONTRÉAL, le 27 mai 2021 /CNW Telbec/ - Aujourd'hui, le Lancet Respiratory Medicine a publié les résultats de l'étude COLCORONA de l'Institut de Cardiologie de Montréal (ICM) sur la prévention de la morbidité et de la mortalité liées à la COVID-19. Pharmascience Inc., l'une des plus grandes sociétés pharmaceutiques canadiennes, soutient cette étude depuis ses débuts.

« Chez Pharmascience, nous sommes fiers d'avoir appuyé le Dr Jean-Claude Tardif et son équipe au Centre de recherche de l'ICM et nous aimerions les féliciter pour leur contribution remarquable à la lutte contre la COVID-19 et au domaine important de la recherche sur la réorientation des médicaments », a déclaré le Dr David Goodman, directeur général de Pharmascience. « Nous sommes également fiers de nous associer à cet essai capital rendu possible grâce au soutien du gouvernement du Québec et d'organismes de financement internationaux comme la Gates Foundation et les National Institutes of Health des États-Unis. Ce fut un privilège pour Pharmascience de contribuer à un tel projet. »

Innovation

La pandémie de COVID-19 a démontré la nécessité pour le système de santé du Canada d'explorer le plein potentiel innovant des produits pharmaceutiques déjà approuvés comme la colchicine, qui est utilisée avec succès depuis des décennies pour traiter la goutte et la fièvre méditerranéenne familiale.

L'essai COLCORONA a prouvé qu'il est possible de réduire les taux d'hospitalisation liée à la COVID-19 avec une très faible toxicité, dans un traitement de 30 jours de 0.5 mg de colchicine, un agent bien connu au coût abordable.

« En soutenant des essais thérapeutiques comme COLCORONA, Pharmascience vise à améliorer les soins aux patients en trouvant de nouvelles utilisations à des médicaments existants et établis qui peuvent être proposés à des prix abordables », a déclaré le Dr Goodman. « Ces projets sont parfaitement conformes à notre engagement à faire progresser les avancées thérapeutiques grâce à une entrepreneuriat social responsable. »

Accessibilité

Les médicaments génériques avec de nouvelles utilisations sont beaucoup plus abordables que le développement de nouveaux agents. Cela en fait une option attrayante et rentable pour les régimes d'assurance-médicaments, qui font constamment face à des problèmes de viabilité.

« Malheureusement, très peu de fabricants de produits pharmaceutiques s'efforcent à réutiliser les médicaments existants en raison de brevets inhérents et d'obstacles commerciaux », a déclaré le Dr Goodman. Les médicaments génériques ne sont généralement pas brevetés, ce qui rend les entreprises réticentes à commanditer de nouvelles recherches parce qu'il n'y a aucune garantie que leurs investissements supplémentaires seront amortis. Pharmascience a décidé de prendre ce risque dans le meilleur intérêt des patients, particulièrement compte tenu des circonstances dramatiques de la pandémie de la COVID-19. « Nous aurons besoin du soutien des gouvernements pour élaborer des cadres novateurs d'approbation et de remboursement qui reconnaissent cette forme d'innovation afin que ce travail puisse s'autofinancer », a déclaré le Dr Goodman.

À propos de Pharmascience Inc.

Fondée en 1983, Pharmascience Inc. est le plus grand employeur pharmaceutique au Québec. Avec son siège social situé à Montréal et ses 1 400 employés, Pharmascience Inc. est une entreprise pharmaceutique privée dont les racines sont profondément ancrées au Canada et dont la portée mondiale s'étend à plus de 50 pays. Figurant au 56e rang parmi les 100 principaux investisseurs canadiens en recherche et développement (R&D) grâce à 38,5 millions de dollars d'investissement en 2020, Pharmascience Inc. compte parmi les plus grands fabricants de médicaments génériques au pays.

