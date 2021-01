COVID-19 : La santé des travailleuses et travailleurs de la santé mise dangereusement à risque

MONTRÉAL, le 28 janv. 2021 /CNW Telbec/ - Alors que l'Institut national de santé publique du Québec (INSPQ) reconnaît maintenant le risque de transmission aérienne de la COVID-19 dans les milieux de travail, les nouvelles mesures de protection au travail annoncées par l'institut ne permettent pas de protéger adéquatement les travailleuses et les travailleurs de la santé.

L'INSPQ recommande aux établissements du réseau « d'envisager » (sic) offir une protection respiratoire à l'aide d'un appareil de protection de type N-95 ou l'équivalent que lorsqu'une éclosion de COVID-19 est hors contrôle dans un milieu de travail, et ce, malgré le respect rigoureux de l'ensemble des autres mesures de prévention et de contrôle des infections et à la suite d'une évaluation exhaustive de la situation.

Non seulement ces recommandations constituent la reconnaissance, par l'INSPQ, que les mesures actuelles sont susceptibles de ne pas être suffisantes pour protéger le personnel, mais elles sont aussi odieuses, puisqu'elles sont à l'effet d'être possiblement mises en œuvre seulement quand la situation est hors contrôle et donc, que des usagers et membres du personnel auront déjà été infectés. Or, cela est totalement contraire au principe de précaution, sans compter que cela nie le droit à un milieu de travail sécuritaire prévu par la Loi sur la santé et la sécurité au travail tout en mettant la population elle-même à risque.

« Ça fait des mois qu'on demande aux autorités de protéger le personnel adéquatement dans les milieux de travail et au lieu de répondre à l'appel, on expose le personnel à des dangers qui sont reconnus par ces mêmes autorités, jusqu'à ce que la situation soit hors contrôle. Ça n'a aucun sens, c'est carrément dangereux et le gouvernement doit intervenir immédiatement, d'autant plus que le MSSS affirme toujours qu'il n'y a pas de pénurie de respirateurs N-95 », explique Jeff Begley, président de la FSSS-CSN.

La FSSS-CSN rappelle aussi que c'est la CNESST est responsable de l'application de la loi et qu'elle doit intervenir en faveur de la protection des travailleuses et des travailleurs. « La CNESST doit intervenir dès maintenant et cesser immédiatement d'abdiquer son rôle au profit de l'INSPQ. Ce n'est pas l'INSPQ qui a le mandat d'appliquer la LSST, c'est la CNESST. Maintenant, ça suffit. », indique Judith Huot, première vice-présidente à la FSSS et responsable du dossier SST. « Le ministre du Travail, Jean Boulet, va-t-il accepter qu'on prive des travailleuses et des travailleurs d'équipements de protection qui sont pourtant disponibles et qui sont nécessaires pour les protéger d'un risque reconnu », questionne Jeff Begley?

« Celles et ceux qui font en sorte qu'on expose ainsi le personnel à de tels risques portent une lourde responsabilité. Déjà, plus de 30 000 travailleuses et travailleurs de la santé ont été infectés par la COVID-19. L'épidémie est toujours bien présente, et nous sommes aux prises avec des variants plus contagieux. La situation est intolérable », affirme Jeff Begley.

