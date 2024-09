Le cancer du sein demeure le cancer le plus diagnostiqué chez les femmes au Canada. Joignez-vous à votre communauté pour amasser des fonds pour la recherche sur le cancer du sein et des programmes de soutien.

MONTRÉAL, le 10 sept. 2024 /CNW/ - La Société canadienne du cancer (SCC) et la Banque CIBC invitent la population à se rassembler pour faire une différence dans la vie des personnes touchées par le cancer du sein à l'occasion de la 33e édition de la Course à la vie CIBC, le dimanche 6 octobre 2024.

Se déroulant dans 53 communautés à travers le pays, dont Montréal, Québec, Sherbrooke et Val-d'Or au Québec, la Course à la vie CIBC est la plus importante journée de collecte de fonds menée par des bénévoles au Canada pour soutenir la cause du cancer du sein.

« Le cancer du sein touche tout le monde. En moyenne, chaque jour, 84 femmes reçoivent un diagnostic de cancer du sein au pays, déclare Isabelle Girard, directrice des communications pour le Québec et le Canada francophone à la Société canadienne du cancer. La Course est un événement émouvant pour les personnes atteintes de cancer du sein, les survivantes et tous ceux et celles ayant perdu un être cher qui se réunissent dans le but commun de changer l'avenir du cancer du sein. J'invite toute la population à participer ou à faire un don à la Course à la vie CIBC de la Société canadienne du cancer pour aider les personnes atteintes à profiter pleinement de la vie plus longtemps. »

« En plus de ma mère qui est décédée des suites d'un cancer du sein à l'âge de 37 ans, j'ai plusieurs amies de tout âge qui ont reçu ce diagnostic, raconte Isabelle Racicot, animatrice et ambassadrice de la Course à la vie CIBC de la SCC. J'ai moi-même eu une mastectomie partielle en 2018 où on m'a retiré la masse qui s'était développée. Grâce aux avancées en médecine, j'ai donc évité un cancer du sein et plusieurs copines sont maintenant en rémission. Je crois sincèrement à l'importance de financer la recherche pour prévenir, diagnostiquer et agir contre le cancer du sein, ça sauve des vies. Ensemble, on peut faire une différence. »

En 2023, 50 000 personnes se sont rassemblées pour participer à la Course et ont amassé 14,5 M$ pour financer un réseau d'aide pancanadien et des projets de recherche prometteurs dans tous les domaines liés au cancer du sein, y compris la prévention, le diagnostic et le traitement. Au cours des trois dernières décennies, l'événement a permis de recueillir des fonds pour mener des recherches de pointe et d'offrir des programmes de soutien aux personnes atteintes de ce type de cancer, incluant du transport vers les traitements, de l'hébergement, des services gratuits de prothèses capillaires, une ligne d'aide téléphonique sans frais et de l'information fiable sur le cancer.

« En recueillant plus de 62 M$ à ce jour pour la recherche sur le cancer du sein et les programmes de soutien par l'entremise de la Course au cours des 33 dernières années, la Banque CIBC a aidé la Société canadienne du cancer à changer le paysage du cancer du sein au Canada, et nous avons hâte de continuer à avoir un impact cette année », déclare Anna Goncalves, PVP, Services consultatifs RH, Transformation de l'effectif et leadership, Banque CIBC. « L'équipe de la Banque CIBC comprend des milliers d'individus passionnés, notamment des membres du personnel avec leurs amis et leurs familles ainsi que des clients qui font des dons, collectent des fonds et participent à la Course à la vie CIBC de la Société canadienne du cancer chaque année, d'un océan à l'autre, pour démontrer leur engagement envers la cause du cancer du sein. »

La Course contribue à faire avancer la recherche sur le cancer du sein au Canada. Au cours des cinq dernières années, la SCC a investi 61,4 M$ dans des projets de recherche sur le cancer du sein et des programmes de soutien nationaux, dont 15,4 M$ au Québec. Ces investissements ont contribué à réduire la mortalité et améliorer la survie. Aujourd'hui, 89 % des femmes et 82 % des hommes survivent au moins 5 ans après leur diagnostic.

La Course à la vie CIBC de la Société canadienne du cancer est ouverte à tous. Les participants peuvent s'y inscrire pour courir ou marcher sur une distance de cinq kilomètres ou d'un kilomètre dans l'un des 53 sites à travers le pays. Visitez lacoursealaviecibc.com pour vous inscrire et faire un don dès aujourd'hui.

