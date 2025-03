Coupes en santé : l'austérité menace les soins et les services à la population

MONTRÉAL, le 19 mars 2025 /CNW/ - Les représentants des travailleuses et travailleurs du réseau de la santé de la région de Montréal et de Laval, qui sont affiliés à la Fédération de la santé et des services sociaux (FSSS-CSN) et au Conseil central du Montréal métropolitain-CSN (CCMM-CSN), dénoncent les compressions qui frappent durement le réseau public. Ils réclament la fin de la politique d'austérité de la Coalition avenir Québec qui menace les soins et les services à la population.

Réunis devant le Centre hospitalier de l'Université de Montréal (CHUM), des travailleuses et des travailleurs ont témoigné des impacts des compressions sur leur quotidien. « La CAQ ne peut pas mettre à pied des milliers de travailleuses et travailleurs et amputer le réseau de 1,5 G$ sans conséquence pour la population. Nous le constatons chaque jour dans nos établissements, témoigne la vice-présidente de la FSSS-CSN responsable du secteur public, Carole Duperré. Le ministre Dubé et Santé Québec doivent se rappeler qu'ils ne gèrent pas des chiffres, mais du personnel qui assure le bon fonctionnement du réseau public et veille sur la santé des citoyennes et citoyens », ajoute Mme Duperré.

« Cette nouvelle vague d'austérité ne frappe pas seulement la grande région métropolitaine, mais bien tout le Québec », rappelle le président de la FSSS-CSN, Réjean Leclerc.

Les travailleuses et travailleurs du réseau dénoncent le manque d'effectifs sur le terrain. Depuis des mois, les médias rapportent des délais irraisonnables et des erreurs causés par les compressions. Pourtant, la CAQ s'entête à couper sous le prétexte de retrouver l'équilibre budgétaire.

« Il ne faut pas oublier que le déficit que la CAQ souhaite faire disparaître -- en quelques mois seulement -- a été creusé en grande partie par le recours aux agences privées. Nous parlons d'un trou de plus de 2 G$ dans les finances publiques, affirme Réjean Leclerc. Santé Québec coupe sauvagement et de façon improvisée. Une véritable job de bras contre le réseau public menée par des top guns du secteur privé ! »

Démolition

« La CAQ et Santé Québec déshabillent le réseau public pour mieux habiller le privé. Le gouvernement et tous les contribuables paieront donc plus cher pour un même service. Ça nous rappelle le scandale des agences privées. On ne le répétera jamais assez : pas de profit sur la maladie ! », insiste la présidente de la CSN, Caroline Senneville.

« Nous sommes ici pour dénoncer l'entêtement de la CAQ qui coupe dans notre réseau public au détriment des services à la population. De plus, encore une fois, ce sont majoritairement des postes occupés par des femmes qui sont abolis. Nous ne laisserons pas la CAQ démolir notre réseau public », précise la présidente du Conseil central du Montréal métropolitain (CCMM-CSN), Dominique Daigneault.

La FSSS et la CSN ne sont pas les seules organisations à décrier vertement les compressions et l'austérité. Le Collège des médecins et la Fédération des médecins spécialistes sont également sortis publiquement pour dénoncer les impacts concrets sur les patients. Le Collège des médecins propose aussi une consultation publique sur la place du privé.

À propos

La Fédération de la santé et des services sociaux (FSSS-CSN), affiliée à la Confédération des syndicats nationaux (CSN), est la plus grande organisation syndicale en santé et services sociaux ainsi qu'en services de garde éducatifs à l'enfance. Force reconnue du syndicalisme au Québec, elle compte plus de 140 000 membres, dont 80 % sont des femmes, répartis dans plus de 250 syndicats se trouvant sur l'ensemble du Québec.

Le Conseil central du Montréal métropolitain-CSN (CCMM­-CSN) rassemble tous les syndicats de la CSN de la région du Montréal métropolitain, de Laval, du Nunavik et d'Eeyou Istchee Baie-James. Il compte près de 400 syndicats représentant plus de 110 000 membres œuvrant dans tous les secteurs d'activités.

Fondée en 1921, la CSN est une organisation syndicale qui œuvre pour une société solidaire, démocratique, juste, équitable et durable. À ce titre, elle s'engage dans plusieurs débats qui intéressent la société québécoise. Elle regroupe plus de 330 000 travailleuses et travailleurs réunis sur une base sectorielle ou professionnelle dans 8 fédérations, ainsi que sur une base régionale dans 13 conseils centraux, principalement sur le territoire du Québec.

SOURCE Fédération de la santé et des services sociaux (FSSS-CSN)

