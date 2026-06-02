McDonald’s s’affirme comme le plus grand hôte au monde avec l'introduction du nouveau McFlurry® doré, d'une sauce à Big Mac® dans un emballage unique et de verres de collection mettant en vedette des icônes du soccer, offerts pour une durée limitée dans les restaurants canadiens participants.

Offert pour une durée limitée, le repas de la Coupe du Monde de la FIFA 26™ comprend l’un des sept verres à collectionner exclusifs mettant en vedette des icônes du soccer comme le capitaine canadien Alphonso Davies, David Beckham et même notre bien-aimé Grimace.

Célébrez les plus grands moments de la Coupe du Monde de la FIFA 26™ sous les Arches d'or avec un nouveau repas offert pour une durée limitée, accompagné de l'un des sept verres de collection mettant en vedette Alphonso Davies, David Beckham, Ronaldinho Gaúcho, Thierry Henry, Heung - Min Son ou Lamine Yamal, sans oublier notre bien-aimé Grimace! Goûtez-y avec une sauce à Big Mac dans un emballage unique*.





- Les familles peuvent également vivre la magie des jours de match grâce au Joyeux festinMD de la Coupe du Monde de la FIFA 26™ et à l'une des 23 peluches Squishmallows™ parmi les personnages les plus populaires, habillées aux couleurs du tournoi.

TORONTO, le 2 juin 2026 Cet été, McDonald's invite les amateurs du monde entier, dont certaines des plus grandes icônes du soccer, à célébrer ensemble les moments les plus marquants du jeu pour transformer une passion commune en une énergie mondiale qui se goûte, se voit et se ressent. Des plus grands joueurs qui entament le match en savourant un classique du menu aux partisans qui gardent leur sang-froid pendant un tir de pénalité plein de suspense avec nos frites de renommée mondiale, McDonald's s'inscrit depuis longtemps dans les rituels de jour de match des amateurs du monde entier. Que vous soyez joueur vedette sur le terrain ou partisan sur votre divan, tous les amateurs peuvent marquer des points grâce au repas et au Joyeux festinMD de la Coupe du Monde de la FIFA 26™ accompagnés d'articles à collectionner, tous deux offerts pour une durée limitée dans tous les restaurants McDonald's participants à l'échelle mondiale.

« Chez McDonald's, la magie prend vie quand les familles, les amis et les amateurs se réunissent pour célébrer avec ceux qui leur sont chers. Notre partenariat avec la Coupe du Monde de la FIFA 26™ nous permet de concrétiser cette joie collective à l'échelle mondiale, grâce à nos produits, à nos expériences et à la manière dont les amateurs vivent leur passion pour le sport, déclare Morgan Flatley, chef du Marketing mondial et responsable des Nouvelles entreprises commerciales chez McDonald's. Alors que des légendes du soccer entreront en jeu pour unir les amateurs aux quatre coins du monde, McDonald's accompagnera chaque moment, du premier coup de sifflet à la dernière minute, avec des repas offerts pour une durée limitée et des articles souvenirs pour que les amateurs de tous âges vivent pleinement l'enthousiasme du tournoi, du début à la fin, et au-delà. »

Dès le 9 juin, célébrez chaque but avec le repas de la Coupe du Monde de la FIFA 26™, qui comprend l'un des sept verres à collectionner à l'effigie du capitaine canadien Alphonso Davies, de David Beckham, de Ronaldinho Gaúcho, de Thierry Henry, de Heung-Min Son ou de Lamine Yamal. Et bien sûr, la formation ne serait pas complète sans notre légende maison : Grimace.

« Quand je pense à mes souvenirs d'enfance au Canada et au fait que je participe à une campagne McDonald's et à un tournoi mondial qui rassemble les amateurs, c'est tout simplement incroyable. Et surtout d'avoir la chance de jouer en sol canadien, explique Alphonso Davies, capitaine de l'équipe canadienne. Je suis heureux de représenter McDonald's et le Canada sur la scène mondiale. »

Le repas Coupe du Monde de la FIFA™ comprend un Trio ou un Trio McValeurMD au choix, ainsi que l'un des sept verres à collectionner. Le doré vous attire? Vous pouvez ajouter à votre commande, pour une durée limitée, le nouveau McFlurry® doré, offert dans les restaurants participants.

Les futures étoiles du soccer et amateurs de McDonald's foulent le terrain avec l'équipe Squishmallows™ du Joyeux festin de la Coupe du Monde de la FIFA 26™

Pour les amateurs de soccer et de McDonald's en devenir, le Joyeux festin de la Coupe du Monde de la FIFA 26™ apporte toute l'effervescence des jours de match chez McDonald's! Chaque commande comprend l'une des 23 peluches Squishmallows™, conçues à partir des personnages les plus populaires de la marque, représentant l'équipe du Joyeux festin. Vêtues de chandails conçus avec des couleurs, motifs, écussons et numéros uniques, ainsi que des éléments graphiques de McDonald's (sauf au Québec), les peluches de la collection invitent les familles du monde entier à prendre part au match. Pour encore plus de plaisir, chaque Joyeux festin Squishmallows sera offert dans un emballage spécial et comprendra un code à numériser donnant accès à un jeu numérique exclusif†.

Marquez des points au-delà du restaurant

McDonald's fait son entrée sur le terrain avec des expériences mémorables, et ces repas ne sont que le début. Les amateurs peuvent se plonger dans l'effervescence grâce à des expériences exclusives, en personne et numériques, ainsi qu'à des moments interactifs et des surprises.

Offres et récompenses exclusives dans l'appli McDonald's

L'appli McDonald's rapproche encore davantage les amateurs de l'action de la Coupe du Monde de la FIFA 26™ en offrant des récompenses exclusives ainsi que 2 000 points en prime lorsque vous commandez le repas de la Coupe du Monde de la FIFA™ à trois reprises**. Et si vous organisez un visionnement à la maison, la McLivraison MD est là afin que vous ne manquiez aucun but.





L'appli McDonald's rapproche encore davantage les amateurs de l'action de la Coupe du Monde de la FIFA 26™ en offrant des récompenses exclusives ainsi que 2 000 points en prime lorsque vous commandez le repas de la Coupe du Monde de la FIFA™ à trois reprises**. Et si vous organisez un visionnement à la maison, la McLivraison est là afin que vous ne manquiez aucun but. Capturez la magie des jours de match grâce aux ballons « coincés »

Pour faire vivre la joie du tournoi jusque dans la rue, d'immenses ballons de soccer de la Coupe du Monde de la FIFA 26™ apparaîtront « coincés » dans des endroits inattendus dans certains restaurants de Toronto, d'Edmonton et de Vancouver. Ces installations spectaculaires invitent les amateurs à participer à l'action et à célébrer l'arrivée de la Coupe du Monde de la FIFA 26™ chez McDonald's.





Pour faire vivre la joie du tournoi jusque dans la rue, d'immenses ballons de soccer de la Coupe du Monde de la FIFA 26™ apparaîtront « coincés » dans des endroits inattendus dans certains restaurants de Toronto, d'Edmonton et de Vancouver. Ces installations spectaculaires invitent les amateurs à participer à l'action et à célébrer l'arrivée de la Coupe du Monde de la FIFA 26™ chez McDonald's. CF McDonald's : nos équipiers à la conquête du terrain

Au cœur de notre programme de la Coupe du Monde de la FIFA 26™, le CF McDonald's (club des fans) met en valeur plus de 2 millions d'équipiers en restaurant qui font briller les Arches d'or chaque jour. Certains équipiers du monde entier verront leur contribution soulignée grâce à des expériences uniques : assister à des matchs en direct dans les villes hôtes ou marcher sur le terrain officiel de la Coupe du Monde de la FIFA 26™.

Légendes du soccer. Amateurs de McDonald's. Mêmes rituels de jour de match.

Du terrain à nos verres emblématiques, les plus grands noms du soccer nous racontent leurs souvenirs et leurs expériences chez McDonald's.

David Beckham : « Le soccer, c'est bien plus que ce qui se passe sur le terrain. Des campagnes comme celle-ci rassemblent les amateurs et les familles, et font monter l'enthousiasme avant et pendant le tournoi de la Coupe du Monde de la FIFA™. »





« Le soccer, c'est bien plus que ce qui se passe sur le terrain. Des campagnes comme celle-ci rassemblent les amateurs et les familles, et font monter l'enthousiasme avant et pendant le tournoi de la Coupe du Monde de la FIFA™. » Thierry Henry : « McDonald's me rappelle la maison. Le restaurant de Les Ulis était parmi les premiers de la région. Et, quand j'étais jeune, il faisait partie du quotidien de la communauté. Ce n'était pas seulement un lieu pour manger, mais aussi un lieu de rassemblement. »





« McDonald's me rappelle la maison. Le restaurant de Les Ulis était parmi les premiers de la région. Et, quand j'étais jeune, il faisait partie du quotidien de la communauté. Ce n'était pas seulement un lieu pour manger, mais aussi un lieu de rassemblement. » Ronaldinho Gaúcho : « La Coupe du Monde de la FIFA 26™, c'est le soccer, la joie et le rassemblement des gens. McDonald's rassemble aussi les gens et leur donne le sourire, alors c'est formidable de réunir tout ça dans cette campagne. »





« La Coupe du Monde de la FIFA 26™, c'est le soccer, la joie et le rassemblement des gens. McDonald's rassemble aussi les gens et leur donne le sourire, alors c'est formidable de réunir tout ça dans cette campagne. » Heung-Min Son : « Quand je suis arrivé à Los Angeles, McDonald's était l'un des endroits où j'allais et qui me permettait de me sentir chez moi. Peu importe où tu es, McDo te rapproche de la maison. »





« Quand je suis arrivé à Los Angeles, McDonald's était l'un des endroits où j'allais et qui me permettait de me sentir chez moi. Peu importe où tu es, McDo te rapproche de la maison. » Lamine Yamal : « C'est seulement chez McDonald's que je peux faire équipe avec Grimace. Il a du style! Collaborer avec McDonald's, c'est célébrer la Coupe du Monde de la FIFA™ de façon amusante : bonne bouffe, bonne énergie et moments partagés avec la famille, les amis et les amateurs. »





« C'est seulement chez McDonald's que je peux faire équipe avec Grimace. Il a du style! Collaborer avec McDonald's, c'est célébrer la Coupe du Monde de la FIFA™ de façon amusante : bonne bouffe, bonne énergie et moments partagés avec la famille, les amis et les amateurs. » Grimace : « Amis, nourriture et soccer = grande fête! »

Joignez-vous à nous pour un tournoi inoubliable et rendez-vous dans votre McDonald's pour commander le repas et le Joyeux festinMD de la Coupe du Monde de la FIFA 26™, jusqu'à épuisement des stocks.

* Les godets de sauce à Big Mac sont offerts moyennant un supplément avec des produits autres que les Trios Poulet McCroquettesMD.

† L'expérience numérique du Joyeux festin n'est pas offerte au Québec.

** Offre valable du 9 juin au 6 juillet 2026. Les achats admissibles doivent se faire au cours de transactions séparées. Voir les modalités de l'offre dans l'appli pour obtenir les détails. Téléchargement de l'appli et inscription requis.

À propos de McDonald's du Canada

En 1967, le premier restaurant McDonald's du Canada ouvre ses portes à Richmond, en Colombie-Britannique. Aujourd'hui, Les Restaurants McDonald du Canada Limitée fait partie de la fibre canadienne, accueillant près de deux millions de clients chaque jour et employant près de 100 000 personnes à l'échelle du Canada. Plus de 90 % des 1 500 restaurants McDonald's du Canada sont détenus et exploités localement par des franchisés indépendants; les autres sont détenus et exploités par Les Restaurants McDonald du Canada Limitée. Des presque deux milliards de dollars dépensés en aliments et papier par les restaurants McDonald's, plus de 80 % sont achetés auprès de fournisseurs canadiens. Pour obtenir plus de renseignements au sujet de McDonald's du Canada, rendez-vous à mcdonalds.ca.

SOURCE McDonald's Canada

Pour de plus amples renseignements : Équipe Impact Canada de McDonald's du Canada à [email protected]