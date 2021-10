Coup double pour la firme de génie civil ÉQUIPE LAURENCE : choisie par Lion Électrique pour l'aménagement du site de son usine de batteries électriques à Mirabel, et sélectionnée par la Ville, pour le prolongement d'une rue de cette zone aéroportuaire

« Nous sommes fiers d'être partie prenante à ce virage de l'expansion accélérée de cette entreprise-phare du secteur de la mobilité électrique et de combler ainsi, à notre niveau, les besoins de plus en plus sophistiqués et écoresponsables, en termes de travaux de génie civil » a dit le président et chef de la direction du cabinet, Alexandre Latour, en précisant que ce site stratégique posait de beaux défis en la matière, en raison, particulièrement, de la topographie, des contraintes environnementales diverses et de la desserte des réseaux d'utilités publiques qui sont des facteurs-clé illustrant le caractère unique du site et du mandat qui en découle. Équipe Laurence a une double raison de se réjouir, le conseil municipal de Mirabel vient de lui confier le mandat de services professionnels concernant la réalisation des plans et devis, incluant la surveillance des travaux, pour le prolongement de la rue Irénée-Vachon, dans cette zone aéroportuaire