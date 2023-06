MONTRÉAL, le 22 juin 2023 /CNW/ - Suivant l'ouverture complète du Complexe aquatique du parc Jean-Drapeau, c'est maintenant la plage Jean-Doré qui ouvrira officiellement ses portes dès le samedi 24 juin. Encore une fois cet été, la plage Jean-Doré offrira à ses visiteurs un large éventail d'activités, le tout dans un environnement propre et sécuritaire. Dès son ouverture, les amateurs de baignade pourront se rafraîchir dans la grande zone de baignade de 15 000 m², alors que les plus sportifs pourront s'entraîner à la nage en eau libre sur l'un des trois parcours de 300 mètres en pleine nature. L'unique structure gonflable Aquazilla sera également de retour, pour le plus grand plaisir des familles. Les plus aventuriers pourront, quant à eux, explorer le lac de la plage, ainsi que la magnifique boucle des lagunes, que ce soit en canot, en kayak, en pédalo ou même en SUP.

Déploiement d'une saison estivale riche et diversifiée

L'ouverture de la plage Jean-Doré marque aussi le coup d'envoi officiel de notre saison estivale, qui promet d'être riche en expériences vibrantes et enrichissantes. Que ce soit pour participer à l'un des nombreux événements majeurs qui auront lieu sur notre site, ou encore pour faire de l'activité physique à l'une de nos installations sportives, ou tout simplement pour s'évader en pleine nature à quelques minutes du centre-ville de Montréal, chacun y trouvera son compte cet été au parc Jean-Drapeau. Nous sommes également heureux d'offrir gratuitement aux citoyens cet été une série d'activités ludiques, créatives et éducatives pour tous les goûts dans le décor enchanteur de l'espace de la roseraie, incluant notamment des ateliers d'apiculture, une activité de confection de marionnettes géantes pour les tout petits et des cours de yoga en plein air. Visitez le site Web du Parc pour connaître l'ensemble des activités citoyennes offertes à la roseraie.

La mobilité durable : la meilleure option pour profiter pleinement du Parc

Le transport en commun demeure le meilleur moyen pour se rendre au Parc et profiter de ses activités. La station de métro Jean-Drapeau donne un accès direct à l'Espace 67, au cœur du Parc, alors que la navette fluviale offre un trajet unique vers le Parc à partir des Quais du Vieux-Port de Montréal et du Port de plaisance de Longueuil.

De plus, il est maintenant possible de se rendre au Parc en autobus de la STM via la ligne 777, qui a récemment été prolongée jusqu'au centre-ville, avec comme terminus la station Bonaventure. Avec cette annonce, nous contribuons activement à favoriser la mobilité durable, tout en améliorant l'accès au Parc pour les visiteurs de différentes régions.

Pour prendre connaissance de l'ensemble de la programmation estivale et des horaires, ou pour en savoir plus sur la mobilité au Parc, visitez le parcjeandrapeau.com.

À propos de la Société du parc Jean-Drapeau

Constituée par la Ville de Montréal, la Société du parc Jean-Drapeau a pour mission de conserver, d'aménager, de mettre en valeur et de développer ce grand parc urbain public, de veiller à la saine cohabitation des activités qui s'y déroulent et d'assurer sa pérennité pour les générations actuelles et futures.

SOURCE SOCIETE DU PARC JEAN-DRAPEAU

Renseignements: Jessica Gaulin, Conseillère, communications, 514 242-5794, [email protected]