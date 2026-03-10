Duck Creek Clarity fournit des renseignements exploitables pour renforcer la prise de décision

BOSTON, 10 mars 2026 /CNW/ - Duck Creek Technologies, le fournisseur mondial de solutions intelligentes qui définit l'avenir de l'assurance multirisques, a annoncé aujourd'hui que Country-Wide Insurance s'est associée à Duck Creek Technologies pour déployer Duck Creek Clarity afin de renforcer ses capacités en matière de données et d'analyse et de préparer son lancement prochain sur Duck Creek OnDemand avec Active Delivery.

Duck Creek Clarity, une plateforme infonuagique de gestion de données, de production de rapports et d'analyse qui est intégrée à Snowflake et qui unifie les données d'une organisation sur les polices, la facturation et les sinistres à des données externes, permet aux assureurs de réduire les ratios combinés et d'offrir une expérience client plus personnalisée. Combinées à l'approche Active Delivery de Duck Creek, les assureurs reçoivent des mises à jour logicielles continues pour éliminer les mises à niveau rapides mais coûteuses.

Country-Wide a choisi Duck Creek Clarity comme solution stratégique pour accélérer sa transformation numérique. Grâce à l'architecture évolutive, aux capacités d'analyse avancées et à l'intégration transparente de Clarity, Country-Wide est bien positionnée pour répondre aux attentes changeantes des clients et favoriser l'efficacité opérationnelle à l'échelle de l'entreprise.

« L'adoption du modèle Active Delivery de Duck Creek avec des mises à jour continues, silencieuses et infonuagiques des produits a été une étape essentielle du processus de transformation de Country-Wide. Notre partenariat avec Duck Creek pour mettre en œuvre Clarity nous permet d'être préparés pour l'avenir », a déclaré Nick Filacouris, président de Country-Wide. « La conception intuitive, les analyses avancées et l'intégration transparente de Clarity permettront à nos équipes d'obtenir des renseignements en temps réel qui favorisent des décisions plus éclairées, des opérations simplifiées et une valeur ajoutée pour nos clients. »

Ce que Duck Creek Clarity offre

Prise de décision améliorée : Fournit des analyses puissantes et des renseignements sur les données en temps réel pour appuyer une prise de décision rapide et efficace.

Interface conviviale : Simplifie les processus de données complexes, réduisant la période d'apprentissage et permettant aux équipes de se concentrer sur les priorités stratégiques.

Plateforme infonuagique évolutive : Construite sur l'infrastructure SaaS de Duck Creek, offrant souplesse et extensibilité sans investissement supplémentaire important.

Rationalisation des opérations : S'intègre harmonieusement aux autres solutions de Duck Creek pour automatiser les flux de travail, réduire les erreurs et accroître l'efficacité.

Renseignements complets sur les risques : Fournit aux assureurs des outils avancés d'évaluation des risques et de détermination des tendances afin d'améliorer la gestion des polices et des sinistres.

« La décision de Country-Wide d'adopter Clarity avant la mise en service de 2026 souligne son engagement envers l'innovation et sa préparation à Active Delivery », a déclaré Chris McCloskey, chef de l'exploitation chez Duck Creek Technologies. « Nous sommes fiers d'accompagner le parcours de transformation numérique de Country-Wide et de l'aider à accroître son agilité, son efficacité et sa valeur pour les clients. »

À propos de Country-Wide

Fondée en 1963, Country‑Wide Insurance Company est une société d'assurances IARD familiale établie à New York qui offre des services aux particuliers et aux entreprises de la région métropolitaine de New York. Depuis plus de six décennies, Country‑Wide met l'accent sur la fourniture de solutions fiables d'assurance automobile privée et commerciale adaptées aux besoins uniques des conducteurs urbains et des petites entreprises. En combinant une connaissance approfondie du marché et des investissements continus dans la technologie et la modernisation opérationnelle, Country‑Wide continue d'accroître l'efficacité, de renforcer la prise de décisions et d'offrir une valeur uniforme aux souscripteurs dans l'ensemble de son portefeuille.

À propos de Duck Creek Technologies

Duck Creek Technologies est le fournisseur mondial de solutions intelligentes qui définit l'avenir du secteur des assurances de biens et de responsabilité civile (IARD) et des assurances générales. Nous sommes la plateforme sur laquelle reposent les systèmes d'assurance modernes, ce qui permet à l'industrie de tirer parti de la puissance infonuagique pour mener des activités agiles, intelligentes et permanentes. L'authenticité, la raison d'être et la transparence sont l'essence même de Duck Creek, et nous croyons que l'assurance devrait être offerte aux particuliers et aux entreprises au moment, à l'endroit et de la façon dont ils en ont le plus besoin. Nos solutions de pointe sont offertes sur une base autonome ou sous forme de suite complète , et sont toutes disponibles sur Duck Creek OnDemand . Visitez www.duckcreek.com pour en savoir plus. Suivez Duck Creek sur nos réseaux sociaux pour obtenir les informations les plus récentes - LinkedIn et X .

