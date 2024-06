L'ambition est d'avoir, d'ici la fin de l'année, plus de 9 000 magasins Circle K et Couche-Tard au sein du réseau international Too Good To Go, ce qui permettra aux clients d'acheter et de consommer des produits alimentaires invendus.

Grâce à l'application mobile gratuite Too Good To Go, les clients auront la possibilité de réduire le gaspillage de bons produits alimentaires à la moitié de leur prix d'origine, ou moins.

La réduction du gaspillage alimentaire est un moyen simple pour les gens de contribuer à la lutte contre les changements climatiques.

LAVAL, QC et COPENHAGUE, Danemark, le 6 juin 2024 /CNW/ - Alimentation Couche-Tard inc. (Couche-Tard), un chef de file mondial de l'accommodation et de la mobilité, et Too Good To Go, l'entreprise à impact social mondiale à l'origine du plus important marché pour les surplus alimentaires, ont annoncé aujourd'hui l'élargissement de leur partenariat en Amérique du Nord et en Europe. Les deux entreprises, qui font un grand pas en avant dans la lutte contre le gaspillage alimentaire, visent à ce que plus de 9 000 magasins Circle K et Couche-Tard aux États-Unis, au Canada, en Irlande et en Pologne soient accessibles sur l'application Too Good To Go d'ici la fin de l'année, ce qui représente le plus grand déploiement de Too Good To Go à ce jour.

« Alors que nous élargissons et perfectionnons notre offre alimentaire à l'échelle mondiale, la réduction du gaspillage alimentaire est une priorité pour nous, et la bonne chose à faire tant sur le plan économique qu'environnemental », a déclaré Ina Strand, chef de la direction des ressources humaines et responsable des efforts de développement durable pour Couche-Tard. « Ce partenariat avec Too Good To Go est un excellent complément à nos efforts d'amélioration continue dans nos activités de services alimentaires. Non seulement il renforce nos engagements globaux en matière de développement durable, mais il constitue également un moyen novateur pour nos clients de goûter à nos délicieux produits à un prix avantageux. »

Un puissant partenariat porteur de changement

Le partenariat entre Too Good To Go et Couche-Tard a pris naissance en 2018 en Norvège, s'élargissant dans les années qui ont suivi au Danemark, en Suède et à certains marchés des États-Unis, du Canada et de la Pologne. Depuis, les clients de Circle K et de Couche-Tard ont considérablement réduit le gaspillage alimentaire, en préservant pas moins de 1,3 million de paniers surprises, ce qui équivaut à éviter l'émission de 3 510 000 kg d'équivalent CO 2 et l'utilisation inutile de plus d'un milliard de litres d'eau.

Dans cette phase d'expansion, les magasins Couche-Tard et Circle K aux États-Unis, au Canada, en Irlande et en Pologne se joindront, d'ici la fin de 2024, en plusieurs étapes et par unités d'affaires géographiques, au marché Too Good To Go.

« Notre collaboration avec Couche-Tard a déjà permis des avancées importantes dans la lutte contre le gaspillage alimentaire. Ce partenariat élargi porte notre capacité d'impact à des niveaux sans précédent, renforçant le rôle crucial des entreprises dans la résolution de problèmes mondiaux », a déclaré Mette Lykke, présidente-directrice générale de Too Good To Go.

Grâce à l'application Too Good To Go, les clients peuvent contribuer sans effort à la réduction de l'impact des résidus alimentaires sur le climat.

Chaque jour, le personnel de Circle K ou de Couche-Tard inspectera ses stocks de nourriture à la recherche d'articles dont la date de péremption est imminente et les emballera dans les paniers surprises de Too Good To Go, en s'adaptant aux fluctuations des surplus. Directement de l'application mobile gratuite sur leurs téléphones, plus de 95 millions d'utilisateurs inscrits à Too Good To Go, dans tous les territoires où Circle K et Couche-Tard sont présents, auront la chance de préserver de bons aliments du gaspillage, à la moitié du prix d'origine, ou moins.

« La proposition de Too Good To Go est une solution gagnante sur toute la ligne : les entreprises valorisent leurs surplus et évitent le gaspillage alimentaire, alors que les utilisateurs jouissent d'un excellent rapport qualité-prix, tout en faisant une réelle différence dans la lutte contre les changements climatiques », ajoute Mme Lykke.

« En plus d'éviter le gaspillage de bons aliments à un excellent rapport qualité-prix, nos clients peuvent désormais repartir de nos magasins en sachant qu'ils ont contribué à réduire les impacts des changements climatiques », poursuit Mme Strand.

À propos de Alimentation Couche-Tard inc.

Couche-Tard est un leader mondial du secteur du commerce de l'accommodation et de la mobilité, exerçant ses activités dans 29 pays et territoires et comptant plus de 16 700 magasins, dont près de 13 100 offrent du carburant pour le transport routier. Sous ses bannières reconnues Couche-Tard et Circle K, elle est l'un des plus importants exploitants indépendants de magasins d'accommodation aux États-Unis et est un chef de file dans le secteur du commerce de l'accommodation et du carburant pour le transport routier au Canada, en Scandinavie, dans les pays baltes, ainsi qu'en Irlande. Elle a également une présence importante en Pologne et dans la région administrative spéciale chinoise de Hong Kong et a récemment fait son entrée en Belgique, en Allemagne, au Luxembourg et aux Pays-Bas. Plus de 150 000 personnes travaillent dans l'ensemble de son réseau.

À propos de Too Good To Go

Too Good To Go est une entreprise à impact social, certifiée B Corp, qui aide les distributeurs alimentaires à valoriser les surplus alimentaires et à en réduire le gaspillage. Too Good To Go exploite le plus grand marché de surplus alimentaires au monde, comptant 95 millions d'utilisateurs inscrits et 160 000 partenaires actifs, dans 17 pays d'Europe et d'Amérique du Nord. L'entreprise travaille en partenariat avec certaines des plus grandes parties prenantes du secteur de la distribution alimentaire, des boulangeries-cafés, de la restauration rapide, de la restauration décontractée à service rapide, de la fabrication et de la vente en gros, notamment, Carrefour, ALDI, Unilever, Starbucks, SPAR, Costa Coffee, PAUL Group et Biedronka. Avec les paniers surprises, les colis Too Good To Go et la plateforme Too Good To Go, Too Good To Go propose une gamme complète de solutions de gestion des surplus alimentaires pour les distributeurs de produits alimentaires dans les secteurs de la vente d'aliments au détail, des services alimentaires, des services de traiteur et de la vente en gros.

