GetGo exercera ses activités en tant qu'unité d'affaires distincte et autonome, et conservera le programme de fidélisation myPerks. Trente-cinq magasins seront cédés conformément aux exigences réglementaires.

LAVAL, QC et CRANBERRY TOWNSHIP, Pa., le 26 juin 2025 /CNW/ - Alimentation Couche-Tard inc. (« Couche-Tard ») (TSX: ATD) a annoncé aujourd'hui avoir reçu, par voie d'ordonnance de consentement, l'autorisation de la Federal Trade Commission (FTC) des États-Unis de procéder à l'acquisition de GetGo Café + Market (« GetGo ») de Giant Eagle, Inc. La transaction devrait être conclue dans les prochains jours.

Les quelque 3 500 employés et 270 points de vente de GetGo en Pennsylvanie, au Maryland, en Virginie-Occidentale, en Ohio et en Indiana constitueront une nouvelle unité d'affaires distincte au sein du réseau de magasins américains de Couche-Tard. Mike Maraldo, qui possède 33 années d'expérience chez Giant Eagle et occupe le poste de vice-président, Opérations, chez GetGo depuis 2022, dirigera l'unité d'affaires à titre de vice-président, Opérations.

« GetGo a bâti une marque extraordinaire grâce à un programme alimentaire de premier ordre, une expérience en magasin exceptionnelle et une offre attrayante mise en œuvre par une équipe formidable, passionnée par ses clients et ses communautés », a déclaré Alex Miller, président et chef de la direction de Couche-Tard. « Nous sommes très heureux de les accueillir au sein de l'équipe Couche-Tard, impatients de soutenir et de faciliter leur croissance et leur succès continus, et désireux d'apprendre de leurs idées et de leur expérience alors que nous nous efforçons de faciliter la vie de nos clients un peu plus chaque jour. »

Les gestionnaires principaux aux opérations, ainsi que les équipes de direction et de soutien fonctionnel de GetGo, continueront d'être basés sur le campus corporatif de Giant Eagle à Cranberry Township, en Pennsylvanie, dans des locaux distincts et spécialement aménagés. Par ailleurs, la marque, les programmes et les offres de GetGo seront conservés, y compris le très populaire programme de fidélisation myPerks que l'entreprise partage avec Giant Eagle.

« GetGo a été une partie importante de l'histoire de Giant Eagle, et nous remercions les 3 500 membres de l'équipe GetGo et WetGo pour le travail précieux qu'ils ont accompli », a déclaré Bill Artman, président et chef de la direction de Giant Eagle. « Couche-Tard convient parfaitement à GetGo. Leur compréhension approfondie des besoins des consommateurs et leur passion pour la marque et le programme de fidélisation myPerks aideront GetGo à poursuivre son succès et sa croissance. ».

Contrat de vente d'actifs aux États-Unis

Couche-Tard a travaillé en collaboration avec la FTC et a accepté de vendre 35 sites, dont 34 de Circle K et un de GetGo, à un acheteur approuvé par la FTC.

À propos d'Alimentation Couche-Tard inc.

Couche-Tard est un leader global de l'industrie du commerce de l'accommodation et de la mobilité, opérant dans 29 pays et territoires et ayant près de 17 000 magasins, dont approximativement 13 000 offrent du carburant pour le transport routier. Sous ses bannières reconnues Couche-Tard et Circle K, elle est l'un des plus importants exploitants indépendants de magasins d'accommodation aux États-Unis et est un leader dans l'industrie du commerce de l'accommodation et du carburant pour le transport routier au Canada, en Scandinavie, dans les pays baltes, en Belgique, ainsi qu'en Irlande. Elle a également une présence importante au Luxembourg, en Allemagne, aux Pays-Bas, en Pologne et dans la région administrative spéciale chinoise de Hong Kong. Environ 146 000 personnes travaillent dans l'ensemble de son réseau.

Déclarations prospectives

Le présent communiqué peut comprendre certaines déclarations qui constituent de l'« information prospective » au sens des lois sur les valeurs mobilières du Canada, dont des déclarations relatives à la réalisation de l'acquisition de GetGo par Couche-Tard, au calendrier prévu et avantages qui y sont associés. Toute déclaration contenue dans le présent communiqué qui ne constitue pas un fait historique peut être considérée comme de l'information prospective. Dans le présent communiqué, les termes « croire », « pourrait », « devrait », « prévoir », « s'attendre à », « estimer », « présumer », « viser », « aligner », « maintenir », « continuer », « affecter », « croissance », « position », « chercher », « stratégie », « s'efforcer », « volonté », « peut », « pourrait » ainsi que d'autres expressions similaires indiquent en général de l'information prospective, mais les déclarations prospectives ne contiennent pas toutes de tels termes. Ces déclarations sont fondées sur les attentes, hypothèses et estimations actuelles de la direction, qu'elle juge raisonnables, mais qui sont assujetties à un certain nombre de risques et d'incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent considérablement, notamment les risques liés à la participation à une opération éventuelle et à la réalisation de celle-ci, à la capacité de réaliser les synergies prévues et à l'intégration réussie des sociétés si une opération est conclue, à la conjoncture économique et des marchés, aux perspectives commerciales ou aux occasions d'affaires, aux plans et prévisions futurs, aux développements technologiques et commerciaux, aux tendances et aux changements réglementaires, de même qu'à tous les autres risques décrits en détail, à l'occasion, dans les documents déposés par Couche-Tard auprès des autorités de réglementation en valeurs mobilières du Canada. Toute l'information prospective contenue aux présentes est expressément visée par la présente mise en garde et est valable en date du présent communiqué. Couche-Tard n'assume aucune obligation de réviser publiquement l'information prospective en raison de nouveaux renseignements disponibles, d'événements à venir ou autres, à moins d'y être expressément tenue en vertu des lois sur les valeurs mobilières applicables.

