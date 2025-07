LAVAL, QC, le 21 juill. 2025 /CNW/ - Alimentation Couche-Tard inc. (« Couche‑Tard ») (TSX : ATD) a annoncé aujourd'hui que la Bourse de Toronto (« TSX ») a approuvé son régime de rachat d'actions (le « régime »), autorisant Couche-Tard à racheter un maximum de 77 115 921 actions ordinaires (les « actions »), représentant 10 % des 771 159 210 actions qui composent le « flottant » de la société (au sens donné à ce terme dans le Guide à l'intention des sociétés de la TSX) au 14 juillet 2025. En fonction du cours actuel du titre, l'achèvement complet du régime représenterait un investissement total de l'ordre de 4,2 milliards $ US ou 5,8 milliards $ CA. En date du 14 juillet 2025, il y avait 948 064 405 actions émises et en circulation.

Le volume transactionnel quotidien moyen pour la période de six mois précédant le 30 juin 2025 représente 1 316 554 actions. Conformément aux exigences de la TSX, Couche-Tard a le droit d'acheter, au cours d'un jour de bourse donné, un maximum de 329 138 actions, représentant 25 % du volume transactionnel quotidien moyen de ces actions.

Couche-Tard estime que le rachat d'un maximum de 77 115 921 actions dans le cadre du régime constitue une utilisation appropriée de ses fonds et un investissement souhaitable pour elle et, par conséquent, serait dans le meilleur intérêt de Couche-Tard. En procédant à de tels rachats, le nombre d'actions en circulation sera réduit, ce qui entraînera une augmentation proportionnelle de la participation de tous les autres actionnaires de Couche-Tard.

« Avec notre bilan solide et la confiance envers notre stratégie à long terme, nous sommes convaincus que ce régime représente un moyen efficace de générer une valeur durable pour nos actionnaires », a déclaré Filipe Da Silva, chef de la direction financière.

Aux termes du régime, Couche-Tard peut racheter jusqu'à 77 115 921 actions sur le marché libre par l'intermédiaire de la TSX et d'autres systèmes de négociation canadiens, et hors de la TSX, en vertu d'ordonnances de dispense rendues par des autorités en valeurs mobilières au cours de la période de douze mois commençant le 23 juillet 2025 et se terminant au plus tard le 22 juillet 2026. Toutes les actions seront rachetées à leur cours du marché au moment du rachat, sauf dans le cas des rachats effectués hors de la TSX en vertu d'ordonnances de dispense rendues par des autorités en valeurs mobilières, lesquels rachats seront effectués à escompte par rapport au cours du marché, conformément aux dispositions des ordonnances de dispense.

Le nombre réel d'actions rachetées en vertu du nouveau régime, le moment des achats et le prix auquel les actions sont achetées seront établis selon le pouvoir discrétionnaire de la direction en fonction de facteurs tels que les les conditions du marché. Toutes les actions rachetées en vertu du régime seront annulées au moment du rachat.

Sous le précédent régime de rachat d'actions de Couche-Tard qui a débuté le 1er mai 2024 et a expiré le 30 avril 2025, Couche-Tard a obtenu l'approbation de la TSX à racheter pour annulation jusqu'à 78 083 521 actions. Au cours des 12 derniers mois, Couche-Tard a procédé au rachat de 8 695 652 actions hors de la TSX par contrat de gré à gré aux termes d'une décision rendue par l'Autorité des marchés financiers exemptant l'émetteur des exigences relatives aux offres publiques de rachat en vertu de la législation sur les valeurs mobilières applicable, et ces actions ont été acquises au prix de 80,50 $ CA par action.

Dans le cadre du régime, Couche-Tard a mis en place, auprès d'un courtier désigné, un régime de rachat d'actions automatique selon lequel les actions peuvent être rachetées à des moments où de tels achats seraient autrement interdits en vertu de restrictions réglementaires ou de périodes d'interdiction de transactions que Couche-Tard s'impose. Dans le cadre du régime de rachat d'actions automatique, Couche‑Tard peut, sans y être tenue, demander au courtier désigné de faire des achats dans le cadre du régime de rachat d'actions avant d'amorcer une période d'interdiction de transactions qu'elle s'est imposée. Ces achats se feront à la discrétion du courtier désigné, selon les paramètres établis par Couche-Tard avant les périodes d'interdiction de transactions . En dehors des périodes d'interdiction de transactions, les achats se feront à la discrétion de la direction de Couche-Tard. Le régime de rachat d'actions automatique constitue un « régime automatique » aux fins de la législation canadienne applicable en matière de valeurs mobilières et a été approuvé au préalable par la TSX.

Couche-Tard est un leader global de l'industrie du commerce de l'accommodation et de la mobilité, opérant dans 29 pays et territoires et ayant près de 17 000 magasins, dont approximativement 13 000 offrent du carburant pour le transport routier. Sous ses bannières reconnues Couche-Tard et Circle K, elle est l'un des plus importants exploitants indépendants de magasins d'accommodation aux États-Unis et est un leader dans l'industrie du commerce de l'accommodation et du carburant pour le transport routier au Canada, en Scandinavie, dans les pays baltes, en Belgique, ainsi qu'en Irlande. Elle a également une présence importante au Luxembourg, en Allemagne, aux Pays-Bas, en Pologne et dans la région administrative spéciale chinoise de Hong Kong. Approximativement 146 000 personnes travaillent dans l'ensemble de son réseau.

Pour plus de renseignements sur Alimentation Couche-Tard inc., ou pour consulter ses états financiers consolidés annuels audités, et son rapport de gestion, rendez-vous à l'adresse : https://corpo.couche-tard.com.

Déclarations prospectives

Le présent communiqué peut comprendre certaines déclarations qui constituent de l'« information prospective » au sens des lois sur les valeurs mobilières du Canada, notamment celles concernant le régime. Toute déclaration contenue dans le présent communiqué qui ne constitue pas un fait historique peut être considérée comme de l'information prospective. Dans le présent communiqué, les termes « croire », « pourrait », « devrait », « prévoir », « s'attendre à », « estimer », « présumer », « viser », « aligner », « maintenir », « continuer », « affecter », « croissance », « position », « chercher », « stratégie », « s'efforcer », « volonté », « peut », « pourrait » ainsi que d'autres expressions similaires indiquent en général de l'information prospective, mais les déclarations prospectives ne contiennent pas toutes de tels termes. Ces déclarations sont fondées sur les attentes, hypothèses et estimations actuelles de la direction, qu'elle juge raisonnables, mais qui sont assujetties à un certain nombre de risques et d'incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent considérablement, notamment les risques liés à la conjoncture économique et des marchés, aux perspectives commerciales ou aux occasions d'affaires, aux tendances et aux changements réglementaires, de même qu'à tous les autres risques décrits en détail, à l'occasion, dans les documents déposés par Couche-Tard auprès des autorités de réglementation en valeurs mobilières du Canada. Toute l'information prospective contenue aux présentes est expressément visée par la présente mise en garde et est valable en date du présent communiqué. Couche-Tard n'assume aucune obligation de réviser publiquement l'information prospective en raison de nouveaux renseignements disponibles, d'événements à venir ou autres, à moins d'y être expressément tenue en vertu des lois sur les valeurs mobilières applicables.

