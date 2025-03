LAVAL, QC, le 12 mars 2025 /CNW/ - Alimentation Couche-Tard, un chef de file mondial du secteur du commerce de l'accommodation et de la mobilité, a une fois de plus remporté le prix Gallup Exceptional Workplace Award (GEWA) de 2025, un prix qui reconnaît les cultures d'entreprise les plus engagées au monde. Couche-Tard se voit octroyer ce prix pour une quatrième année consécutive.

Malgré des défis très importants dans un milieu de travail qui évolue rapidement, Gallup a conclu que Couche-Tard continue de trouver des façons novatrices de mobiliser ses gens et de les développer, établissant de nouvelles références en matière d'excellence dans le milieu de travail.

« Félicitations aux lauréats du prix GEWA de cette année. Ces entreprises établissent la norme de ce qu'est un milieu de travail où les gens s'épanouissent. Votre engagement à créer des environnements où les employés se sentent valorisés, écoutés et outillés pour donner le meilleur d'eux-mêmes est vraiment remarquable. En priorisant les gens et la performance, vous façonnez l'avenir du travail et démontrez que des milieux de travail exceptionnels mènent à des résultats concrets », mentionne Jon Clifton, chef de la direction de Gallup.

« Chez Couche-Tard, nous sommes conscients qu'une main-d'œuvre engagée est le fondement de notre succès. Lorsque les membres de nos équipes se sentent responsabilisés, valorisés et soutenus dans leur croissance, ils font preuve de passion pour gagner nos clients », indique Ina Strand, chef de la direction des ressources humaines. Notre sondage d'engagement annuel maVOIX, mené en partenariat avec Gallup auprès de nos employés, continue d'être un outil indispensable pour être à l'écoute de nos collègues, d'agir en fonction des informations que nous recueillons et de continuer de nous améliorer. Nous sommes honorés d'être reconnus une fois de plus en recevant le prix Gallup Exceptional Workplace Award pour une quatrième année consécutive. »

« Il n'y a rien de plus important pour moi que de protéger et de promouvoir la culture Une équipe qui existe chez Couche-Tard », affirme Alex Miller, président et chef de la direction de Couche-Tard. « La reconnaissance récurrente de Gallup, combinée à des taux de rétention au sein des équipes qui dépassent ceux de notre secteur d'activité, montre que nous sommes sur la bonne voie. Nous continuerons sur notre lancée et veillerons à ce que notre milieu de travail reste un environnement où les membres de nos équipes peuvent continuer à grandir et à s'épanouir, tout en se laissant guider par nos valeurs et en restant fidèles à notre mission de faciliter un peu plus chaque jour la vie de nos clients. »

Fondée sur les données de plus de 3,3 millions d'employés provenant de 347 organisations dans 53 secteurs d'activité et 90 pays, la méta-analyse de Gallup sur l'engagement et la performance des équipes est l'étude sur les milieux de travail la plus complète jamais réalisée. Les organisations très mobilisées surpassent considérablement leurs pairs en ce qui concerne les résultats commerciaux importants, notamment les évaluations des clients, la rentabilité, la productivité, le roulement de personnel, les incidents liés à la sécurité, les pertes, l'absentéisme, la qualité, le bien-être et la mise en place de comportements empreints de civisme dans le milieu de travail.

Pour obtenir la liste complète des lauréats des prix GEWA, visitez la page des lauréats des prix Gallup Exceptional Workplace Award 2025 (en ligne le 12 mars). Apprenez-en plus sur les prix ici.

À propos d'Alimentation Couche-Tard inc.

Couche-Tard est un chef de file mondial dans le secteur du commerce de l'accommodation et de la mobilité, exerçant ses activités dans 31 pays et territoires, et comptant plus de 16 800 magasins, dont approximativement 13 100 offrent du carburant pour le transport routier. Sous ses bannières reconnues Couche-Tard et Circle K, elle est l'un des plus importants exploitants indépendants de magasins d'accommodation aux États-Unis et est un chef de file dans le secteur du commerce de l'accommodation et du carburant pour le transport routier au Canada, en Scandinavie, dans les pays baltes ainsi qu'en Irlande. Présente en Pologne et dans la région administrative spéciale chinoise de Hong Kong, l'entreprise a récemment pris de l'expansion en Belgique, en Allemagne, au Luxembourg et aux Pays-Bas. Environ 149 000 personnes travaillent dans l'ensemble de son réseau.

À propos de Gallup

Gallup fournit des analyses et des conseils pour aider les dirigeants et les organisations à résoudre leurs problèmes les plus pressants. Combinant plus de 80 années d'expérience et une portée mondiale, Gallup en connaît plus que toute autre société au monde sur les attitudes et les comportements des employés, des clients, des étudiants et des citoyens.

SOURCE Alimentation Couche-Tard inc.

Personnes-ressources : Relations avec les investisseurs : Mathieu Brunet, vice-président, Relations avec les investisseurs et trésorerie, Tél. : 450 662-6632, poste 4362, [email protected]; Relations avec les médias : Lisa Koenig, chef de service, Communications globales, Tél. : 450 662-6632, poste 6611, [email protected]