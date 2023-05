Des économies exceptionnelles pour le long week-end et bien plus encore dans plus de 500 magasins Couche-Tard participants à travers le Québec.

LAVAL, QC, le 17 mai 2023 /CNW/ - À l'aube de l'une des plus longues fins de semaine de l'année, qui signifie pour beaucoup des déplacements vers les chalets et des retrouvailles en famille ou entre amis, Alimentation Couche-Tard Inc. (« Couche-Tard »), le détaillant international de produits de commodité et de mobilité, est ravi de lancer Couche-Tard Essence en Folie au Québec. La compagnie offre des carnets de coupons permettant d'économiser 10 cents par litre d'essence dans plus de 500 magasins participants au Québec, le jeudi 18 mai 2023, entre 16 h et 19 h (HNE).

« Le long week-end de mai marque le début de l'été et nous souhaitons remercier nos clients », a déclaré Mélissa Lessard, Chef de service Marketing, Amérique du Nord chez Couche-Tard. « C'est l'occasion parfaite pour exprimer notre reconnaissance et faciliter la vie de nos clients un peu plus chaque jour grâce à Couche-Tard Essence En Folie, qui se déroule à travers tout le Québec. »

Durant l'évènement Essence en Folie, Couche-Tard inviteses clients à se rendre dans l'un de ses magasins participants, répartis dans plus de 168 villes et municipalités du Québec, pour recevoir un carnet de coupons qui comprend un coupon de réduction sur l'essence de 10 cents par litre, applicable sur un achat du même jour en prépayant pour l'essence.

« Que ce soit à Laval, à Montréal, à Québec, à Sherbrooke ou à Gatineau, nos clients peuvent profiter de notre réduction de prix sur l'essence », a ajouté Mme Lessard. « Que vous soyez en route pour rejoindre des amis, que vous ayez besoin d'un lavage de voiture ou que vous voyagiez pour voir des êtres chers, nos points de vente sont ravis de vous accueillir. »

Couche-Tard proposera également des produits de boulangerie gratuits en magasin, du café gratuit, des lavages de voiture gratuits, et bien plus encore. Les clients recevront, jusqu'à épuisement des stocks, un carnet de coupons utilisable jusqu'à la fin de juillet 2023. Une liste des magasins participants peut être consultée ici.

Les coupons seront distribués le 18 mai 2023, de 16h à 19h dans les stations-service participantes du Québec exploitées par Couche-Tard, ou jusqu'à épuisement des stocks en magasin et selon la disponibilité des produits. Les réductions sur l'essence sont applicables sur un achat minimum de 25 litres d'essence tous grades confondus, et sur un maximum de 75 litres.

À propos d'Alimentation Couche-Tard Inc.

Couche-Tard est un leader global de l'industrie du commerce de l'accommodation et de la vente de carburant au détail, opérant dans 24 pays et territoires et ayant plus de 14 300 magasins, dont approximativement 10 900 offrent du carburant pour le transport routier. Sous ses bannières reconnues Couche-Tard et Circle K, elle est l'un des plus importants exploitants indépendants de magasins d'accommodation aux États-Unis et est un leader dans l'industrie du commerce de l'accommodation et du carburant pour le transport routier au Canada, en Scandinavie, dans les pays baltes, ainsi qu'en Irlande. Elle a également une présence importante en Pologne et dans la région administrative spéciale chinoise de Hong Kong. Environ 122 000 personnes travaillent dans l'ensemble de son réseau.

Pour plus de renseignements sur Alimentation Couche-Tard inc. ou pour consulter ses états financiers consolidés annuels et son rapport de gestion, rendez-vous à l'adresse : https://corpo.couche-tard.com.

