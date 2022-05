La marque Circle K sera présentée sur les voitures et le garage McLaren lors de l'édition 2022 du Grand Prix Canadien

LAVAL, QC, le 30 mai 2022 /CNW Telbec/ - Circle K, la marque mondiale de Couche-Tard, est fière de s'associer à l'équipe de Formule 1 McLaren lors du retour très attendu du Grand Prix Canadien à Montréal.

Dans les jours précédant les séances d'entraînement et jusqu'à la course du 19 juin, la marque organisera des défis spéciaux d'arrêt aux puits à l'extérieur des magasins participants Couche-Tard à Montréal et vise à surprendre et ravir ses clients avec du contenu exclusif et un concours sur les médias sociaux.

« Le Grand Prix Canadien est un événement bien-aimé et de premier plan qui attire des millions de téléspectateurs et de fans dans le monde entier. Ce partenariat avec McLaren est donc l'occasion idéale de mettre en valeur notre marque mondiale Circle K et notre amour partagé pour la vitesse et l'innovation de classe mondiale en matière de mobilité », déclare Melissa Lessard, chef du marketing pour l'Amérique du Nord chez Couche-Tard.

À propos d'Alimentation Couche-Tard inc.

Couche-Tard est un leader global de l'industrie du commerce de l'accommodation et de la vente de carburant au détail, opérant dans 26 pays et territoires et ayant près de 14 100 magasins. Sous ses bannières reconnues Couche-Tard et Circle K, elle est l'un des plus importants exploitants indépendants de magasins d'accommodation aux États-Unis et est un leader dans l'industrie du commerce de l'accommodation et du carburant pour le transport routier au Canada, en Scandinavie, dans les pays baltes, ainsi qu'en Irlande. Elle a également une présence importante en Pologne et à Hong Kong RAS. Environ 124 000 personnes travaillent dans l'ensemble de son réseau.

À propos de McLaren Racing

McLaren Racing a été fondée par le pilote automobile néo-zélandais Bruce McLaren en 1963. L'équipe a participé à sa première course de Formule 1 en 1966, depuis lors, McLaren a remporté 20 championnats du monde de Formule 1, plus de 180 Grands Prix de Formule 1, l'Indianapolis 500 à trois reprises, et les 24 Heures du Mans à sa première tentative.

L'équipe participe au championnat du monde de Formule 1 de la FIA avec Lando Norris et Daniel Ricciardo, à la série NTT INDYCAR avec les pilotes Arrow McLaren SP Pato O'Ward et Felix Rosenqvist, et au championnat Extreme E avec Emma Gilmour et Tanner Foust. McLaren participera à la saison 9 du Championnat du monde de Formule E de la FIA en 2022-23.

McLaren a été la première équipe de F1 à être décernée le Carbon Trust Standard en 2010 et l'a conservée depuis sur une base semestrielle, le plus récemment en février 2021. L'équipe a également été la première en F1 à recevoir le FIA Sustainability Accreditation Award à un niveau trois étoiles en 2013 dans le cadre de la certification environnementale de la FIA, avant de devenir signataire de l'Engagement des Nations Unies pour le sport en faveur de l'action climatique en 2021.

SOURCE Alimentation Couche-Tard inc.

Renseignements: Relations médias : Jennifer Vincent, Gestionnaire principale, Communications globales, [email protected]