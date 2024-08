Un rabais de 10 cents par litre pendant une durée limitée permettra aux clients d'économiser en faisant le plein.

LAVAL, QC, le 29 août 2024 /CNW/ - À l'approche de la fin de semaine de la fête du Travail, Couche-Tard aidera les Québécois à se procurer les articles essentiels dont ils ont besoin pour la longue fin de semaine et tiendra de nouveau sa Journée Essence en folie. Les succursales Couche-Tard du Québec offriront à leurs clients un rabais de 10 cents par litre d'essence le 29 août 2024 de 16 h à 19 h, heure locale.

Le rabais de la Journée Couche-Tard Essence en folie sera appliqué directement à la pompe, à l'exception des emplacements où les clients doivent payer l'essence à l'avance en magasin*.

« Nous sommes ravis d'organiser une nouvelle Journée Couche-Tard Essence en folie avant la longue fin de semaine de la fête du Travail et d'offrir aux Québécois une économie sur l'essence, explique Stéphane Trudel, vice-président principal des opérations d'Alimentation Couche-Tard. Avec plus de 500 magasins participants au Québec, nous nous efforçons de rendre les déplacements de nos clients plus faciles et plus agréables, quels que soient leurs projets! Nous savons qu'il est essentiel de faire le plein pour le long week-end, que ce soit pour votre véhicule ou pour faire le plein d'énergie. Couche-Tard est fier de pouvoir permettre aux québécois de se procurer tous les essentiels dont ils ont besoin en cette longue fin de semaine de la fête du Travail.»

Les clients peuvent trouver le magasin Couche-Tard participant le plus proche en consultant le site www.couche-tard.com/essence-en-folie

* L'économie de 10 cents débute le 29 août 2024 à 16h00, heure de l'Est, et se termine à 19h00, heure de l'Est, dans les stations-service Couche-Tard participantes au Québec, jusqu'à épuisement des stocks. À l'exception de certaines stations-services, le prix affiché et le prix à la pompe reflètent le prix réduit pendant cette période. Pour voir la liste complète des stations-service participantes, visitez couche-tard.com.

À propos d'Alimentation Couche-Tard inc.

Couche-Tard est un leader mondial de l'industrie du commerce de l'accommodation et de la mobilité, opérant dans 31 pays et territoires et ayant plus de 16 700 magasins, dont approximativement 13 100 offrent du carburant pour le transport routier. Sous ses bannières reconnues Couche-Tard et Circle K, elle est l'un des plus importants exploitants indépendants de magasins d'accommodation aux États-Unis et est un leader dans l'industrie du commerce de l'accommodation et du carburant pour le transport routier au Canada, en Scandinavie, dans les pays baltes, en Belgique, ainsi qu'en Irlande. Elle a également une présence importante au Luxembourg, en Allemagne, aux Pays-Bas, en Pologne et dans la région administrative spéciale chinoise de Hong Kong. Environ 149 000 personnes travaillent dans l'ensemble de son réseau.

Pour plus de renseignements sur Alimentation Couche-Tard inc.,ou pour consulter ses états financiers consolidés annuels audités, ses états financiers consolidés intérimaires non audités et son rapport de gestion, rendez-vous à l'adresse : https://corpo.couche-tard.com.

Personne-ressource pour les médias : [email protected]