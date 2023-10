Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce tient un hackathon sur la gestion innovante des matières résiduelles : une première pour l'arrondissement

MONTRÉAL, le 2 oct. 2023 /CNW/ - L'Arrondissement de Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce tiendra un hackathon sur la gestion innovante des matières résiduelles et la recherche de solutions à long terme sur les défis liés à la propreté dans l'espace public. L'événement, qui aura lieu le mardi 3 octobre, de 9 h à 16 h, vise à mobiliser la communauté autour de la question et à encourager la création de solutions novatrices.

À l'ère où l'on doit se tourner vers une réduction à la source et une meilleure gestion des matières résiduelles, l'arrondissement de CDN-NDG fait face à de nombreux défis liés à un cadre bâti vieillissant et à une population importante. Unissant des experts, chercheurs, et citoyens engagés, cette rencontre vise à élaborer des initiatives avant-gardistes et réalisables afin d'optimiser la gestion des matières résiduelles et rehausser la propreté dans un arrondissement caractérisé par un cadre bâti particulier et une population qui souhaite emboîter le pas vers une transition juste et inclusive.

La journée débutera par une prise de parole de la mairesse de l'arrondissement, Gracia Kasoki Katahwa, qui sera suivie d'une présentation sur la situation actuelle quant à la gestion des matières résiduelles à l'arrondissement. Bâtie autour de trois thèmes, l'humain, le bâtiment et le quartier, la journée sera ponctuée de présentations d'experts et de séances de travail en groupe. Le dernier atelier portera sur les solutions de l'avenir déployées ailleurs dans le monde. La journée se conclura par un partage des solutions qui auront émergées durant le hackathon.

La mairesse Katahwa affirme que «Vivre dans un environnement propre et sain est essentiel pour la santé physique et mentale des résidents, tout en renforçant le sentiment de fierté envers leur communauté. Les débordements de poubelles et les dépôts sauvages ont un impact négatif considérable sur nos milieux de vie, mais la responsabilité de maintenir la propreté est partagée entre nous tous et toutes. Aujourd'hui, les gens de Côte-des-Neiges-Notre-Dame-des-Grâce sortiront des sentiers battus et cette initiative innovante servira comme modèle pour d'autres arrondissements qui ont des enjeux similaires aux nôtres.»

La journée d'activités est organisée par Arche Innovation, et animée par son fondateur, Noah Redler, aussi président de Re-Innover et expert en implantation d'innovation dans divers domaines. Des expertes et experts, dont la Dre Lara Geinoz, détentrice d'un doctorat en psychologie organisationnelle et industrielle, ex-chercheuse en motivation humaine à l'Université d'Ottawa et conseillère en gestion du changement chez Énergir, Karim Boulos, professeur à la John Molson School of Business, consultant en gestion immobilière et ancien conseiller de la Ville de Montréal, ainsi que Benoit Proulx, directeur chez Stratzer, un chef de fil en services-conseils dans la planification, l'opération, la caractérisation et l'optimisation de la gestion des matières résiduelles au Québec, feront des présentations.

Les résultats de cette journée de travail collaboratif serviront de base pour l'amélioration continue de la gestion des matières résiduelles dans l'arrondissement de Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce.

Les médias sont invités à se joindre à l'événement à partir de 14 h. Les activités se dérouleront au 5700, avenue de Westbury.

