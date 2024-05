SAN JOSÉ, Costa Rica, 30 mai 2024 /CNW/ - Le Costa Rica, un petit pays en termes de territoire, mais vaste en biodiversité et en innovation, se distingue comme une destination de choix pour les patients internationaux à la recherche de services médicaux de qualité, allant de la chirurgie esthétique et de la dentisterie à la cardiologie et à la chirurgie générale. Ces services de calibre mondial s'appuient sur l'intelligence naturelle de professionnels de la santé certifiés et expérimentés.

Pour promouvoir ces services de calibre mondial, la marque nationale en série Costa Rica, de concert avec Agence de Promotion du Commerce Extérieur et des Investissements Etrangers du Costa Rica (PROCOMER) et la Chambre de la santé du Costa Rica, a lancé la plateforme en ligne Healthcare Costa Rica. Cette initiative facilite les liens entre les patients internationaux et les centres médicaux du Costa Rica, garantissant un processus transparent et sécuritaire pour ceux qui recherchent des soins médicaux de premier ordre dans ce pays d'Amérique centrale.

« Outre la beauté naturelle et la riche biodiversité, le Costa Rica offre des services de santé spécialisés, avec un haut niveau d'innovation et de valeur ajoutée, ainsi qu'une infrastructure solide, des professionnels hautement qualifiés et un emplacement stratégique adapté à tous les types de patients. Pour cette raison, cette nouvelle plateforme est mise à disposition, avec laquelle nous cherchons à faire de notre pays un modèle en tant que destination de santé stratégique pour les patients internationaux et à offrir plus de possibilités de croissance pour notre secteur de la santé,a fait remarquer Mario Sáenz, gestionnaire du développement des exportations du Agence de Promotion du Commerce Extérieur et des Investissements Etrangers du Costa Rica (PROCOMER).

Massimo Manzi, directeur général de la Chambre de santé du Costa Rica, a ajouté : « Aujourd'hui, plus de 70 000 patients internationaux chaque année font confiance à notre pays pour résoudre leurs problèmes de santé. Pour continuer à croître, en tant qu'objectif de tourisme médical, il est essentiel de renforcer la stratégie de positionnement du Costa Rica sur les marchés internationaux et principalement sur ceux qui présentent le plus d'intérêt, comme les États-Unis, d'où proviennent plus de 80 % de tous les visiteurs liés à la santé. L'initiative de la plateforme Health Care Costa Rica doit être applaudie comme un autre exemple de la façon dont les partenariats public-privé permettent d'obtenir des résultats exceptionnels qui profitent, comme dans ce cas-ci, à une vaste chaîne de services associés aux soins médicaux et dentaires (transport, hôtels, restaurants, visites guidées, magasinage, entre autres).

Le Costa Rica offre de multiples avantages aux patients internationaux, notamment des coûts concurrentiels, une technologie médicale de pointe, des professionnels certifiés et multilingues et des soins médicaux personnalisés. De plus, le pays est reconnu pour son accent sur le tourisme durable et son environnement accueillant pour les étrangers, ce qui fait du Costa Rica une destination attrayante pour la santé et le bien-être.

Voici quelques-uns des avantages concurrentiels du pays :

Emplacement stratégique : accessibilité à partir des États-Unis avec vols directs à partir des grandes villes américaines et canadiennes.

Stabilité économique et politique : qui offre un environnement sûr et digne de confiance aux visiteurs internationaux.

Développement social durable : qui démontre l'engagement du pays à progresser dans les domaines de la santé, de l'éducation et de la qualité de vie.

Reconnaissance internationale : hôpitaux et cliniques reconnus à l'échelle mondiale.

Technologie de pointe : avec de l'équipement et un traitement de pointe.

Réputation mondiale : classée comme la première destination mondiale selon l'indice du tourisme médical de 2021.

De plus, le Costa Rica se distingue dans divers indices internationaux qui démontrent qu'il est une destination idéale pour le tourisme de santé et de bien-être, par exemple :

Vaccination : première aux États-Unis en matière de taux de vaccination selon l'indice Bloomberg Global Health 2023.

Tourisme médical : septième destination mondiale de tourisme médical selon l'Indice du tourisme médical 2021 et première place dans l'Indice du tourisme médical 2021.

Le Costa Rica réaffirme son engagement envers l'excellence dans les services de santé et sa position de destination de premier plan pour les patients internationaux, combinant des soins médicaux de haute qualité à un environnement accueillant et durable.

