Avis aux médias - LA MONNAIE ROYALE CANADIENNE INVITE LE PUBLIC À ÉCHANGER SA MONNAIE CONTRE LA PIÈCE DE CIRCULATION DE 1 $ 2026 CÉLÉBRANT L'ARRIVÉE DE LA COUPE DU MONDE DE LA FIFA (MC/TM) AU CANADA

English

Nouvelles fournies par

Monnaie royale canadienne (MRC)

23 juil, 2026, 13:57 ET

OTTAWA, ON, le 23 juill. 2026 /CNW/ --

Continue Reading
Pièce de circulation commémorative de 1 $ 2026 – Coupe du Monde de la FIFA 2026 MC/TM
Pièce de circulation commémorative de 1 $ 2026 – Coupe du Monde de la FIFA 2026 MC/TM

Événement :  

La Monnaie royale canadienne tiendra des échanges de pièces dans ses
boutiques d'Ottawa et de Winnipeg et invite le grand public à venir y échanger
sa monnaie contre la pièce de circulation commémorative de 1 $ 2026 - Coupe du Monde de la FIFA 2026MC/TM.



Le nombre de pièces par personne est limité. Jusqu'à épuisement des stocks.
Les échanges de pièces doivent se faire en argent comptant seulement; les
pièces de circulation et les billets de banque canadiens sont acceptés.
L'événement est gratuit.


Détails :

Monnaie royale canadienne - Boutique de Winnipeg

520, boulevard Lagimodière

Du vendredi 24 juillet au dimanche 26 juillet 2026

De 9 h à 16 h



Monnaie royale canadienne - Boutique d'Ottawa

320, promenade Sussex

Du vendredi 24 juillet au dimanche 26 juillet 2026

De 10 h à 16 h

SOURCE Monnaie royale canadienne (MRC)

Pour en savoir plus, veuillez communiquer avec : Deneen Perrin, Directrice, Affaires publiques, Relations gouvernementales et Mobilisation des intervenants, 613-292-8699, [email protected]

Profil de l'entreprise

Monnaie royale canadienne (MRC)