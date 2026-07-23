Avis aux médias - LA MONNAIE ROYALE CANADIENNE INVITE LE PUBLIC À ÉCHANGER SA MONNAIE CONTRE LA PIÈCE DE CIRCULATION DE 1 $ 2026 CÉLÉBRANT L'ARRIVÉE DE LA COUPE DU MONDE DE LA FIFA (MC/TM) AU CANADA

Avis aux médias - LA MONNAIE ROYALE CANADIENNE INVITE LE PUBLIC À ÉCHANGER SA MONNAIE CONTRE LA PIÈCE DE CIRCULATION DE 1 $ 2026 CÉLÉBRANT L'ARRIVÉE DE LA COUPE DU MONDE DE LA FIFA (MC/TM) AU CANADAEnglish
Nouvelles fournies parMonnaie royale canadienne (MRC)
23 juil, 2026, 13:57 ET
OTTAWA, ON, le 23 juill. 2026 /CNW/ --
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Événement :
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La Monnaie royale canadienne tiendra des échanges de pièces dans ses
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Le nombre de pièces par personne est limité. Jusqu'à épuisement des stocks.
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Détails :
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Monnaie royale canadienne - Boutique de Winnipeg
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520, boulevard Lagimodière
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Du vendredi 24 juillet au dimanche 26 juillet 2026
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De 9 h à 16 h
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Monnaie royale canadienne - Boutique d'Ottawa
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320, promenade Sussex
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Du vendredi 24 juillet au dimanche 26 juillet 2026
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De 10 h à 16 h
SOURCE Monnaie royale canadienne (MRC)
Pour en savoir plus, veuillez communiquer avec : Deneen Perrin, Directrice, Affaires publiques, Relations gouvernementales et Mobilisation des intervenants, 613-292-8699, [email protected]
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