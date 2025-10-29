MONTRÉAL, le 29 oct. 2025 /CNW/ - Du 9 au 16 novembre prochain, HEC Montréal participera pour la première fois à la COP30 sur le climat à Belém (Brésil) au sein de la délégation canadienne. L'École développe ainsi ses actions en matière de recherche et de formation en transition durable destinées à mobiliser des leaders capables de répondre aux défis de l'urgence climatique. Deux représentants de l'École se rendront sur place :

professeure associée et directrice exécutive de l'École des dirigeantes et dirigeants, HEC Montréal et ; Luciano Barin Cruz, professeur titulaire au département de management, directeur du Pôle IDEOS en gestion de l'impact social et directeur exécutif académique de HEC Montréal.

Plusieurs spécialistes de l'École se tiennent également disponibles, depuis Montréal, pour répondre aux médias sur les enjeux climatiques et plus largement de la transition durable.

Résolue à faire plus et à développer les compétences

Participer à la COP30 est une action complémentaire à celles menées par HEC Montréal au sein de la collectivité québécoise. Il s'agit d'une occasion importante d'échanger sur les enjeux climatiques, qui exigent une transformation profonde de nos modèles économiques, sociaux et environnementaux.

HEC Montréal est résolue à faire plus pour la gestion durable d'un monde en transition. L'École s'engage à être en évolution constante pour contribuer activement aux grands défis environnementaux et sociaux. En tant qu'acteur universitaire, l'École a un rôle essentiel à jouer pour mobiliser ses solides expertises, à travers la formation, la recherche et le transfert, l'accompagnement des organisations, et ses propres pratiques.

« En participant à la COP30, HEC Montréal réaffirme son engagement de former des leaders responsables capables de répondre aux défis climatiques en faveur de la transition durable de la société et de leur organisation. Contribuer à développer les compétences indispensables liées aux enjeux de durabilité de nos étudiantes et étudiants est primordial pour garder le cap collectivement sur la transition vers une économie plus durable », explique Federico Pasin, directeur de HEC Montréal.

« La transition durable est transversale et concerne tous les secteurs de l'économie. HEC Montréal renforce les synergies entre les expertises de son corps enseignant pour aborder les enjeux complexes comme l'atténuation de l'empreinte carbone globale des organisations. L'École travaille aussi avec le monde universitaire, la société civile, le milieu des affaires et le secteur public pour accélérer cette transition », appuie Camille Grange, directrice de la transition durable de HEC Montréal et professeure agrégée, département de technologies de l'information.

Informations pratiques pour les entrevues

Dominique Anglade et Luciano Barin Cruz pourront accorder des entrevues sur place à Belém et à distance. Ils auront l'occasion d'échanger, dans la zone bleue et ailleurs, avec des acteurs du monde universitaire, gouvernemental, des affaires et communautaire, notamment sur les thèmes suivants :

Lutte aux changements climatiques et impact social

Lutte aux changements climatiques et francophonie

Résilience climatique et le rôle des femmes

Développement international

Coopération internationale le Nord et le Sud global

Les médias peuvent également compter sur l'expertise de plusieurs membres du corps enseignant de HEC Montréal, disponibles depuis Montréal, pour répondre aux questions des journalistes concernant et les enjeux climatiques et les différents thèmes de la transition durable : climat, énergie, mobilité durable, marché du carbone, etc.

