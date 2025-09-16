Formation exécutive : Dominique Anglade et Luciano Barin Cruz nommés à la direction de l'École des dirigeantes et dirigeants HEC Montréal

MONTRÉAL, le 16 sept. 2025 /CNW/ - HEC Montréal annonce les nominations de Dominique Anglade et de Luciano Barin Cruz à la tête de l'École des dirigeantes et dirigeants (ED), en vigueur à compter du 6 octobre prochain. Ils agiront respectivement comme directrice exécutive et directeur exécutif académique.

Former en misant sur la richesse et la diversité des savoirs

Luciano Barin Cruz et Dominique Anglade (Groupe CNW/HEC Montréal)

« Afin de déployer des formations adaptées aux besoins en constante évolution des organisations, il est essentiel de s'appuyer sur la richesse et la diversité des savoirs de nos 310 membres du corps professoral et de nos unités de recherche, exprime Federico Pasin, directeur de HEC Montréal.

Dans un monde en profonde transformation, le leadership reconnu de Dominique Anglade et de Luciano Barin Cruz, leur vision stratégique et leur capacité à inspirer des solutions innovantes seront des forces déterminantes pour poursuivre la mission de l'ED auprès des leaders d'aujourd'hui et de demain », conclut Federico Pasin.

En alliant la complémentarité de leurs expertises, ils poursuivront le développement de l'ED et de son offre de formations de classe mondiale. Leurs connaissances fines des enjeux économiques et leur proximité avec le milieu des affaires constitueront des atouts précieux au bénéfice des leaders afin qu'ils puissent conjuguer performance, innovation et responsabilité.

Accompagner la croissance des organisations et générer un impact durable

Dominique Anglade et Luciano Barin Cruz uniront leurs forces pour approfondir l'impact que l'ED peut exercer sur les grands enjeux locaux, régionaux et mondiaux. Ces dernières années, l'ED s'est affirmée comme une référence internationale en formation exécutive, grâce à des initiatives structurantes telles que :

le Creative Destruction Lab (CDL-Montréal) et Next AI , moteurs d'incubation et de croissance pour les startups technologiques;

, cocréée avec les Premières Nations; l'École des dirigeants Afrique, lancée en 2025 en collaboration avec BEM Executive Education.

Ces initiatives portées par HEC Montréal et son écosystème constituent un socle solide pour façonner l'avenir du leadership et de la formation exécutive. Dominique Anglade et Luciano Barin Cruz poursuivront ce déploiement avec la même rigueur et la même ambition, afin de soutenir l'émergence de talents, accompagner la croissance des organisations et générer un impact durable dans les communautés d'ici et d'ailleurs.

À propos de Dominique Anglade

Diplômée de Polytechnique Montréal, détentrice d'un MBA de HEC Montréal et professeure associée à l'École depuis 2023, Dominique Anglade a occupé plusieurs rôles de leadership en entreprise au cours de sa carrière, notamment chez Procter & Gamble, Nortel et McKinsey et comme présidente-directrice générale de Montréal International. Elle a été ministre de l'Économie, de la Science et de l'Innovation, vice-première ministre du Québec et cheffe de parti.

À propos de Luciano Barin Cruz

Professeur titulaire au Département de management et directeur du Pôle IDEOS, en gestion de l'impact social, Luciano Barin Cruz œuvre à HEC Montréal depuis 2009. Au fil des ans, il s'est illustré par la qualité de son enseignement en formation exécutive ainsi que par sa capacité à accompagner les organisations dans leurs orientations stratégiques. Son parcours international l'a amené à collaborer à des projets d'organisations mondiales, privées et sans but lucratif. Il joue un rôle clé dans le partenariat de l'École avec l'Université d'Oxford et dirige le réseau SEED, voué au renforcement des capacités des organisations dans des régions en développement, dont l'Afrique, l'Amérique latine et le sud de l'Asie.

À propos de HEC Montréal

Établissement universitaire francophone de renommée internationale, HEC Montréal est ouverte sur le monde et solidement ancrée dans la collectivité québécoise. Elle forme depuis 1907 des leaders dans tous les domaines de la gestion, qui contribuent de manière responsable au succès des organisations et à la transition durable de la société. Sa communauté comprend plus de 14 000 étudiantes et étudiants issus de 148 pays, 310 membres du corps professoral et plus de 115 000 personnes diplômées qui rayonnent ici et à l'international. L'École offre plus de 150 programmes à tous les cycles universitaires.

À propos de l'École des dirigeantes et dirigeants HEC Montréal

L'École des dirigeantes et dirigeants HEC Montréal est la référence en formation exécutive au Canada. Depuis plus de 65 ans, elle accompagne les leaders et les organisations dans leur transformation, en proposant des formations concrètes et stratégiques adaptées aux grands enjeux d'affaires. Classée 1re au Canada et 30e au monde au prestigieux palmarès Financial Times Executive Education 2025, l'École offre plus de 100 programmes de courte durée (1 à 9 jours) couvrant tous les domaines de la gestion -- en présentiel, en ligne, en entreprise, ici et à l'international. Chaque année, plus de 9 000 leaders et 450 organisations choisissent ses formations pour renforcer leurs compétences, élargir leur réseau et contribuer à une prospérité durable.

SOURCE HEC Montréal

