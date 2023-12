DUBAÏ, UAE, le 5 déc. 2023 /CNW/ -

Résumé des activités et des annonces du jour

Alors qu'il prenait la parole dans une séance aujourd'hui à titre de coresponsable de l'Alliance : Énergiser au-delà du charbon, le ministre Guilbeault a insisté sur la nécessité d'accélérer l'élimination progressive de la production d'électricité à partir du charbon. Il a également réitéré la volonté du Canada de réduire les émissions de gaz à effet de serre et de tout mettre en œuvre pour avoir un avenir durable sans charbon.

de réduire les émissions de gaz à effet de serre et de tout mettre en œuvre pour avoir un avenir durable sans charbon. Le gouvernement du Canada a signé l'initiative pour une décarbonation industrielle en profondeur (site en anglais) et l'engagement pour des achats écologiques publics (site en anglais), le tout dans le but de favoriser des approvisionnements d'acier, de ciment et de béton à faibles émissions dans le cadre des projets de construction publics. Ces signatures témoignent du leadership dont fait preuve le Canada en stimulant la demande et en contribuant à créer une dynamique visant à décarboner ces industries lourdes à l'échelle mondiale. Lisez le communiqué de presse (en anglais) pour en savoir plus.

Citation du jour

« Lorsque vous visitez une communauté autochtone, vous réalisez à quel point elle regorge de connaissances; les membres de la communauté peuvent vous indiquer où sont les lacunes, ce qu'il manque. Aucune importance s'ils ne travaillent pas dans le domaine de l'énergie ou du climat. Les peuples autochtones entretiennent une relation très étroite avec le territoire, et ils comprennent profondément cette union. »

- Skw'akw'as (Sunshine) Dunstan-Moore, conseillère en politiques et en climat dans l'optique autochtone et membre du Conseil des jeunes sur l'environnement et les changements climatiques

Séance : Développer une vision d'un système énergétique carboneutre pour tous les Canadiens

Réunions bilatérales du ministre

Le ministre Guilbeault a rencontré Lisa Qiluqqi Koperqualuk du Conseil circumpolaire inuit - Canada et d'autres personnes, y compris un aîné inuit, afin de discuter des impacts des changements climatiques sur les communautés autochtones nordiques et des graves risques de perdre le savoir traditionnel.

et d'autres personnes, y compris un aîné inuit, afin de discuter des impacts des changements climatiques sur les communautés autochtones nordiques et des graves risques de perdre le savoir traditionnel. Le ministre a eu un entretien avec Mark Carney , envoyé spécial des Nations Unies pour le financement de l'action climatique. Ils ont parlé de la Glasgow Financial Alliance for Net Zero et des divers moyens d'augmenter le financement dirigé vers les efforts de décarbonation.

, envoyé spécial des Nations Unies pour le financement de l'action climatique. Ils ont parlé de la Glasgow Financial Alliance for Net Zero et des divers moyens d'augmenter le financement dirigé vers les efforts de décarbonation. Le ministre s'est entretenu avec le sénateur Robert Black et la sénatrice Dawn Anderson .

et la sénatrice . Le ministre a participé à une réunion avec l'honorable Joyelle Clarke , ministre du Développement durable, de l'Environnement et de l'Action climatique de Saint-Kitts -et- Nevis , pour discuter des progrès réalisés par le pays à l'égard des changements climatiques et des questions environnementales, notamment en lien avec les plastiques à usage unique.

, ministre du Développement durable, de l'Environnement et de l'Action climatique de -et- , pour discuter des progrès réalisés par le pays à l'égard des changements climatiques et des questions environnementales, notamment en lien avec les plastiques à usage unique. Le ministre a tenu des rencontres distinctes avec l'honorable George Heyman , ministre de l'Environnement et de la Stratégie contre les changements climatiques de la Colombie-Britannique, l'honorable Rebecca Schulz , ministre de l'Environnement et des Aires protégées de l' Alberta , l'honorable Todd Smith , ministre de l'Énergie de l' Ontario , et l'honorable Andrea Khanjin, ministre de l'Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs de l' Ontario . Il s'est dit ravi de leur participation et a réaffirmé la détermination du Canada à collaborer avec les provinces sur les objectifs environnementaux et économiques communs.

, ministre de l'Environnement et de la Stratégie contre les changements climatiques de la Colombie-Britannique, l'honorable , ministre de l'Environnement et des Aires protégées de l' , l'honorable , ministre de l'Énergie de l' , et l'honorable Andrea Khanjin, ministre de l'Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs de l' . Il s'est dit ravi de leur participation et a réaffirmé la détermination du à collaborer avec les provinces sur les objectifs environnementaux et économiques communs. Le ministre a rencontré des représentants du conseil de défense des ressources naturelles pour aborder de nombreux défis rattachés à la transition énergétique, le financement de l'action climatique et la protection de la nature.

Photo du jour

Résumé des activités à venir : 6 décembre 2023

Activité : Réunion ministérielle sur l'urbanisation et les changements climatiques Heure : 9 h (heure du Golfe) Lieu : Salle plénière Al Ghafat, zone bleue



Activité : Le Canada peut réaliser rapidement des progrès tangibles pour s'adapter au climat Heure : 13 h 30 (heure du Golfe) Lieu : Pavillon du Canada

