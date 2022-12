COP 15 à Montréal - La mairesse de Montréal invite les nations à faire preuve d'ambition et à travailler avec les villes du monde

MONTRÉAL, le 17 déc. 2022 /CNW Telbec/ - Alors que les jours cruciaux de négociation sont en cours en vue de l'adoption du cadre mondial sur la biodiversité, la mairesse de Montréal, Valérie Plante, a invité les nations à faire preuve d'ambition, de solidarité, et à bâtir un partenariat pérenne avec les villes du monde.

Invitée à présenter les conclusions du Sommet des villes et des gouvernements infranationaux lors du Sommet Haut niveau de la COP15, la mairesse de Montréal a présenté la COP15 de Montréal comme celle de la dernière chance. Elle a invité les nations à poser des gestes courageux qui répondent aux aspirations des populations et à inclure explicitement le rôle formel des villes et des gouvernements infranationaux dans le Cadre mondial les villes.

« Les villes sont des partenaires indispensables à la réussite de cette COP15, et, plus globalement, à la protection de la biodiversité aux quatre coins du monde. Il est impératif que 2022 marque le moment où les délégations adoptent explicitement le rôle formel des villes et des gouvernements infranationaux dans le Cadre mondial. Nous devons répondre aux attentes de la population, qui demande du courage politique et de l'ambition. C'est un message que j'ai porté et j'ai la profonde conviction qu'à l'issue de cette COP, nous pourrons marquer un avant et un après Montréal », a déclaré la mairesse de Montréal, Valérie Plante.

La participation de la mairesse de Montréal au Sommet haut niveau a porté sur les éléments suivant :

La mise en place un cadre mondial ambitieux, à la hauteur des attentes du monde entier et ne laissant personne et aucun endroit de côté, qui protégera de manière permanente la diversité biologique de la planète ; L'inclusion explicite du rôle stratégique des gouvernements infranationaux et des villes dans le prochain cadre mondial, afin de garantir que la nécessité d'une réponse politique mieux intégrée soit formellement inscrite dans la convention ; La profonde conviction que la COP15 permettra de marquer un avant et un après Montréal pour l'avenir de la biodiversité mondiale.

Le Sommet des gouvernements infranationaux et des villes, ainsi que son Pavillon, ont accueilli 136 ONG, 130 maires et mairesses, 6 gouverneurs, et 237 villes provenant de 69 pays. Le succès de ces échanges a été rendu possible grâce à la mobilisation du Secrétariat de la convention de la biodiversité, Regions4 et ICLEI qui ont organisé cet événement, dont le gouvernement du Québec et la ville de Montréal ont été les hôtes.

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

Renseignements: Source : Catherine Cadotte, Attachée de presse principale, Cabinet de la mairesse et du comité exécutif, 514 465-2591; Renseignements : Relations médias, Ville de Montréal, [email protected]