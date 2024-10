MONTRÉAL, le 8 oct. 2024 /CNW/ - Les employés de Vidéotron de la région Laurentien (Gatineau) du syndicat SEVL-2815 ont voté, dans une proportion de près de 75 %, en faveur de la proposition de renouvellement de la convention collective sur laquelle le syndicat et Vidéotron se sont récemment entendus. La majorité des membres des équipes de Gatineau sera de retour au travail à compter du 21 octobre 2024.

Vidéotron est satisfaite de cette entente qui lui permettra de faire face aux défis importants du secteur des télécommunications, dont celui du le recrutement de main-d'œuvre, et de continuer d'offrir à ses employés des conditions de travail parmi les meilleures de l'industrie.

La nouvelle convention sera effective jusqu'en 2027.

À propos de Vidéotron

Vidéotron , filiale à part entière de Québecor Média inc ., est une société intégrée de communications œuvrant dans les domaines de la télédistribution, du divertissement, des services d'accès Internet, de la téléphonie filaire et de la téléphonie mobile. Avec l'acquisition de Freedom Mobile inc., Videotron est devenue le quatrième fournisseur de services sans fil solide et hautement concurrentiel au Canada. Au 30 juin 2024, Vidéotron et Freedom avaient activé ensemble 3 918 600 lignes du service de téléphonie mobile. Vidéotron est également un chef de file en nouvelles technologies, grâce notamment à Helix , sa plateforme de divertissement et de gestion du domicile, et est aussi le numéro un d'Internet haute vitesse au Québec. Au 30 juin 2024, Vidéotron comptait 1 321 900 clients à son service de télédistribution, 1 722 500 clients abonnés à ses services Internet et 643 400 à son service de téléphonie filaire. Finalement, Vidéotron a remporté le très convoité titre d'entreprise de télécommunications la plus admirée des Québécois pour une 18e fois depuis 2006, selon l'étude Réputation 2024 de Léger.

