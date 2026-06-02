KIRKLAND, QC, le 2 juin 2026 /CNW/ - Contrôles Laurentide est fière d'annoncer l'acquisition de CIV-Barsatech, spécialiste de la réparation, de la remise à neuf, de la distribution et de la fabrication de valves industrielles et de pompes basé à Saguenay, ainsi que de Vusitec, atelier d'usinage et de soudure spécialisé, actif depuis 1988, basé à Saint-Laurent. La transaction a été conclue le 29 mai 2026.

Contrôles Laurentide acquiert CIV-Barsatech et Vusitec Post this Vusitec, une société Laurentide (Groupe CNW/Contrôles Laurentide) CIV-Barsatech, une société Laurentide (Groupe CNW/Contrôles Laurentide)

Cette annonce s'inscrit dans une séquence de croissance accélérée : quelques jours plus tôt, le 26 mai 2026, Contrôles Laurentide annonçait l'acquisition de C. Latendresse Inc., spécialiste de l'électricité industrielle reconnu dans le secteur pétrochimique depuis près de 50 ans. Ensemble, ces deux transactions élargissent l'organisation sur deux fronts distincts et complémentaires : les services mécaniques industriels d'une part, l'électricité industrielle de l'autre, consolidant sa position comme partenaire de référence pour les projets industriels à forte valeur ajoutée dans l'Est du Canada.

Un renforcement stratégique en services mécaniques industriels

Depuis plusieurs années, Laurentide bâtit méthodiquement un réseau de services mécaniques de proximité au Québec, ancré dans la région de Montréal et renforcé par l'ouverture d'un centre de services à Bécancour en 2024. L'acquisition de CIV-Barsatech et Vusitec est la prochaine étape logique de cette stratégie.

Le choix de Contrôles Laurentide ne s'est pas fait uniquement sur des critères financiers. Il repose sur un alignement de valeurs, une vision commune de l'industrie et une confiance mutuelle construite au fil du temps.

Laurentide et Barsatech sont deux leaders dans les services mécaniques et le domaine des vannes au Québec avec des forces complémentaires. En réunissant ces deux entreprises, Laurentide consolide sa position géographique au Saguenay et dans la région métropolitaine de Montréal en plus d'approfondir ses capacités techniques sur l'ensemble du spectre des services mécaniques, incluant vannes de régulation, vannes d'isolement, soupapes de sécurité, pompes et usinage. L'ensemble de ces capacités combinées permet d'offrir des solutions encore plus complètes aux clients locaux. À Montréal, Vusitec complète l'ensemble avec un atelier mécanique intégré. Au Saguenay, CIV-Barsatech ancre la présence de Laurentide dans une région en croissance.

"Ces acquisitions sont la prochaine étape logique de notre stratégie de croissance en services mécaniques industriels dans l'Est du Canada. CIV-Barsatech et Vusitec ont bâti quelque chose d'exceptionnel : une expertise technique profonde, une réputation solide et une relation de confiance avec leurs clients. Notre rôle est de leur donner accès aux ressources et à l'envergure dont ils ont besoin pour aller encore plus loin." - Steve Dustin, Président et directeur général, Contrôles Laurentide

"Nous avons choisi Laurentide parce qu'ils comprennent ce que nous avons bâti et ont l'ambition et les ressources pour nous aider à le faire grandir. Ce choix a été guidé par une confiance déjà établie, une réputation hors-norme, et des valeurs communes entre nos entités. C'est la bonne maison pour nos équipes et pour nos clients." - Martin Vallée et Richard Gervais, CIV-Barsatech et Vusitec

Continuité opérationnelle totale

CIV-Barsatech et Vusitec continueront d'opérer sous leurs propres noms durant la période de transition, à titre de nouvelles entités de Laurentide. L'ensemble des certifications, contrats et équipes demeurent en place.

À propos de CIV-Barsatech

CIV-Barsatech est une entreprise québécoise spécialisée dans la réparation, la remise à neuf, la distribution et la fabrication de valves industrielles et de pompes, avec fabrication de pièces de remplacement. Basée à La Baie, au Saguenay, elle est reconnue pour son expertise technique et sa présence de proximité auprès des industries de la région.

À propos de Vusitec

Fondé en 1988, Vusitec est un atelier d'usinage et de soudure spécialisé qui fabrique, répare, adapte et revalorise des pièces industrielles. Basée à Saint-Laurent, Vusitec est reconnue pour la précision de ses interventions sur des composantes industrielles complexes.

À propos de Contrôles Laurentide

Entreprise québécoise 100 % détenue par ses employés et seul partenaire d'impact d'Emerson dans l'Est du Canada, Contrôles Laurentide aide les industries d'ici à prospérer depuis plus de 50 ans. L'entreprise propose des solutions avancées en automatisation, fiabilité, instrumentation, mesure et analyse, et transformation numérique, au service de secteurs tels que les mines et métaux, pâtes et papiers, l'agroalimentaire, le pétrochimique et bien d'autres.

SOURCE Contrôles Laurentide

Contact médias : Félix Meloche, Directeur marketing, Contrôles Laurentide, [email protected] | www.laurentide.com