KIRKLAND, QC, le 26 mai 2026 /CNW/ - Contrôles Laurentide, est fière d'annoncer l'acquisition de C. Latendresse Inc., entrepreneur électricien industriel et commercial fondé en 1976, basé à Charlemagne, QC. La transaction a été conclue le 25 mai 2026.

Contrôles Laurentide, est fière d'annoncer l'acquisition de C. Latendresse Inc. Post this C. Latendresse Inc. - une société Laurentide (Groupe CNW/Contrôles Laurentide)

Un renforcement stratégique ciblé

Cette acquisition est le résultat d'une convergence stratégique : Laurentide apporte à C. Latendresse Inc. les ressources, les capacités d'ingénierie et l'écosystème nécessaires pour accéder à des projets d'électrification industrielle à valeur ajoutée, de plus grande portée et complexité; les mandats spécialisés où l'expertise technique fait la différence. En retour, C. Latendresse Inc. apporte à Laurentide une main-d'œuvre qualifiée en électricité industrielle rare sur le marché, une profondeur d'expertise électrique qui permet au groupe d'envisager des mandats qu'il ne pouvait pas aborder seuls, et une présence établie dans le secteur pétrochimique. En combinant l'électricité industrielle de C. Latendresse Inc. et les capacités d'ingénierie et d'intégration de Laurentide Électrique, une société Laurentide, les deux organisations bâtissent une plateforme commune positionnée sur les projets industriels à forte valeur ajoutée avec, à terme, le potentiel de diversifier la présence de C. Latendresse Inc. au-delà de la pétrochimie.

Depuis près de 50 ans, C. Latendresse Inc. est reconnue pour son expertise de pointe auprès de clients majeurs du secteur pétrochimique, dont Shell, Suncor, Valero et Sunoco. L'entreprise détient les certifications Mesures Canada pour la calibration des installations pétrolières et la licence RBQ, des accréditations rares qui constituent un actif réglementaire distinctif.

« Cette acquisition est une convergence naturelle, au niveau stratégique et culturel. Laurentide et C. Latendresse Inc. partagent des valeurs similaires, où le client est au centre et où les gens comptent à l'interne. Nous nous reconnaissons dans les gestes concrets que nous posons et dans chaque intervention sur le terrain où la confiance se gagne par la cohérence. Ensemble, nous bâtissons quelque chose que ni l'un ni l'autre ne pouvait construire seul. De plus, Laurentide apporte à C. Latendresse Inc. les ressources et l'écosystème pour accéder à des projets d'électrification industrielle à valeur ajoutée, de plus grande portée et complexité. C. Latendresse Inc., de son côté, apporte à Laurentide une expertise électrique industrielle et une présence pétrochimique établies que nous ne pouvions pas développer seuls. " - Steve Dustin, Président et directeur général de Contrôles Laurentide.

"Nous cherchions un partenaire qui comprenne ce que nous avons bâti et qui ait l'ambition et les ressources pour nous aider à le faire grandir. Laurentide a répondu à tous nos critères. C'est la bonne maison pour notre équipe et pour nos clients." - Stéphane Latendresse, Président, C. Latendresse Inc.

Continuité opérationnelle totale

C. Latendresse Inc. continuera d'opérer sous sa marque actuelle durant la période de transition, à titre de nouvelle entité du groupe Laurentide. L'ensemble des certifications, contrats et équipes demeurent en place.

À propos de C. Latendresse Inc.

Fondée en 1976 par Clément Latendresse et dirigée depuis 1999 par son fils Stéphane, C. Latendresse Inc. est un entrepreneur électricien industriel et commercial basé à Charlemagne, QC. L'entreprise est spécialisée en électricité industrielle, certifiée Mesures Canada. Elle compte parmi les rares entreprises dans l'Est du Canada à détenir ce type d'accréditation.

À propos de Contrôles Laurentide

Entreprise québécoise 100% détenue par ses employés et seul partenaire d'impact d'Emerson dans l'Est du Canada, Contrôles Laurentide aide les industries d'ici à prospérer depuis plus de 50 ans. L'entreprise propose des solutions avancées en automatisation, fiabilité, instrumentation, mesure et analyse, et transformation numérique, au service de secteurs tels que les énergies renouvelables, les mines et métaux, pâtes et papiers, l'agroalimentaire, le pétrochimique et bien d'autres.

SOURCE Contrôles Laurentide

Contact médias : Félix Meloche, Directeur marketing, Contrôles Laurentide, [email protected], www.laurentide.com