Ouverture officielle du 6e centre de réparation de Contrôles Laurentide à Bécancour

Ce centre est conçu pour réduire les arrêts, stabiliser la production et baisser la consommation d'énergie au sein même des installations existantes. La proximité avec les sites hors Montréal raccourcit les délais d'intervention et réduit les frais de déplacement, tout en facilitant la formation sur place.

Bécancour est un levier économique pour tout le Québec : au cœur d'un bassin industriel en transformation, près du port et des infrastructures énergétiques et au cœur de la Vallée de la transition énergétique (VTE), l'emplacement soutient la croissance des entreprises locales et la création d'emplois qualifiés.

Valorisation de la communauté et des ressources

Entreprise québécoise 100 % détenue par ses employé•es, Contrôles Laurentide inscrit ce centre dans une trajectoire durable concrète : mur solaire fabriqué localement, conversion progressive de la flotte vers l'électrique, formation et montée en compétence des équipes bien de chez nous.

Avec son initiative de « Schéma de valeur », l'entreprise mesure l'impact réel de ses interventions (fiabilité, productivité, énergie, réduction de coûts). Plus de 3 G$ de bénéfices mesurés ont déjà été générés avec les clients de l'Est du Canada depuis son lancement en 2023. L'ambition 2033 de l'organisation : la génération de plus de 100 G$ de valeur cumulée créée pour les entreprises d'ici, dont bénéficieront directement les entreprises de la région et la communauté locale.

Grande ouverture du centre

À l'occasion du démarrage de son nouveau centre, l'entreprise accueillaient la communauté en ses murs pour célébrer l'innovation industrielle et permettre aux entreprises de consolider les liens bâtis au cours des dernières années. Plus d'une centaine de membres de la communauté d'affaires, des politiciens et les médias se sont déplacés pour l'occasion, prouvant que c'est la force des liens que l'on entretient qui unit l'écosystème industriel québécois.

« En nous installant ici, nous renforçons notre proximité, nous soutenons les entreprises locales et nous investissons dans des solutions qui favorisent la compétitivité, la productivité et la durabilité. Nous voulons contribuer à faire de cette région un pôle d'expertise, de savoir-faire et de performance durable. Bécancour, c'est bien plus qu'un emplacement stratégique. C'est le cœur battant de la Vallée de la transition énergétique, mais aussi un moteur du développement économique pour tout le Québec », explique Steve Dustin, Président, directeur général de Contrôles Laurentide.

Une mission ancrée dans les valeurs de proximité

Très concrètement, ce centre permettra la réparation et l'assemblage de vannes et de pompes en plus d'offrir un soutien essentiel en matière de fiabilité, d'instrumentation et de services électriques afin de répondre à la pénurie de main d'œuvre qualifiée. Il permettra également la formation et le perfectionnement de la main-d'œuvre, pour renforcer les compétences terrain, la sécurité et la performance opérationnelle.

L'apport de cette organisation, forte de son expérience, permettra également d'accompagner les industries dans la modernisation de leurs opérations vers des usines 4.0, notamment par la digitalisation et l'optimisation des processus de production.

« Le centre de Contrôles Laurentide à Bécancour va jouer un rôle stratégique dans notre zone : non seulement il offrira des services techniques, mais il sera un point important pour la formation et le soutien au développement de notre région. En appuyant la VTE, Contrôles Laurentide participe activement à l'industrialisation des technologies d'avenir : électrification, stockage d'énergie, décarbonation, valorisation des minéraux critiques et stratégiques. », ajoute Alain Lemieux, Président, directeur général de la Vallée de la Transition Énergétique.

Déjà bien implantée

Contrôles Laurentide s'impliquait déjà dans la communauté avant même l'ouverture de son 6e centre. Ses expert•es accompagnaient déjà des entreprises de la région depuis plus de 50 ans et plus récemment, l'entreprise a participé au Grand Prix de Trois-Rivières dans un projet de conformité de l'essence synthétique.

L'organisation est également membre de la Chambre de commerce de Trois-Rivières et de la Chambre de commerce et d'industrie du Centre-du-Québec. L'approvisionnement local pour la construction de son centre a également été un moyen phare d'intégration régionale pour toute l'équipe du nouveau centre, et signe concret de sa volonté de soutenir les fournisseurs de la région.

À propos de Contrôles Laurentide

Entreprise québécoise 100% détenue par ses employés et seul partenaire d'impact d'Emerson dans l'Est du Canada, Contrôles Laurentide aide les industries d'ici à prospérer depuis plus de 50 ans. L'entreprise propose des solutions avancées en automatisation, fiabilité, instrumentation, mesure et analyse, et transformation numérique, au service de secteurs tels que les énergies renouvelables, les mines et métaux, pâtes et papiers, l'agroalimentaire, le pétrochimique et bien d'autres.

Pour de plus amples renseignements ou des demandes d'entrevues, merci de contacter : Félix Meloche, [email protected]