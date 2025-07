KIRKLAND, QC, le 31 juill. 2025 /CNW/ - Contrôles Laurentide est fière d'annoncer l'expansion de son partenariat avec Danfoss, devenant désormais un distributeur officiel des variateurs Danfoss dans l'Est du Canada. Cette nouvelle entente s'appuie sur une collaboration fructueuse dans la distribution des solutions de climatisation Danfoss et marque une avancée stratégique dans le renforcement de son offre en automatisation et centres de contrôle de moteur (CCM).

M. Steve Dustin (à la gauche), Président et Chef de la direction de Contrôles Laurentide, serre la main de M. Ammar Rashid (à la droite), Directeur général de Danfoss Drives Canada, lors de la remise officielle de la plaque confirmant la nomination de Laurentide en tant que distributeur autorisé de Danfoss Drives. (Groupe CNW/Contrôles Laurentide)

Grâce à l'intégration des variateurs de fréquence Danfoss à son portefeuille, Contrôles Laurentide pourra répondre à un éventail plus large de défis opérationnels, notamment en matière d'efficacité énergétique, d'optimisation des procédés, de fiabilité des équipements et de flexibilité des systèmes - des enjeux de plus en plus prioritaires pour ses clients industriels.

« Il ne s'agit pas simplement d'ajouter une gamme de produits, » déclare Angela Badrieh, Vice-présidente des ventes chez Contrôles Laurentide. « C'est un alignement stratégique qui renforce notre capacité à créer de la valeur à long terme pour nos clients. En combinant la technologie de pointe de Danfoss avec notre expertise terrain approfondie, nous sommes mieux outillés que jamais pour accompagner la transformation des opérations industrielles dans notre région. »

Cet élargissement de partenariat s'inscrit concrètement dans la mission de Contrôles Laurentide : aider l'industrie à prospérer dans l'Est du Canada. Alors que les entreprises font face à une pression croissante pour améliorer leur performance, réduire leur empreinte environnementale et rester compétitives, Laurentide continue d'évoluer -- en enrichissant son expertise technique, en diversifiant ses solutions et en collaborant avec des leaders mondiaux comme Danfoss.

« Cette annonce s'inscrit dans notre vision stratégique à long terme, guidée par notre initiative de Schéma de valeur, » ajoute Steve Dustin, Président et Directeur général de Contrôles Laurentide. « Notre ambition de générer 100 milliards de dollars en valeur pour nos clients d'ici 2033 continue de nous inspirer, mais au cœur de cette démarche, il y a surtout notre volonté de leur offrir des solutions concrètes qui réduisent les coûts, augmentent la fiabilité et préparent leurs opérations pour l'avenir. »

Ammar Rashid, Directeur général de Danfoss Drives Canada, a déclaré :

« Ce partenariat avec Contrôles Laurentide, un leader du secteur ayant de profondes racines dans l'industrie lourde de l'Est du Canada, réunit la fiabilité éprouvée et la performance des technologies de variateurs avancées de Danfoss avec les solutions fiables, axées sur le service et centrées sur le client de Laurentide pour les opérateurs industriels. Ensemble, nous proposerons une offre puissante et générerons une valeur significative pour les clients de toute la région. »

Le leadership de Danfoss en matière d'innovation, de performance énergétique et de fiabilité technologique s'aligne parfaitement avec les valeurs de Contrôles Laurentide et sa philosophie centrée sur le client. Les deux entreprises partagent une vision commune : l'excellence technique, l'amélioration continue et la recherche de performance, au service d'un impact concret pour les clients.

Les variateurs Danfoss feront désormais partie de l'offre officielle de Contrôles Laurentide, appuyée par les équipes techniques de Danfoss à travers l'Amérique du Nord. Grâce à un accompagnement complet -- support d'application, mise en service, services de cycle de vie et formation technique -- les clients bénéficieront d'un partenariat combinant technologie de classe mondiale et expertise locale.

À propos de Danfoss

Danfoss conçoit des solutions visant à améliorer la productivité des machines, à réduire la consommation d'énergie, à permettre l'électrification et à diminuer les émissions. Ses technologies sont utilisées dans des domaines tels que la réfrigération, la climatisation, le chauffage, la conversion d'énergie, le contrôle moteur, les machines industrielles, l'automobile, le secteur maritime, ainsi que les équipements routiers et hors route.

L'entreprise propose également des solutions pour les énergies renouvelables, notamment l'énergie solaire et éolienne, le Power-to-X, la récupération de chaleur, et contribue aux solutions de réseaux de chaleur pour les villes. Forte d'une ingénierie innovante depuis 1933, Danfoss est une entreprise familiale employant plus de 39 000 personnes. Elle crée de la valeur à long terme pour ses clients dans plus de 100 pays, grâce à une empreinte industrielle mondiale d'environ 100 usines.

À propos de Contrôles Laurentide

Entreprise québécoise détenue à 100 % par ses employés, Contrôles Laurentide est le partenaire exclusif d'Emerson dans l'Est du Canada. Depuis plus de 50 ans, l'entreprise aide les industries locales à prospérer grâce à des solutions avancées en automatisation, fiabilité, instrumentation, mesure et analyse, et transformation numérique. Elle dessert des secteurs variés tels que l'énergie renouvelable, les mines et métaux, les pâtes et papiers, l'agroalimentaire et la pétrochimie.

www.laurentide.com

SOURCE Contrôles Laurentide

Personne-ressource pour les médias : Félix Meloche, Directeur marketing, Contrôles Laurentide, 18000, autoroute Transcanadienne, Kirkland (Québec) H9J 4A1