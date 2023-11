Contributions financières à 25 projets pour le patrimoine documentaire des Premières Nations, des Inuit et de la Nation Métisse

Bibliothèque et Archives Canada est ravi d'annoncer la liste des bénéficiaires pour le cycle de financement 2023-2024 de son initiative Écoutez pour entendre nos voix.

GATINEAU, QC, le 1er nov. 2023 /CNW/ - Bibliothèque et Archives Canada (BAC) a le grand plaisir d'annoncer la liste des bénéficiaires pour le cycle de financement 2023-2024 de son initiative Écoutez pour entendre nos voix. Vingt-cinq organismes des Premières Nations, inuit et de la Nation Métisse se partageront 1,5 million de dollars pour réaliser des projets de numérisation et de préservation de documents propres à leurs langues et à leurs cultures, ainsi que pour accroître leurs capacités de numérisation et de préservation.

Un comité d'évaluation externe, composé de membres autochtones (Premières Nations, Inuit, Nation Métisse) de partout au Canada, a formulé des recommandations pour le choix des bénéficiaires.

Organismes autochtones recevant des fonds d'Écoutez pour entendre nos voix en 2023-2024

Première Nation de Cold Lake

Première Nation Tlingit de Taku River

Première Nation Lyackson

Stó:l ō Service Agency Society

Splatsin

Haida Gwaii Museum

Première Nation de Kitsumkalum

Première Nation Saik'uz

Manitoba Indigenous Cultural Education Centre

Institut Louis Riel

Confederacy of Mainland Mi'kmaq

Kitikmeot Heritage Society

Inuit Broadcasting Corporation

Grand Council Treaty #3

Inuit Circumpolar Council Canada

Collectif des commissaires autochtones

Première Nation de Walpole Island

Société Makivik

Institut culturel cri Aanischaaukamikw

Waskaganish Sibi Ayimuweyabi

Saskatchewan Indigenous Cultural Centre

Office of the Treaty Commissioner

Conseil tribal de Gwich'in

Inuvialuit Regional Corporation

Conseil des Premières Nations du Yukon - Centre des langues autochtones du Yukon

Pour connaître les titres des projets et les montants octroyés, consultez la page Web Écoutez pour entendre nos voix - Bénéficiaires des contributions de 2023-2024.

Les organismes du patrimoine jouent un rôle essentiel dans la préservation de la mémoire locale canadienne. BAC est fier de contribuer à documenter, préserver et rendre accessible une mémoire qui correspond aux expériences et aux cultures diverses de la société canadienne.

Écoutez pour entendre nos voix fait partie des initiatives du patrimoine documentaire autochtone. Celles-ci ont été élaborées en 2017 pour accroître l'accès au contenu lié aux Autochtones dans les collections dont BAC a la garde, ainsi que pour aider les gouvernements et les organismes des Premières Nations, inuit et de la Nation Métisse à préserver les documents propres à leurs langues et à leurs cultures.

À propos de Bibliothèque et Archives Canada

Le mandat de BAC consiste à préserver le patrimoine documentaire du Canada pour les générations présentes et futures, et à être une source de savoir permanent accessible à tous, contribuant ainsi à l'épanouissement culturel, social et économique du Canada. En outre, BAC facilite la concertation des divers milieux intéressés à l'acquisition, à la conservation et à la diffusion du savoir, et sert de mémoire permanente à l'administration fédérale et à ses institutions.

Citations

« Félicitations aux bénéficiaires de 2023-2024 pour leurs projets remarquables et merci à tous les organismes qui ont présenté une demande. En soutenant activement les organismes et les communautés autochtones, nous contribuons à la préservation et à l'accessibilité de leur langue et de leur patrimoine, pour eux mêmes, la population canadienne et les générations à venir. »

L'honorable Pascale St-Onge, ministre du Patrimoine canadien

« Félicitations à tous les bénéficiaires de 2023-2024. BAC est fier d'aider les organismes des Premières Nations, inuit et de la Nation Métisse à protéger et revitaliser leur langue, leur culture et leur patrimoine. Sur le chemin que nous parcourons ensemble vers la réconciliation, des initiatives comme Écoutez pour entendre nos voix aideront à préserver et à apprécier la pluralité et la richesse des cultures et des langues autochtones. »

Leslie Weir, bibliothécaire et archiviste du Canada

Les faits en bref

Depuis la création d'Écoutez pour entendre nos voix en 2019, 4,7 millions de dollars ont été versés pour appuyer 73 projets réalisés dans l'ensemble du pays.

Le prochain appel de propositions pour demander des fonds sera lancé à l'automne 2023.

En avril 2019, BAC a amorcé un plan d'action quinquennal qui comprend 28 mesures visant à reconnaître les droits des Autochtones et à accroître l'accès à la collection placée sous sa responsabilité. Élaboré en collaboration avec le Cercle consultatif autochtone, ce plan représente la réponse de BAC aux appels à l'action de la Commission de vérité et réconciliation du Canada . Il illustre son engagement à l'égard de la mise en œuvre de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones.

. Il illustre son engagement à l'égard de la mise en œuvre de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones. Pour en savoir plus sur les progrès de BAC dans le respect de ses engagements, consultez le Rapport d'étape sur la mise en œuvre du Plan d'action pour le patrimoine autochtone , sur la page Web de BAC consacrée aux initiatives du patrimoine documentaire autochtone.

