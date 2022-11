Depuis 2019, le gouvernement a investi plus de 77,2 millions de dollars dans les organisations et communautés autochtones pour soutenir les langues autochtones

YELLOWKNIFE, NT, le 25 nov. 2022 /CNW/ - La langue est essentielle aux cultures et aux identités des Premières Nations, des Inuit et des Métis. Toutefois, pour la plupart des langues autochtones, la situation est critique. Le gouvernement du Canada continuera à collaborer avec les communautés des Premières Nations, des Inuit et des Métis afin de veiller à ce que leurs langues soient renforcées et parlées pour les générations à venir.

Aujourd'hui, Michael V. McLeod, député des Territoires du Nord-Ouest, a annoncé un investissement de 39,4 millions de dollars pour soutenir les efforts des communautés, des organisations et des gouvernements autochtones dans les Territoires du Nord-Ouest, au Yukon, et au Nunavut en vue de se réapproprier, de revitaliser, de maintenir et de renforcer leurs langues.

Le député McLeod a fait cette annonce au nom du ministre du Patrimoine canadien, Pablo Rodriguez, au centre communautaire de la Première Nation des Dénés Yellowknives. Cette organisation reçoit des fonds pour dispenser des cours et des camps linguistiques et culturels, ainsi que pour élaborer des plans de cours, des livres, des vidéos et des documents de référence en wiiliideh.

À la suite de l'annonce d'aujourd'hui, le gouvernement du Canada a investi un total de 77,2 millions de dollars depuis le budget de 2019 pour soutenir les langues autochtones dans le Nord, réaffirmant ainsi son engagement à soutenir les communautés et organisations des Premières Nations, des Inuit et des Métis, ainsi que leurs besoins linguistiques uniques.

Le gouvernement du Canada reconnaît que les Premières Nations, les Inuit et les Métis sont les mieux placés pour diriger les efforts de réappropriation, de revitalisation, de maintien et de renforcement de leurs langues. Les fonds engagés jusqu'à maintenant permettront d'accroître le nombre d'activités communautaires visant à soutenir les langues autochtones. Cet investissement facilitera les activités d'apprentissage des langues, notamment l'enseignement des langues, les foyers de revitalisation linguistique, les camps linguistiques et culturels, l'apprentissage axé sur le territoire, le développement et la traduction des langues, les programmes de mentorat et d'apprentissage, et la formation linguistique des formateurs. Les fonds soutiendront également l'élaboration de ressources multimédias, de dictionnaires, de formations linguistiques en ligne et numériques et de plans linguistiques stratégiques.

En plus de financer des projets communautaires, ces investissements permettront à chacune des quatre organisations inuites des revendications territoriales d'élaborer et de mettre en œuvre leurs propres stratégies en matière de langues autochtones. Ce financement aidera également les gouvernements du Nunavut et des Territoires du Nord-Ouest à offrir des services, des activités, des programmes et des ressources aux Premières Nations, aux Inuit et aux Métis dans leur propre langue.

« La langue définit notre sentiment d'appartenance et notre culture; elle nous lie aux personnes qui vivent ici depuis d'innombrables générations. Des investissements importants dans les langues et les cultures autochtones sont essentiels pour que les communautés des Premières Nations, des Inuit et des Métis dans le Nord puissent raconter leur histoire. Nous reconnaissons la situation critique des langues autochtones au Canada et nous continuerons à prendre des mesures concrètes sur la voie de la réconciliation. »

- L'honorable Pablo Rodriguez, ministre du Patrimoine canadien

« Des dizaines de langues et de dialectes autochtones sont parlés partout dans le Nord. L'annonce d'aujourd'hui est une étape importante dans leur préservation et leur renforcement. Cela témoigne de ce que nous pouvons accomplir en partenariat avec les organisations et les communautés autochtones. Ensemble, nous pouvons préserver les langues et les cultures autochtones pour les générations futures. »

- L'honorable Dan Vandal, ministre des Affaires du Nord

« Les langues sont plus que de simples mots; elles relient les gens, racontent des histoires, transmettent la sagesse et les traditions, en plus de définir ce que nous sommes. Près de 500 ans de colonisation ont menacé l'existence des langues autochtones, qui sont au cœur de la culture des Autochtones. La revitalisation culturelle, y compris la promotion des langues, est une étape cruciale vers le démantèlement de ce système. Grâce au Programme des langues et cultures autochtones, notre gouvernement continue de promouvoir les langues autochtones aux côtés de ses partenaires des Premières Nations, des Inuit et des Métis sur la voie de la réconciliation. »

- L'honorable Marc Miller, ministre des Relations Couronne­-Autochtones

« La langue est au cœur de la culture, de l'identité et de la tradition. Dans tout le pays, des dizaines de langues autochtones sont parlées malgré le processus de colonisation en cours qui les a étouffées et les a rendues difficiles à conserver et à revitaliser. Les langues autochtones sont en danger. C'est pourquoi il est essentiel que les partenaires et les organisations autochtones disposent des outils et du soutien nécessaires pour les promouvoir. Par l'entremise de Patrimoine canadien, de Services aux Autochtones Canada et d'autres ministères fédéraux, nous continuerons à soutenir les partenaires des Premières Nations, des Inuit et des Métis dans leur travail de renforcement, de promotion et de réappropriation de leurs langues. »

- L'honorable Patty Hadju, ministre des Services aux Autochtones

« Les langues autochtones sont une source de vitalité et de force, en particulier dans le Nord et l'Arctique. Notre gouvernement reconnaît l'importance de préserver et de renforcer les cultures, les traditions et les langues autochtones. C'est pourquoi nous continuons à accroître nos investissements dans les communautés partout au Canada où les langues autochtones font partie de la vie quotidienne. »

- Michael V. McLeod, député des Territoires du Nord-Ouest

« Les incidences intergénérationnelles et systémiques des pensionnats pour Autochtones ont lourdement menacé notre langue. Il est important pour nous de célébrer la revitalisation de notre langue et, pour tout le monde, de reconnaître officiellement notre langue, le wiiliideh. Cet événement est important, car c'est l'occasion de défendre nos langues, en se distinguant des autres langues. Ce financement est un pas en avant pour la réconciliation de notre patrimoine et de notre identité. »

- Edward Sangris, chef Dettah

« La revitalisation de la langue est très importante pour notre Première Nation. Nous avons subi un traumatisme générationnel historique et des dommages à notre langue. Il faut que nos jeunes apprennent la langue pour assurer sa longévité et faire en sorte que les générations futures apprennent le savoir et le mode de vie de notre peuple. Nos jeunes ont besoin d'espace, de temps dédié et de ressources pour apprendre correctement nos langues ancestrales. Ce financement est un pas en avant vers la réconciliation de notre patrimoine et de notre identité perdus. »

- Fred Sangris, chef de Ndılǫ

Les faits en bref

Dans les budgets de 2019 et de 2021, le Canada a investi 840,1 millions de dollars sur 7 ans, à partir de 2019-2020, et a ajouté 117,7 millions de dollars par année en financement continu, pour soutenir les efforts communautaires des Premières Nations, des Inuit et des Métis en vue de se réapproprier, de revitaliser, de maintenir et de renforcer leurs langues.

En 2020-2021, des comités d'examen autochtones régionaux et fondés sur la distinction ont été mis en place pour formuler des recommandations de financement à l'intention de Patrimoine canadien sur la plupart des demandes dans le cadre du budget disponible.

La Loi sur les langues autochtones a reçu la sanction royale le 21 juin 2019. Patrimoine canadien continue de travailler en partenariat avec des organisations et des partenaires autochtones pour mettre en œuvre la loi et élaborer une nouvelle approche afin d'investir dans les langues autochtones.

Le Recensement de 2021 a révélé que, de 2016 à 2021, une part croissante (7 %) des peuples autochtones apprennent une langue autochtone comme deuxième langue.

Au cours de la Décennie internationale des langues autochtones (2022-2032), le Canada continuera de travailler en étroite collaboration avec ses partenaires autochtones afin de planifier des projets et des activités particulières pour faire avancer les objectifs de la décennie.

Document d'information

Loi sur les langues autochtones

Déclaration commune des ministres Guilbeault, Bennett, Miller et Vandal sur l'importance des langues autochtones

Langues autochtones

Déclaration des ministres Rodriguez, Hajdu, Miller et Vandal à l'occasion de la Journée nationale des langues autochtones

Cadre stratégique pour l'Arctique et le Nord

Décennie internationale des langues autochtones

Déclaration conjointe - Le gouvernement du Canada, des dirigeants autochtones nationaux et le commissaire aux langues autochtones marquent le début de la Décennie internationale des langues autochtones - Canada.ca

Politique sur l'Inuit Nunangat

