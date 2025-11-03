L'ARSF recherche de nouveaux membres pour son Comité consultatif des consommateurs

TORONTO, le 3 nov. 2025 /CNW/ - L'Autorité ontarienne de réglementation des services financiers (ARSF) est à la recherche de nouveaux membres pour son Comité consultatif des consommateurs (le « Comité »). Les membres du Comité ont la possibilité de jouer un rôle dans la protection des consommateurs et l'avenir des services financiers en Ontario. Les perspectives des membres du Comité sont prises en considération lorsque l'organisme de réglementation élabore des politiques ou examine des initiatives ou décisions susceptibles d'avoir un impact sur les consommateurs.

L'ARSF réglemente des services financiers, qui sont d'une importance cruciale pour des millions d'Ontariens, notamment des régimes de retraite, les courtiers en hypothèques, l'assurance-vie et maladie, l'assurance-automobile, les fournisseurs de services de santé et les caisses populaires.

« Le Comité consultatif des consommateurs joue un rôle important, car il porte les diverses voix et perspectives des consommateurs à l'attention de l'organisme de réglementation, explique la coprésidente du Comité, Lucy Becker. Nous sommes à la recherche d'individus qui veulent réellement faire une différence dans la vie des consommateurs en exprimant diverses opinions qui aideront l'ARSF à protéger la population ontarienne et à améliorer les résultats. »

Le Comité se compose d'un groupe diversifié de représentants des consommateurs. Leurs conseils et opinions sont communiqués à l'équipe de cadres supérieurs de l'ARSF et à son conseil d'administration. Nommés pour un mandat initial de deux ans, les membres du Comité participent à des discussions avec des représentants de l'ARSF dans le cadre d'assemblées générales et de groupes de travail thématiques.

Les candidats seront sélectionnés en fonction de leur expérience, de leurs compétences, de leurs connaissances et de leurs points de vue pertinents, l'objectif étant de veiller à ce que les membres du Comité représentent les divers secteurs que réglemente l'ARSF, ainsi que la diversité géographique et démographique des consommateurs de l'Ontario. Pour en savoir plus sur les qualités et responsabilités des membres du Comité, consultez son mandat.

Comment présenter sa candidature

Les personnes intéressées doivent faire parvenir les deux documents suivants à [email protected] , d'ici le 5 janvier 2026 :

Un curriculum vitae à jour. Une lettre d'accompagnement qui décrit :

pourquoi une place au sein du Comité vous intéresse; en quoi vos compétences et votre expérience correspondent à l'objectif, au mandat et aux responsabilités du Comité; les types de points de vue que vous apporteriez au Comité (p. ex., expérience en défense des droits des consommateurs, expertise technique dans un secteur particulier, connaissances générales en matière de politiques, etc.); comment vous aideriez le Comité à tenir compte des diverses perspectives des consommateurs de l'Ontario pour éclairer les politiques et la prise de décisions à l'ARSF.



Si vous avez des questions au sujet de ces exigences, veuillez envoyer un courriel à [email protected] .

Plus d'info

Pour en savoir plus sur le Comité et ses membres actuels, consultez la page Web du Comité consultatif des consommateurs.

L'ARSF continue de travailler au nom de l'ensemble des intervenants, y compris les consommateurs, pour garantir la sécurité financière, l'équité et le choix de toutes et tous. Plus d'info : www.fsrao.ca/fr .

RENSEIGNEMENTS AUX MÉDIAS :

Russ Courtney

Chef des relations avec les médias

Autorité ontarienne de réglementation des services financiers

Tél. : 437-225-8551

Courriel : [email protected]

SOURCE L'Autorité ontarienne de réglementation des services financiers