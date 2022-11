CONTRIBUER À UN AVENIR PLUS DURABLE GRÂCE À L'INTELLIGENCE ARTIFICIELLE : VIA RAIL PROLONGE UN PROJET PILOTE VISANT À RÉDUIRE LA CONSOMMATION DE CARBURANT

MONTRÉAL, le 24 nov. 2022 /CNW Telbec/ - Dans le cadre de son plan de développement durable sur cinq ans, VIA Rail Canada (VIA Rail) prolonge un projet pilote qui teste l'utilisation de l'intelligence artificielle (IA) afin de réduire la consommation de carburant de la Société et les émissions de gaz à effet de serre produites par ses activités ferroviaires.

En collaboration avec Transports Canada et le Volet Mise à l'essai de Solutions innovatrices Canada, VIA Rail a commencé à travailler en 2021 avec une entreprise en démarrage, RailVision Analytics, pour tester EcoRail, un logiciel utilisant l'IA qui fournit des recommandations de conduite aux mécaniciens de locomotive afin de réduire la consommation de carburant.

Les essais initiaux de six mois ont été réalisés avec des mécaniciens de locomotive dans les simulateurs de VIA Rail et ont confirmé une réduction potentielle allant jusqu'à 15 % de la consommation de carburant et des émissions de gaz à effet de serre qui en résultent.

Ces résultats préliminaires positifs ont incité la Société à prolonger le projet pour tester l'application pendant l'exploitation de trains en temps réel.

« Ce projet pilote d'IA illustre parfaitement notre détermination à trouver des moyens nouveaux et différents de réimaginer la façon dont les Canadiens voyagent de la réservation à la destination », a déclaré Michael Brankley, vice-président, Exploitation ferroviaire. « Je tiens à remercier Transports Canada pour son soutien et sa collaboration, ainsi que RailVision Analytics de nous accompagner dans notre parcours visant à contribuer à un avenir plus durable. »

EcoRail analyse le comportement de conduite entre les arrêts en gare afin de définir les améliorations qui permettront de réduire la consommation de carburant. Le logiciel examine plusieurs facteurs tels que l'équipement utilisé, la saison et l'horaire, afin de recommander le comportement de conduite le plus économe en carburant, sans incidence sur la durée du trajet.

VIA Rail a dévoilé plus tôt cette année son plan de développement durable sur cinq ans, et ce projet pilote est une initiative clé qui contribuera à l'un des objectifs de la Société, soit la réduction de son empreinte environnementale. Pour de plus amples renseignements sur le plan complet, nous vous invitons à consulter notre site Web.

À propos de VIA Rail

En tant que service ferroviaire voyageur national du Canada, VIA Rail ( viarail.ca ) et l'ensemble de son personnel ont pour mandat d'offrir des services de transport voyageurs sûrs, efficaces et économiques, et ce, dans les deux langues officielles du pays. La Société exploite des trains intervilles, régionaux et transcontinentaux qui relient plus de 400 collectivités sur son réseau pancanadien, et quelque 180 collectivités additionnelles grâce à des partenariats intermodaux, et a mené à bon port plus de cinq millions de voyageurs en 2019. L'Association des chemins de fer du Canada lui a décerné neuf prix d'excellence en sécurité et trois en environnement depuis 2005. Visitez la section À propos à l'adresse https://corpo.viarail.ca/fr .

Renseignements: Jamie Orchard, VIA Rail Canada, 1 877 393 8787, [email protected]