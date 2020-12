Contrats publics au Québec - CIMA+ et le Bureau de la concurrence concluent une entente

MONTRÉAL, le 8 déc. 2020 /CNW Telbec/ - La firme d'ingénierie CIMA+ et le Bureau de la concurrence du Canada ont annoncé le règlement de leur différend lié à des activités anticoncurrentielles réalisées au début des années 2000 et impliquant plusieurs acteurs du domaine de l'ingénierie. L'entente conclue prévoit le paiement d'une amende de 3.2M$. Aux termes du règlement, aucune accusation n'est portée contre la firme.

Au cours des dernières années, CIMA+ a déployé des efforts considérables pour regagner la confiance des marchés et des organisations publiques. La nouvelle direction de la firme a, depuis les premiers signes d'allégation, pris les moyens nécessaires pour régulariser la situation. En plus du renouvellement de sa haute direction et de l'instauration d'une nouvelle gouvernance avec, entre autres, un Conseil d'Administration composé de plusieurs membres indépendants, CIMA+ s'est inscrite au programme de remboursement volontaire et n'a jamais cessé de collaborer avec les autorités compétentes.

La conclusion de cette entente, combinée au fait que des mesures strictes au niveau de l'éthique et de l'intégrité ont été mises en place dans les dernières années, permet enfin de tourner la page en regardant vers l'avenir.

À propos de CIMA+

CIMA+ est l'une des plus grandes firmes privées de génie-conseil au Canada. Elle offre une gamme complète de services d'ingénierie en infrastructures municipales, transport, bâtiment, industrie, énergie et hydroélectricité, télécommunications, ainsi que des services en gestion de projet et en environnement. Fondée en 1990 grâce à la fusion de plusieurs firmes de génie-conseil bien établies, CIMA+ compte aujourd'hui plus de 30 bureaux au Canada et emploie plus de 2300 personnes dont la majorité détient des parts dans l'entreprise. Depuis une vingtaine d'années, les employés classent CIMA+ parmi les Employeurs de choix au Canada, selon le sondage de Kincentric. Pour de plus amples renseignements sur CIMA+, veuillez visiter notre site web à cima.ca.

