Contexte économique difficile : L'Ordre des CRHA et l'Ordre des CPA collaborent pour réduire le stress financier des travailleurs québécois

En raison de la situation économique difficile, il est évident que la gestion des finances personnelles est une source de préoccupation et de stress pour un grand nombre de travailleurs et qu'il est plus important que jamais de les outiller pour les aider à gérer sainement leurs finances.

C'est ainsi que l'Ordre des CPA et l'Ordre des CRHA présenteront conjointement le 19 novembre prochain un webinaire gratuit destiné à tous les travailleurs. De plus, tout au long de l'année, des capsules vidéo présentant conseils et outils seront diffusées à leur intention. Ancré dans l'actualité, le contenu proposé reflètera la réalité des travailleurs et le contexte bien particulier dans lequel nous évoluons collectivement.

« Bien qu'il était déjà présent auparavant et avait des répercussions significatives, le stress financier que peuvent vivre les travailleurs depuis quelques mois s'est alourdi et répandu, ce qui est grandement préoccupant. Alors que tous peuvent en être affectés, peu importe l'âge ou le niveau de revenu, et que ses effets sont pervers sur la santé psychologique et la productivité, il est important pour nous de contribuer à solidifier la littératie financière des travailleurs », mentionne Manon Poirier, CRHA, directrice générale de l'Ordre des CRHA.

« Il n'est jamais trop tôt ni trop tard pour acquérir les connaissances et la confiance en soi nécessaires pour prendre des décisions financières éclairées. L'impact de la pandémie sur l'organisation du travail, les chaînes d'approvisionnement et le commerce en ligne forcent tant les travailleurs que les entreprises à revoir leurs priorités. C'est notre responsabilité de les accompagner les uns comme les autres pour absorber le choc et être dans la meilleure posture possible pour rebondir lorsque le contexte sera plus favorable », ajoute Geneviève Mottard, CPA, CA, présidente et chef de la direction de l'Ordre des CPA du Québec.

Les employeurs désireux d'en savoir plus sur le webinaire du 19 novembre trouveront tous les détails ici.

À propos de l'Ordre des CRHA du Québec

Regroupant près de 11 000 professionnels membres, l'Ordre des conseillers en ressources humaines agréés est la référence en matière de pratiques en ressources humaines au sein des organisations. Il assure la protection du public et contribue à l'avancement de ses membres CRHA et CRIA. Par ses interventions publiques, il exerce un rôle d'influence majeur dans le monde du travail au Québec. L'Ordre participe ainsi activement au maintien de l'équilibre entre la réussite des organisations et le bien-être des employés. Pour en savoir plus, visitez ordrecrha.org.

À propos de l'Ordre des CPA du Québec

L'Ordre des comptables professionnels agréés du Québec regroupe 40 000 membres et 5 000 futurs CPA, ce qui en fait le troisième ordre professionnel en importance au Québec. L'Ordre veille à la protection du public et au rayonnement de la profession. Il représente tous les champs d'expertise de la profession comptable : information financière, comptabilité de gestion, stratégie et gouvernance, audit et certification, finance et fiscalité.

