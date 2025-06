Certificats médicaux et travail : trois ordres professionnels diffusent un guide conjoint pour encadrer la pratique

MONTRÉAL, le 16 juin 2025 /CNW/ - Portés par leur mission commune de protection du public, le Collège des médecins du Québec, l'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec et l'Ordre des conseillers en ressources humaines agréés diffusent un guide conjoint pour encadrer les pratiques entourant les certificats médicaux dans les cas notamment de retrait, d'absence ou de limitations au travail.

Ils souhaitent notamment mettre en lumière les impacts pour les organisations et la santé des patients des certificats médicaux de complaisance ou non conformes, voire ceux sans la mention d'un diagnostic médical avéré.

Améliorer la communication entre les parties prenantes

La collaboration entre toutes les parties prenantes est essentielle pour un retour à la santé des patients et certains aspects de la communication demeurent perfectibles. D'une part, les médecins ainsi que les infirmières praticiennes spécialisées et infirmiers praticiens spécialisés (IPS) ont parfois le sentiment d'avoir à défendre leur patient-travailleur face à un système complexe d'indemnisation. Et d'autre part, les employeurs se sentent pris au dépourvu devant le peu d'informations disponibles sur des certificats médicaux, ce qui complexifie la planification de leurs activités lors de l'absence d'un employé.

La confiance entre les médecins, les IPS et les CRHA | CRIA est donc au cœur de ce retour à la santé des patients-travailleurs. C'est pourquoi les trois ordres professionnels s'allient pour faire valoir dans ce guide conjoint les obligations et les bonnes pratiques quant à la rédaction et la réception des certificats médicaux en contexte de travail. Il porte notamment sur les aspects déontologiques, les obligations des professionnels, la protection des informations personnelles, la télémédecine, le secret professionnel et le rôle-conseil.

« De façon générale, l'état de santé d'une personne fait partie de sa vie privée. Les informations consignées au dossier par le médecin ou l'IPS sont couvertes par le secret professionnel. Dans certaines circonstances, il peut néanmoins être nécessaire pour l'employeur d'obtenir un certificat médical de la part de l'employé lorsque celui-ci est absent ou qu'il présente des limitations au travail. Ce guide explique quelles sont les obligations déontologiques que le médecin et l'IPS doivent respecter. Je suis persuadé que ce document sera très utile pour les médecins et les patients. »

Mauril Gaudreault, M.D.

Président, Collège des médecins du Québec

« Ce guide conjoint met de l'avant les bonnes pratiques entourant les certificats médicaux en contexte de travail. Il rappelle aux médecins et aux IPS leurs obligations déontologiques et fait valoir la contribution des CRHA ǀ CRIA. Je me réjouis de cet effort concerté entre nos trois ordres professionnels, qui culmine vers une collaboration renforcée, essentielle pour le rétablissement. J'encourage vivement les IPS à consulter ce guide dans le meilleur intérêt de leurs patients. »

Luc Mathieu, inf., DBA, ASC

Président, Ordre des infirmières et infirmiers du Québec

« La gestion des absences est un enjeu important au sein des organisations et elle commence par une communication adéquate entre les émetteurs des certificats médicaux que sont les médecins et les IPS, et les récepteurs de ceux-ci que sont les CRHA ǀ CRIA. La rigueur de cette communication est cruciale pour permettre une bonne organisation du travail et pour mieux accompagner les employés concernés. Nous sommes heureux de cette collaboration mue par notre mission commune de protection du public, et souhaitons qu'elle ait un effet positif pour le mieux-être des employés-patients, leurs équipes et organisations. »

Me Manon Poirier, CRHA

Directrice générale, Ordre des conseillers en ressources humaines agréés

À propos du Collège des médecins du Québec

Fondé en 1847, le Collège des médecins du Québec est l'ordre professionnel qui encadre la pratique des quelque 26 000 médecins et 4 000 résidentes et résidents en médecine exerçant au Québec, toutes spécialités confondues. Il assure des activités de surveillance, traite les plaintes du public et accompagne les médecins dans le maintien de leurs compétences. En plus de veiller à la qualité des programmes de formation médicale des universités et de délivrer les permis d'exercice, le Collège des médecins se prononce sur les enjeux de société ayant des impacts sur la santé et les soins à la population. Sa mission est de veiller à ce que toute personne, peu importe sa situation, reçoive des soins médicaux de qualité. Sa devise : protéger le public en veillant à une médecine de qualité.

À propos de l'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec

L'OIIQ est le plus grand ordre professionnel au Québec. Il est régi par la Loi sur les infirmières et les infirmiers et par le Code des professions. L'OIIQ est également guidé par ses valeurs de gouvernance que sont la confiance, la bienveillance, le respect et l'équité. Sa mission est d'assurer la protection du public par et avec les infirmières et infirmiers, tout en veillant à l'amélioration de la santé des Québécois. L'OIIQ a également pour mandat d'assurer la compétence et l'intégrité des infirmières et infirmiers du Québec ainsi que de contribuer à la promotion d'une pratique infirmière de qualité. En date du 31 mars 2025, l'OIIQ comptait 86 920 membres, soit 86 136 membres réguliers et 784 membres inactifs. À cela s'ajoute un total de 14 356 personnes en train de compléter un parcours d'admission à la profession. Pour plus de détails sur l'effectif infirmier, veuillez consulter le tableau de bord ici.

À propos de l'Ordre des conseillers en ressources humaines agréés

Regroupant 12 000 professionnelles et professionnels agréés, l'Ordre des conseillers en ressources humaines agréés est la référence en matière de pratiques de gestion des RH. Il assure la protection du public et contribue à l'avancement des CRHA | CRIA. Par ses interventions publiques, il exerce un rôle majeur d'influence dans le monde du travail au Québec. L'Ordre participe ainsi activement au maintien de l'équilibre entre la réussite des organisations et le bien-être de la main-d'œuvre. Pour en savoir plus, visitez ordrecrha.org.

