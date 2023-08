TORONTO, le 15 août 2023 /CNW/ - L'Autorité ontarienne de réglementation des services financiers (ARSF) est déterminée à favoriser la bonne administration des régimes de retraite et à protéger les prestations de retraite et les droits des bénéficiaires des régimes.

Pour faire en sorte que les administrateurs de régimes respectent la norme de diligence requise, nous proposons d'apporter les mises à jour et les modifications suivantes à la Ligne directrice actuelle intitulée Rôles et responsabilités des administrateurs de régimes de retraite :

l'ajout de nouvelles parties sur les thèmes suivants :

la gestion et la conservation des dossiers



la réponse aux plaintes et aux demandes de renseignements



la communication d'information exacte et opportune aux participants aux régimes

d'autres mises à jour portant sur les points suivants :

les enjeux constatés en matière de surveillance



la clarté de la Ligne directrice dans son ensemble.

Nous publions la Ligne directrice mise à jour comme un document axé sur l'interprétation, ce qui reflète l'intention de la Ligne directrice et le Cadre de lignes directrices de l'ARSF.

La période de consultation du public concernant les nouvelles parties du document est maintenant ouverte et prendra fin le 28 septembre 2023.

Plus d'info :

L'ARSF continue de travailler au nom de l'ensemble des intervenants, y compris les consommateurs, pour garantir la sécurité financière, l'équité et le choix de toutes et tous. Pour en savoir plus : www.fsrao.ca.

