Consultation et approbation référendaire en aménagement et en urbanisme - Ensemble, repensons les règles de la participation citoyenne

QUÉBEC, le 24 mars 2025 /CNW/ - La ministre des Affaires municipales, Mme Andrée Laforest, annonce la mise en œuvre d'un chantier de travail en matière de consultation et d'approbation référendaire. Celui-ci vise à repenser les règles de la participation citoyenne dans le régime d'aménagement et d'urbanisme.

Un comité consultatif, formé de représentantes et représentants du milieu municipal et de la société civile, aura pour rôle de formuler des recommandations.

Afin d'alimenter les réflexions, une consultation en ligne sera déployée jusqu'au 25 avril sur consultation.quebec.ca. La population, les groupes intéressés et les acteurs municipaux sont invités à s'exprimer, dès maintenant, de différentes manières sur les enjeux et les améliorations possibles en ce qui concerne les consultations publiques, les référendums et les comités consultatifs en urbanisme. Un forum sur la participation citoyenne rassemblant un large éventail d'acteurs de l'urbanisme sera également organisé en juin.

Citation

« La participation citoyenne est au cœur de notre système d'aménagement depuis près de 50 ans, mais ses règles d'application ont très peu évolué depuis. C'est pourquoi notre gouvernement est fier de lancer ce chantier pour repenser la participation citoyenne en urbanisme. Les municipalités font face à des défis importants en matière d'aménagement du territoire. Ces enjeux concernent l'ensemble des citoyens, il est donc essentiel de les entendre. J'invite les personnes et les groupes intéressés à prendre part en grand nombre aux consultations à venir! »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales

Faits saillants

La tenue de ce chantier répond à l'engagement qui a été pris par le gouvernement dans le cadre de la Déclaration de réciprocité concernant le nouveau partenariat entre le gouvernement du Québec et les gouvernements de proximité .

Rappelons que la participation citoyenne constitue l'un des principes fondateurs du régime d'aménagement institué par la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, il y a près de 50 ans.

Liens connexes

Pour en savoir plus sur les activités du MAMH, suivez-nous dans les médias sociaux :

SOURCE Cabinet de la ministre des Affaires municipales

Source : Élodie Masson, Attachée de presse, Cabinet de la ministre des Affaires municipales, 367 990-8017, [email protected]; Information : Équipe des relations de presse, Direction des communications, Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, 418 691-2015, poste 83746